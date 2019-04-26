Взгляд
26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы людей

Путин в очередной раз показал погруженность в проблемы в самых разных отрасляхФото: Михаил Климентьев/ТАСС
«У нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой вопрос». Такими словами реагируют участники крымской встречи с Владимиром Путиным, по итогам которой были опубликованы соответствующие поручения президента. Они касаются самых разных вопросов, начиная с проблем разлива вина и водоснабжения и заканчивая ношением офицерских кортиков и восстановлением исторических достопримечательностей полуострова. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы

Алексей Алешковский, сценарист
В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, в лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. Подробности...
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Борьба за климат – это борьба за деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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            Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы людей

            Путин в очередной раз показал погруженность в проблемы в самых разных отраслях   26 апреля 2019, 12:24
            Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
            Текст: Оксана Борисова,
            Александр Колпаков

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            «У нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой вопрос». Такими словами реагируют участники крымской встречи с Владимиром Путиным, по итогам которой были опубликованы соответствующие поручения президента. Они касаются самых разных вопросов, начиная с проблем разлива вина и водоснабжения и заканчивая ношением офицерских кортиков и восстановлением исторических достопримечательностей полуострова.

            Президент России Владимир Путин в среду поручил правительству представить серию предложений по решению проблем жителей Крыма. Полный список с вопросами, которые должны быть решены, опубликован на сайте Кремля. Доклад на эту тему правительство должно сделать до 15 июня, соответствующие отчеты представят премьер-министр России Дмитрий Медведев и первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко.

            Все эти проблемы были обозначены 18 марта на встрече Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя. Поводом для беседы стала пятилетняя годовщина воссоединения Крыма с Россией.

            Круг обсуждаемых вопросов оказался очень широк: начиная с развития на полуострове яхтенного туризма, восстановления исторических достопримечательностей и заканчивая поддержкой предпринимателей, которые «вкладывают в землю в Крыму, создают рабочие места». Глава государства особо отметил важность разобраться с фундаментальными проблемами Крыма, в том числе в сфере электрификации, транспорта и вопросах водоснабжения.

            Среди прочего глава государства поручил поддержать отечественные виноградарские хозяйства и производителей вина. О проблемах в этой сфере подробно рассказал крымский винодел Павел Швец, который посетовал, что местом происхождения напитка является место разлива, а не то место, где собирался виноград. По его словам, «можно привезти цистерну вина откуда угодно в мире, налить в Крыму, и это будет крымское вино, налить в Севастополе – севастопольское, то же самое налить на Кубани – будет кубанское».

            «Не важно, откуда привозили вино, просто местом происхождения у нас являлось бутилирование, а не место, где выращен виноград», – сказал Швец газете ВЗГЛЯД.

            В ответ на слова Швеца Путин пообещал попросить правительство и депутатов Госдумы при принятии нового закона о виноградарстве и виноделии учесть «интересы отечественных производителей – таких, как вы».

            Швец вспоминает, что на встрече люди открыто общались с президентом на любые темы. «И было удивительно, что президент абсолютно осведомлен о тех моментах, которые волновали каждого на этой встрече. Не было никаких рамок, можно было задать абсолютно любые вопросы. Это ценно, здорово. Хотя я особо в это не верил, пока сам не задал вопрос и не получил ответ», – признается Швец. 

            Винодел считает, что президент, опубликовав список поручений по итогам встречи, быстро отреагировал на просьбы крымчан. «Я считаю, что это нормально абсолютно», – сказал Швец.

            Другой участник той беседы – директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко – назвал встречу «очень теплой и доброй». А заведующая в этом же музее сектором Великой Отечественной войны Ирина Агишева отметила, что задала свой вопрос от начала до конца, ее никто не прерывал.

            «Атмосфера встречи была открытая, никто никого не останавливал, высказывались все, кто хотел. Были заданы все основные вопросы, в целом диалог был открытый и живой», – рассказала Агишева газете ВЗГЛЯД.

            Агишева спросила президента по поводу реставрации Сапун-горы, которая остается «в неудовлетворительном состоянии». В 2017 году на встрече в Херсонесе с представителями культуры президент поручил восстанавливать исторические центры Севастополя. В Севастопольский военно-исторический музей-заповедник помимо Сапун-горы входит Малахов курган и Исторический бульвар. Все три центра должны быть готовы к 75-летней годовщине, которая будет праздноваться в 2020 году.

            Малахов курган уже приведен в порядок, реставрационные работы на Историческом бульваре в самом разгаре, а на Сапун-горе пока укреплен только склон, «глобальной реконструкции не было». «Мне, конечно, очень импонируют слова о том, что все будет сделано. Думаю, успеют к юбилею (75-й годовщине Победы) все доделать», – уверена Агишева.

            Мусиенко тоже уверен, что после опубликования списка поручений сомневаться в выполнении реставрационных работ в срок не приходится.

            «Мы достойно отметим 75-летие освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

            Я признателен и рад, что мы шагаем в ногу с материковыми музеями. Обновление – это очень важно. Музей был заброшен в украинские времена и более 30 лет там просто никто ничего не делал», – напомнил Мусиенко.

            Другой участник встречи – капитан первого ранга, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев – попросил президента рассмотреть вопрос об упрощении порядка хранения и ношения кортиков. Из списка распоряжений Путина по итогам встречи следует, что правительству и Росгвардии необходимо рассмотреть и этот вопрос. Горбачев напомнил, что проблема кортиков решается с конца 2015 года.

            «Прошлое указание президента насчет хранения кортиков было выполнено с точки зрения документов, правовой базы, – сказал Горбачев газете ВЗГЛЯД. – На это ушло два с половиной года, но вопрос был решен так, что на практике он не работает».

            Он отметил, что на встрече с президентом царила «самая доброжелательная и как всегда интересная» атмосфера, она показала умение президента слушать и слышать простых людей, быстро реагировать на вопросы гражданского общества. Участники воочию увидели погруженность президента в самые разные проблемы. Уникальность подобного формата заключалась в том, что между президентом и гражданами не существует дистанции, а ведется интерактивный диалог.

            «Я в очередной раз убедился, что у нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой поставленный вопрос совершенно спокойно, рассудительно и аргументированно», – подытожил Сергей Горбачев.


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