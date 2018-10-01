Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли в городах ДНР и ЛНР
Праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Донбассе (фото: t.me/vladimirbidyovka)
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9 мая, понедельник | Последнее обновление — 20:04 | vz.ru
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