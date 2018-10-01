Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли в городах ДНР и ЛНР

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9 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
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Зачем Польша старается довести отношения с Москвой до войны

Нападение на Сергея Андреева в Варшаве произошло при полном попустительстве польских властей Алексей Бухчин/РИА Новости
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев не смог возложить в День Победы цветы к мемориалу советским воинам. Он был обруган толпой украинцев и облит красной жидкостью. МИД назвал произошедшее курсом на «реинкарнацию фашизма». Как это нападение скажется на двусторонних отношениях, которые долгое время пребывают в кризисе, и каковы шансы на то, что польскому послу в Москве придется паковать чемодан? Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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«Бессмертный полк» прорвался в Германии сквозь запреты

Акция «Бессмертный полк» прошла по всей Европе, но особенно ярко в Германии Марина Хакимова-Гатцемайер
«Я – американец. Я хожу на ваши русские митинги». Эта неожиданная встреча произошла в Германии, где русские жители этой страны провели одну из многочисленных по всему миру акций «Бессмертного полка». Свои эмоциональные впечатления от происходящего описал один из участников акции – корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Новые песни нашей Победы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Некоторые существа с отбитой памятью, наверное, не способны понять, что сейчас они могут петь свои песни «против войны», стоять с плакатиками, рисовать пацифики на заборах только потому, что когда-то их предки выстояли против врагов, защитили и землю, и дом, и сад. Подробности...
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Россия выигрывает энергетическую войну с Западом

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
История с западными санкциями против российских энергоносителей напоминает известный анекдот про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Подробности...
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Случившееся с Россией можно описать одним словом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Революционный концепт означает максимальную готовность к историческому творчеству, к принятию нестандартных решений, к избавлению от любого количества «священных коров» ради преображения страны. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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Когда завершится спецоперация

Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

Обсуждение: 8 комментариев

Хорватия блокирует расширение НАТО

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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?
  • Георгий Жуков

  • Александр Василевский

  • Иван Конев

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  • Константин Рокоссовский

  • Родион Малиновский

  • Федор Толбухин

  • Кирилл Мерецков
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
  • Вышлет из страны

  • Потребует извинений

  • Будет терпеть оскорбления
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
  • Да

  • Нет
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    Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?

    Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли в городах ДНР и ЛНР

    Праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Донбассе  (фото: t.me/vladimirbidyovka)
    &#160;(фото: t.me/vladimirbidyovka)
    Праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Донбассе&#160;(фото: t.me/vladimirbidyovka)
    Праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Донбассе&#160;(фото: t.me/vladimirbidyovka)
    Праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Донбассе&#160;(фото: t.me/vladimirbidyovka)
    Праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Донбассе&#160;(фото: t.me/vladimirbidyovka)
    Праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Донбассе&#160;(фото: t.me/vladimirbidyovka)
    Праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Донбассе&#160;(фото: t.me/vladimirbidyovka)
    Праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Донбассе&#160;(фото: t.me/vladimirbidyovka)
    Праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Донбассе&#160;(фото: t.me/vladimirbidyovka)
    Праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Донбассе&#160;(фото: t.me/vladimirbidyovka)
    Праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Донбассе&#160;(фото: t.me/vladimirbidyovka)


     
     
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