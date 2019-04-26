Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы людей

«У нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой вопрос». Такими словами реагируют участники крымской встречи с Владимиром Путиным, по итогам которой были опубликованы соответствующие поручения президента. Они касаются самых разных вопросов, начиная с проблем разлива вина и водоснабжения и заканчивая ношением офицерских кортиков и восстановлением исторических достопримечательностей полуострова.

Президент России Владимир Путин в среду поручил правительству представить серию предложений по решению проблем жителей Крыма. Полный список с вопросами, которые должны быть решены, опубликован на сайте Кремля. Доклад на эту тему правительство должно сделать до 15 июня, соответствующие отчеты представят премьер-министр России Дмитрий Медведев и первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко.

Все эти проблемы были обозначены 18 марта на встрече Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя. Поводом для беседы стала пятилетняя годовщина воссоединения Крыма с Россией.

Круг обсуждаемых вопросов оказался очень широк: начиная с развития на полуострове яхтенного туризма, восстановления исторических достопримечательностей и заканчивая поддержкой предпринимателей, которые «вкладывают в землю в Крыму, создают рабочие места». Глава государства особо отметил важность разобраться с фундаментальными проблемами Крыма, в том числе в сфере электрификации, транспорта и вопросах водоснабжения.

Среди прочего глава государства поручил поддержать отечественные виноградарские хозяйства и производителей вина. О проблемах в этой сфере подробно рассказал крымский винодел Павел Швец, который посетовал, что местом происхождения напитка является место разлива, а не то место, где собирался виноград. По его словам, «можно привезти цистерну вина откуда угодно в мире, налить в Крыму, и это будет крымское вино, налить в Севастополе – севастопольское, то же самое налить на Кубани – будет кубанское».

«Не важно, откуда привозили вино, просто местом происхождения у нас являлось бутилирование, а не место, где выращен виноград», – сказал Швец газете ВЗГЛЯД.

В ответ на слова Швеца Путин пообещал попросить правительство и депутатов Госдумы при принятии нового закона о виноградарстве и виноделии учесть «интересы отечественных производителей – таких, как вы».

Швец вспоминает, что на встрече люди открыто общались с президентом на любые темы. «И было удивительно, что президент абсолютно осведомлен о тех моментах, которые волновали каждого на этой встрече. Не было никаких рамок, можно было задать абсолютно любые вопросы. Это ценно, здорово. Хотя я особо в это не верил, пока сам не задал вопрос и не получил ответ», – признается Швец.

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Винодел считает, что президент, опубликовав список поручений по итогам встречи, быстро отреагировал на просьбы крымчан. «Я считаю, что это нормально абсолютно», – сказал Швец.

Другой участник той беседы – директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко – назвал встречу «очень теплой и доброй». А заведующая в этом же музее сектором Великой Отечественной войны Ирина Агишева отметила, что задала свой вопрос от начала до конца, ее никто не прерывал.

«Атмосфера встречи была открытая, никто никого не останавливал, высказывались все, кто хотел. Были заданы все основные вопросы, в целом диалог был открытый и живой», – рассказала Агишева газете ВЗГЛЯД.

Агишева спросила президента по поводу реставрации Сапун-горы, которая остается «в неудовлетворительном состоянии». В 2017 году на встрече в Херсонесе с представителями культуры президент поручил восстанавливать исторические центры Севастополя. В Севастопольский военно-исторический музей-заповедник помимо Сапун-горы входит Малахов курган и Исторический бульвар. Все три центра должны быть готовы к 75-летней годовщине, которая будет праздноваться в 2020 году.

Малахов курган уже приведен в порядок, реставрационные работы на Историческом бульваре в самом разгаре, а на Сапун-горе пока укреплен только склон, «глобальной реконструкции не было». «Мне, конечно, очень импонируют слова о том, что все будет сделано. Думаю, успеют к юбилею (75-й годовщине Победы) все доделать», – уверена Агишева.

Мусиенко тоже уверен, что после опубликования списка поручений сомневаться в выполнении реставрационных работ в срок не приходится.

«Мы достойно отметим 75-летие освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Я признателен и рад, что мы шагаем в ногу с материковыми музеями. Обновление – это очень важно. Музей был заброшен в украинские времена и более 30 лет там просто никто ничего не делал», – напомнил Мусиенко.

Другой участник встречи – капитан первого ранга, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев – попросил президента рассмотреть вопрос об упрощении порядка хранения и ношения кортиков. Из списка распоряжений Путина по итогам встречи следует, что правительству и Росгвардии необходимо рассмотреть и этот вопрос. Горбачев напомнил, что проблема кортиков решается с конца 2015 года.

«Прошлое указание президента насчет хранения кортиков было выполнено с точки зрения документов, правовой базы, – сказал Горбачев газете ВЗГЛЯД. – На это ушло два с половиной года, но вопрос был решен так, что на практике он не работает».

Он отметил, что на встрече с президентом царила «самая доброжелательная и как всегда интересная» атмосфера, она показала умение президента слушать и слышать простых людей, быстро реагировать на вопросы гражданского общества. Участники воочию увидели погруженность президента в самые разные проблемы. Уникальность подобного формата заключалась в том, что между президентом и гражданами не существует дистанции, а ведется интерактивный диалог.

«Я в очередной раз убедился, что у нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой поставленный вопрос совершенно спокойно, рассудительно и аргументированно», – подытожил Сергей Горбачев.