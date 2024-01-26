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    Зачем Европа намекает на войну с Россией

    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    26 января 2024, 09:10 Мнение

    Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Вам тоже показалось, что за последние две недели мир окончательно сбрендил? Это выражается и в диких публикациях таблоидов с «Планами России по захвату Европы» – что в Bild, что в Daily Mail, и в срежиссированных выступлениях деятелей НАТО и национальных министров обороны по поводу обязательной войны России с НАТО то ли в 2025-м, то ли в 2030-м, но обязательно.

    Казалось бы, еще вчера все эти люди рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия, не умеющая воевать, сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. Зеленскому и непобедимому НАТО, которое, конечно же, сделало все для победы над Путиным. Но что-то давно не слышно победных фанфар и английского рожка. На смену пришла раскрутка обязательного нападения России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    Если это выводы аналитических центров, то все проще: предиктабельные способности и эффективность этих центров были только что явлены на стадии начала укроконфликта и уже совершенно ярко и очевидно – на стадии Великого Весеннего Контрнаступа (сарказм в чате).

    Еще один вариант, посложней: завязанные на Демпартию США европейские элиты находятся в панике от перспективы прихода Трампа и как бы ненавязчиво привязывают сроки нападения России на Европу именно со сроками гипотетического правления Трампа – чтобы у обывателя откладывалось в голове «Трамп – Путин – война». Это подло, но вообще-то они всегда так делают, ничего нового. Просто ставки повышают.

    Но тут есть еще один фактор: военно-промышленные комплексы развитых стран внезапно для себя ощутили вкус золота и крови – и требуют продолжения банкета. Даже немецкий, который раньше работал в основном на экспорт – и то с большими оговорками и ограничениями. Не говоря уже о моральной стороне дела. С момента выделения первых 100 миллиардов евро на ВПК для переоборудования бундесвера начался кровавый пир, где главными вурдалаками оказались бывшие самые главные пацифисты за все хорошее – партия «Зеленые». Это они требуют все больших и больших поставок оружия Украине, в том числе и ракет «Таурус», способных добивать до глубинной России. Таким образом снова делая Германию участницей вооруженных действий против России. Мало им было картинки немецких танков, снова месящих грязь на украинских полях.

    И Борис Писториус, новый министр обороны Германии, тоже начал высказываться насчет подготовки к войне (с Россией, естественно). И первое, что он сделал – выступил за возврат обязательного призыва в немецкую армию.

    И смотрите, что одновременно происходит в Британии: «Жители Великобритании должны быть готовы служить в армии в случае войны с Россией», предупредил глава британской армии. Генерал Патрик Сандерс, выступая на Международной выставке бронетехники в Лондоне, призвал британские власти «мобилизовать нацию». Основание? Пожалуйста: «Мы живем в момент 1939 года; мир движется к войне, поскольку Россия и Китай стремятся пересмотреть «глобальный порядок» – это высказался экс-министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд.

    Тут в обоих случаях, на примере Англии и Германии, мы видим один системный внутренний конфликт между царящей официальной идеологией и попыткой поднять народы «на священную войну с агрессивной Россией». Как, например, собирается воссоздавать призывную армию херр Писториус? Ведь в Германии годами молодым людям вдалбливалось прямиком в подсознание, что армия – зашквар и рассадник правых идей, что молодой человек не должен идти в армию, а должен бороться за феминизм, ЛГБТ, против изменения климата, против колониализма, стоять на коленях перед неграми. Любая попытка собрать молодежь под патриотическими слоганами заканчивалась обвинениями в нацизме. Потому что такова идеология леваков, которые не только рулят правительством, но и полностью подмяли под себя основные СМИ.

    С другой стороны – правые силы в той же Германии как раз за диалог с Россией, против поставок Украине вооружений и так далее. То есть занимают позицию сдерживания войны. Парадокс, не правда ли?

    То есть они вырастили поколения юных потребителей, которым из конфликтов предлагается обсуждать и проявлять себя только в области климата и наспех придуманных групп «жертв», а теперь говорят: «Добро пожаловать на призывной пункт немного поумирать в войне с Россией». Ничего такой «сдвиг в общественном сознании».

    Может быть, они надеются на миллион беженцев, получивших паспорт по ускоренной процедуре? Что юные арабы пойдут служить в немецкую армию? Но эти люди ехали в Германию совсем не для того, чтобы лезть в пекло, они ехали спокойно отдыхать на местные пособия и даже не париться по поводу работы. К тому же правящие партии только что показали, что именно они про них думают – как про банду хамасовских симпатизантов и террористов – только за то, что они вышли на улицы с палестинскими флагами. И это вовсе не «Альтернатива для Германии» громко заявила о желании высылать миллионами всех этих людей, а именно канцлер Шольц («мы будем высылать в больших масштабах») и именно за симпатии к палестинцам. Вот этим людям теперь надо будет с оружием в руках копать окопы против нашествия «путинских монгольских орд»? Любопытно. При этом миссия немцев в Афганистане была провальной и слабо оснащенной. У британцев с желающими повоевать несколько лучше – хотя бы потому, что они все время участвовали во всех конфликтах, которые разжигали американцы. И там не уничтожали милитаризм как таковой. Но левацкие и ультралевацкие идеи со всякими извращениями там тоже внедряются в головы молодежи. Интересно, насколько из этой среды можно мобилизовать дееспособную армию?

    Но это все мечты. А факт на сегодня: опыт реальных боевых действий с хорошо подготовленным противником имеют только две армии мира – русская и… украинская.  

    Армия Китая нависает мощью, но пока стоит в сторонке.

    И, похоже, никто из них не хочет воевать с Европой.

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