Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

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30 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Китайская экономика заставляет американцев отступать

Zuma\TASS
Китайская платежная система UnionPay смогла подвинуть с пьедестала американскую платежную систему Visa. За все 60 лет существования американских карт сделать это до сих пор никому не удавалось. И свою лепту в лидерство китайской UnionPay внесли также россияне. Смогут ли эти карты стать альтернативой западных аналогов для России? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач

Украина в Харьковской области репрессировала пророссийских активистов
Чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов со стороны ВСУ, необходимо присоединить к России Харьковскую область. С таким заявлением выступил губернатор Вячеслав Гладков. Но, по мнению экспертов, эта задача носит не только военный характер – после устроенных Киевом репрессий сторонники России были вынуждены покинуть регион или сильно запуганы, а немалая часть населения сегодня настроена против Москвы. И это придется учитывать при планировании операции.  Подробности...
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Китайцы определили виновного в конфликте на Украине

В Китае высказались о том, кто виноват в конфликте на Украине Николай Разуваев/РИА Новости
Большинство граждан КНР считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного университетом Цинхуа. В то же время почти половина ожидает улучшений в диалоге США. Чем обосновано подобное противоречие и почему обыватели Поднебесной поддерживают официальную позицию Москвы по Украине? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...

Центробанк России очень неплохо справляется с санкциями

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов, экономический обозреватель
Банк России критикуют за высокую стоимость кредитов для производства, жесткие требования банкам по резервированию, а также за скачки курса рубля. Попробуем разобраться, насколько справедлива эта критика и к кому она должна быть обращена. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Как Зеленский оказался наследником Брежнева
    Сергей Миркин

    Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    30 мая 2023, 11:54

    Отношения между Будапештом и Киевом в очередной раз накаляются. Причиной стала информация о том, что украинский президент Владимир Зеленский в кулуарных переговорах со своими западными покровителями предлагал взорвать нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает нефть из России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто справедливо заявил, что такие намерения угрожают суверенитету его страны, важная часть которого – энергетическая безопасность.

    Однако заявления Зеленского относительно нефтепровода – не единственная проблема, возникшая между Венгрией и Украиной. С 1 сентября этого года венгерские школы в Закарпатье, где компактно проживают этнические венгры, по сути, будут ликвидированы. Кроме того, Украина внесла венгерский банк ОТР в перечень международных спонсоров терроризма. В свою очередь, по информации СМИ, Будапешт заблокировал выделение Украине денег для покупки оружия из «Фонда мира» ЕС.

    Вероятно, венгерские руководители – последние в Европе, испытывающие когнитивный диссонанс от того, что деньги, предназначенные для поддержки мира, тратятся на убийство мирных граждан. Кроме того, венгерское правительство не скрывает, что выступает за скорейшее начало переговоров о мире между Россией и Украиной. А это противоречит так называемому плану Зеленского, который выдвигает условия для возвращения Украины к границам 1991 года. И этот план, по крайней мере, для вида, поддерживает коллективный Запад.

    Особая позиция Венгрии заключается в том, что она наиболее рационально из всех стран ЕС подходит к украинскому вопросу. И учитывает прежде всего свои национальные интересы, а не химерные ценности, о которых кричат другие западные страны, поддерживая режим Зеленского. А то, что Будапешт постоянно поднимает тему о нарушении прав этнических венгров на Украине, разрушает идиллическую картину в информационном поле Европы о демократической, несчастной Украине, которую нужно спасать, показывает нацистскую сущность нынешней киевской власти.

    Что интересно, информацию о предложении Зеленского уничтожить нефтепровод опубликовало американское издание The Washington Post, один из информационных флагманов Демпартии США. Зачем это издание обнародовало сведения, которые уличают Зеленского в терроризме и еще больше ухудшают отношения Украины с Венгрией?

    Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

    Думается, это отголосок недовольства Белого дома ЗЕкомандой и прежде всего главой офиса президента Андреем Ермаком, который укрепляет свою вертикаль власти и старается ограничить возможности посольства США в Киеве управлять процессами на Украине. Он пользуется тем, что команда американского президента Джо Байдена слишком много в политическом плане поставила на Украину, и в преддверии выборов 2024 года Вашингтон ни критиковать Зеленского напрямую, ни «слить» его не может. В противном случае это похоронило бы шансы Байдена избраться на второй президентский срок. Ведь тогда станет понятно, что Белый дом вложил миллиарды долларов американских налогоплательщиков в гнилой режим.

    Видимо, венгры из своих источников знали о желании Зеленского уничтожить «Дружбу». Об этом говорит то, что в венгерском издании Origo после публикации в Washington Post появилась статья, где говорилось, что планы Зеленского по уничтожению нефтепровода одобрила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Понятно, что после подобных призывов в Будапеште будут рассматривать Зеленского, как врага. И то, что Сийярто практически обвинил Зеленского в атаке на суверенитет Венгрии, свидетельствует о том, что табу на критику украинского лидера политиками на Западе уходит в прошлое. Это ему может скоро аукнуться.

    Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС и тем более англосаксам. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада или часть их решат, что конфликт на Украине надо заканчивать.

    Смоделируем ситуацию. Даже если в Конгрессе США республиканцы с демократами смогут договориться о новом потолке госдолга, дефолта не будет, экономические проблемы в США все равно будут нарастать. Расходы американского бюджета придется значительно сократить. В таком положении Белому дому станет не до новых масштабных вливаний в Украину. Деньги киевскому режиму от США поступать будут, но в куда меньшем размере, чем надо. Экономические сложности в США также ударят и по без того ослабевшей экономике ЕС, особенно по странам с большими проблемами в экономике, таким как Греция. В то же время республиканцы обвиняют Белый дом в бессмысленной трате денег на геополитические авантюры.


    Понятно, что в первую очередь сторонники Трампа имеют в виду Украину. В этой ситуации Белый дом заставляет ЗЕкоманду начать наступление в Запорожской области, чтобы доказать, что деньги в киевский режим вкладывали не зря. Однако у ВСУ ничего не получается. Единственный результат – большие потери как личного состава, так и техники. Ни у Белого дома, обитатели которого думают о собственном политическом выживании, ни у ЕС, которому надо решать свои внутренние проблемы, больше нет ни ресурсов, ни желания возиться с Украиной. Но при этом западным политикам нужно сохранить лицо. Вот тогда руководство Венгрии и выступит с предложением о немедленном перемирии.

    Возможно, Будапешт за основу своих предложений возьмет африканский или китайский план. Инициативу венгерского руководства поддержат и большинство стран ЕС и США. Великобритания, скорее всего, выступит против, но это уже не будет иметь никакого значения. Зеленский тоже будет против, так как для него мир равнозначен политической смерти, а может, и физической. Но его мнение уже никого интересовать не будет, при таких раскладах Зеленский станет отыгранной фигурой. Именно руководители Венгрии станут главными его обличителями от ЕС, обвиняя президента Украины в том, что он сторонник войны и террористических методов. Тогда ему припомнят все, в том числе желание взорвать нефтепровод и ущемление прав венгров в Закарпатье.

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