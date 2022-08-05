Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

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5 августа, пятница  |  Последнее обновление — 17:10  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря. Подробности...

Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Почему укропропаганда бессмысленна, но эффективна

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Поток украинского медиасознания настолько же творчески неудержим, насколько по своему содержанию интеллектуально убог. Но при всей своей ущербности он потрясающе эффективен внутри страны. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Приключения турбины для Газпрома

Бои в Карабахе. Опять война?

Зачем русскому человеку юань

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
  • Военную

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  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

  • Да, дальние родственники

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  • Я сейчас на Украине
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    Газовая ловушка для Европы захлопнулась

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    Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

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    Андрей Полонский

    Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		5 августа 2022, 16:55

    Россия все больше сближается с Ираном – от решения проблем глобальной политики до сотрудничества в авиационной сфере – что вновь заставило обсуждать возможности российско-иранского стратегического союза. Тема эта относительно стара. А в сложившихся обстоятельствах и при нынешних государственных задачах русско-иранский союз выглядел бы естественно.

    Исламская Республика Иран едва ли не последовательней других современных держав пытается противостоять «правилам» и распорядкам, которые с большим или меньшим успехом стремятся навязать человечеству Соединенные Штаты и их союзники. После распада Советского Союза именно Тегеран чаще всего не давал Вашингтону зафиксировать «конец истории» и свою демо-великодержавность. При этом американским политикам и идеологам долгое время казалось, что с кем-кем, а с муллами из Персии они справятся легче, чем с коммунистами всех мастей и калибров. Ан нашла коса на камень. Ни сломить Исламскую республику, ни найти ключ к ее элите американцам так и не удалось.

    У нас порой воспринимают союз с Ираном как нечто не до конца серьезное. Подумаешь, еще одно крупное государство на Востоке, ни с ЕС, ни с Китаем по силе влияния не сравнить. Однако это не до конца так. Персия – из мощнейших цивилизационных центров, то набиравших, то терявших силу, но остававшихся в игре. И сегодня Тегеран не только столица Исламской Республики Иран, но и место притяжения фарсиязычного и шиитского мира. Богатейшая иранская культура и сам образ «вечного Ирана» могут оказаться сильнее армий и политических доктрин. Сближение России и Ирана как на уровне государственной политики, так и в пространстве идей и символов, исторического мифа – для Запада из числа экзистенциальных угроз, которые они там чувствуют и осознают даже на самом примитивном прагматическом уровне.

    А для России Иран – «родная» заграница. Таких стран и народов, «иных», но привычных, вошедших в наши сказки, песни и прибаутки, совсем немного. От персиянки-княжны, которую Стенька Разин бросает в набежавшую волну – до Тегеранской конференции, от растерзанного писателя-посла Грибоедова до попытки революции и Персидской Советской Республики, от «Трубы Гулль-муллы» и персидских путешествий Велимира Хлебникова до «Шаганэ» Сергея Есенина, никогда не пересекавшего ирано-азербайджанскую границу. Всё это родное, свое, навсегда укоренившееся в русской культуре.

    Но существует и еще один, полузабытый эпизод наших новейших отношений, который заставляет взглянуть на вероятное сближение России и Ирана с неожиданной для массового сознания стороны. Больше 30 лет тому назад именно революционный Иран оказался единственным государством мира, которое пыталось сместить откровенно прозападный акцент горбачевской политики, развернуть так называемую перестройку в совершенно иную, духовную и цивилизационную плоскость. В послании на имя Михаила Горбачёва, направленном 1 января 1989 года, в год десятилетия Иранской революции, духовный лидер Ирана аятолла Хомейни приветствовал свершившийся в СССР разворот от политики агрессивного безбожия и антирелигиозной пропаганды, но при этом настойчиво предупреждал: «Неправильные методы и ошибочные действия прежних коммунистических руководителей в сфере экономики могли привести к тому, что Вам явился цветущий сад Запада и заворожил Вас, но знайте, что истина не там. Если Вы пожелаете на этом этапе распутать только клубок экономических проблем социализма и коммунизма, обратившись с этой целью к очагам капитализма на Западе, то не только не излечите свое общество от недугов, но и придете к тому, что другие будут вынуждены исправлять Ваши ошибки, ибо если ныне марксизм зашел в тупик в своих экономических и социальных исканиях, то и западный мир погряз в тех же проблемах, только в другой форме и других сферах».

    Эти слова, которые звучат сегодня самоочевидной банальностью, были тогда и для советского руководства, и для образованной публики почти абсурдом. В каких таких проблемах погряз Запад? Запад казался «историческим победителем», источником, где можно черпать не только технические, но и принципиальные социальные, экономические и политические решения. Сегодня, когда мы знаем «итоги» прозападнической ориентации многих постсоветских стран, видим положение самого Запада, слова Хомейни выглядят почти пророчеством. «Я настоятельно призываю Вас, – писал он Горбачёву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада». Увы, тогда этот призыв пропал втуне. Теперь мы можем его услышать, но на дворе другие времена и другие вызовы.

    Конечно, в послании иранского лидера была и своя наивность. Как мыслитель, духовный и политический лидер, он надеялся убедить советское руководство, оказавшееся, с его точки зрения, на распутье, в непреходящей ценности, фундаментальности веры и традиции. В Иране письмо Горбачёву так и рассматривается до сих пор – как обращение к иноверцам с призывом опереться прежде всего на свою веру. Но для нас самое существенное, что аятолла был убежден: в союзе Ирана и России есть мощнейшая энергия противостояния западническому проекту.

    Послание Хомейни в Москву привезли специальные эмиссары вождя Ирана – Абдолла Джавади-Амоли, Мохаммад-Джавад Лариджани и Марзие Хадзичи Даббак. Двое мужчин и одна женщина (Хомейни стремился опровергнуть представления о «чисто мужском» характере исламской революции). Все трое были скорее учеными и общественными деятелями (Джавади-Амали – богослов, Лариджани – известный математик и логик, Хадзичи – героиня ирано-иракской войны и активистка женского движения), чем чистыми политиками. Они как бы должны были представить перед Горбачёвым образ современного на тот момент Ирана. Как вспоминал тогдашний министр иностранных дел СССР и будущий грузинский лидер Эдуард Шеварнадзе (сам ярый западник и прагматик, чью роль в развале нашей общей страны трудно переоценить), иранское послание привело Горбачёва в растерянность. Он, как и его окружение, не знали, что отвечать на аргументы этого рода. Генсек отделался общими словами в духе поздней советской риторики: «Несмотря на разные идеологии у нас могут быть партнерские отношения», ну и так далее. Особенно показательной была картинка встречи советского лидера с иранцами, которую показали советские телеканалы. Было видно, что это люди из разных миров и им очень непросто понять друг друга.

    За прошедшие 30 с лишним лет многое изменилось. Но как бы ни хотелось нашим противникам, Россия и Иран живы. А ориентация на Запад показала свою полную несостоятельность. И нам есть смысл вспомнить тот давний эпизод поздней советской истории – тем более, что не Горбачёв, а Хомейни оказался прав. Не только по смыслу, но и по самому подходу: Горбачёв реагировал на текущие вызовы, Хомейни говорил об основе.

    Конечно, цивилизации России и Ирана очень разные. Но только в диалоге, в стремлении и готовности понять и принять друг друга может выстраиваться тот многополярный мир, без которого у человечества нет будущего. Мир, существеннейшей частью которого остается наше общее евразийское время и пространство.

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