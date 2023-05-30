Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Отношения между Будапештом и Киевом в очередной раз накаляются. Причиной стала информация о том, что украинский президент Владимир Зеленский в кулуарных переговорах со своими западными покровителями предлагал взорвать нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает нефть из России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто справедливо заявил, что такие намерения угрожают суверенитету его страны, важная часть которого – энергетическая безопасность.

Однако заявления Зеленского относительно нефтепровода – не единственная проблема, возникшая между Венгрией и Украиной. С 1 сентября этого года венгерские школы в Закарпатье, где компактно проживают этнические венгры, по сути, будут ликвидированы. Кроме того, Украина внесла венгерский банк ОТР в перечень международных спонсоров терроризма. В свою очередь, по информации СМИ, Будапешт заблокировал выделение Украине денег для покупки оружия из «Фонда мира» ЕС.

Вероятно, венгерские руководители – последние в Европе, испытывающие когнитивный диссонанс от того, что деньги, предназначенные для поддержки мира, тратятся на убийство мирных граждан. Кроме того, венгерское правительство не скрывает, что выступает за скорейшее начало переговоров о мире между Россией и Украиной. А это противоречит так называемому плану Зеленского, который выдвигает условия для возвращения Украины к границам 1991 года. И этот план, по крайней мере, для вида, поддерживает коллективный Запад.

Особая позиция Венгрии заключается в том, что она наиболее рационально из всех стран ЕС подходит к украинскому вопросу. И учитывает прежде всего свои национальные интересы, а не химерные ценности, о которых кричат другие западные страны, поддерживая режим Зеленского. А то, что Будапешт постоянно поднимает тему о нарушении прав этнических венгров на Украине, разрушает идиллическую картину в информационном поле Европы о демократической, несчастной Украине, которую нужно спасать, показывает нацистскую сущность нынешней киевской власти.

Что интересно, информацию о предложении Зеленского уничтожить нефтепровод опубликовало американское издание The Washington Post, один из информационных флагманов Демпартии США. Зачем это издание обнародовало сведения, которые уличают Зеленского в терроризме и еще больше ухудшают отношения Украины с Венгрией?

Думается, это отголосок недовольства Белого дома ЗЕкомандой и прежде всего главой офиса президента Андреем Ермаком, который укрепляет свою вертикаль власти и старается ограничить возможности посольства США в Киеве управлять процессами на Украине. Он пользуется тем, что команда американского президента Джо Байдена слишком много в политическом плане поставила на Украину, и в преддверии выборов 2024 года Вашингтон ни критиковать Зеленского напрямую, ни «слить» его не может. В противном случае это похоронило бы шансы Байдена избраться на второй президентский срок. Ведь тогда станет понятно, что Белый дом вложил миллиарды долларов американских налогоплательщиков в гнилой режим.

Видимо, венгры из своих источников знали о желании Зеленского уничтожить «Дружбу». Об этом говорит то, что в венгерском издании Origo после публикации в Washington Post появилась статья, где говорилось, что планы Зеленского по уничтожению нефтепровода одобрила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Понятно, что после подобных призывов в Будапеште будут рассматривать Зеленского, как врага. И то, что Сийярто практически обвинил Зеленского в атаке на суверенитет Венгрии, свидетельствует о том, что табу на критику украинского лидера политиками на Западе уходит в прошлое. Это ему может скоро аукнуться.

Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС и тем более англосаксам. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада или часть их решат, что конфликт на Украине надо заканчивать.

Смоделируем ситуацию. Даже если в Конгрессе США республиканцы с демократами смогут договориться о новом потолке госдолга, дефолта не будет, экономические проблемы в США все равно будут нарастать. Расходы американского бюджета придется значительно сократить. В таком положении Белому дому станет не до новых масштабных вливаний в Украину. Деньги киевскому режиму от США поступать будут, но в куда меньшем размере, чем надо. Экономические сложности в США также ударят и по без того ослабевшей экономике ЕС, особенно по странам с большими проблемами в экономике, таким как Греция. В то же время республиканцы обвиняют Белый дом в бессмысленной трате денег на геополитические авантюры.

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Понятно, что в первую очередь сторонники Трампа имеют в виду Украину. В этой ситуации Белый дом заставляет ЗЕкоманду начать наступление в Запорожской области, чтобы доказать, что деньги в киевский режим вкладывали не зря. Однако у ВСУ ничего не получается. Единственный результат – большие потери как личного состава, так и техники. Ни у Белого дома, обитатели которого думают о собственном политическом выживании, ни у ЕС, которому надо решать свои внутренние проблемы, больше нет ни ресурсов, ни желания возиться с Украиной. Но при этом западным политикам нужно сохранить лицо. Вот тогда руководство Венгрии и выступит с предложением о немедленном перемирии.

Возможно, Будапешт за основу своих предложений возьмет африканский или китайский план. Инициативу венгерского руководства поддержат и большинство стран ЕС и США. Великобритания, скорее всего, выступит против, но это уже не будет иметь никакого значения. Зеленский тоже будет против, так как для него мир равнозначен политической смерти, а может, и физической. Но его мнение уже никого интересовать не будет, при таких раскладах Зеленский станет отыгранной фигурой. Именно руководители Венгрии станут главными его обличителями от ЕС, обвиняя президента Украины в том, что он сторонник войны и террористических методов. Тогда ему припомнят все, в том числе желание взорвать нефтепровод и ущемление прав венгров в Закарпатье.