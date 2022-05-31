Иноагенты бывают не только за деньги

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Венгрия довела Европу до компромисса по российской нефти

Венгрия довела Еврокомиссию до компромиссного варианта по эмбарго Егор Еремов/РИА Новости
Еврокомиссия дала слабину. Она так сильно хочет ввести нефтяное эмбарго, что спустя два месяца безрезультатных согласований подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.  Подробности...
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В чем секрет успешного наступления России в Донбассе

Наступление ВС России в районе Красного Лимана впечатлило даже киевских идеологов войны Виктор Антонюк/РИА Новости
Закрывается котел вокруг Северодонецка. Одновременно ВСУ потеряли Красный Лиман, что облегчает наступление на Славянск. Эксперты, причем и украинские тоже, отмечают, что с начала спецоперации тактика российских войск и союзников изменилась, а успешное наступление – результат этих перемен. За счет чего наступающим войскам удается вскрывать оборону ВСУ и заставлять украинскую армию отступать? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Чем грозят России греко-иранские танкерные войны

Греция и Иран обменялись захватом танкеров Global Look Press
США и Германия осудили захват Тегераном греческих танкеров в Персидском заливе, сочтя это тяжелым нарушением «международных правил». При этом ранее Афины арестовали российский танкер с иранским топливом. Аналогичные шаги предпринимал и Вашингтон два года назад. Чем может обернуться танкерный конфликт между Грецией и Ираном, и какую опасность он таит для России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Иноагенты бывают не только за деньги

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить. Подробности...

На фронтах Донбасса создается новый образ России

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Нельзя торговать детьми

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Суррогатное материнство подрывает одну из несущих конструкций человеческой жизни – связь между матерью и ребенком. Когда женщина, которая выносила ребенка под сердцем, продает его за деньги, это огромное несчастье для него – и для общества в целом. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Омбудсмена Украины изгнали из гестапо за жестокость

В США голодают дети

Провал ВСУ под Херсоном и предательство США

Обсуждение: 10 комментариев
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
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    Игорь Караулов

    Иноагенты бывают не только за деньги

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		31 мая 2022, 20:45

    Ещё в прошлом году тема иностранных агентов была довольно модной. Публика с интересом встречала новые списки иноагентов, которые регулярно публиковал Минюст. Активно обсуждались персоналии. Многие фигуранты оказывались в центре внимания, выставляя себя то потерпевшими, то награждёнными.

    После начала специальной военной операции эта тема ушла в тень. Развернулись события совсем другого масштаба: обмен массированными санкционными ударами, бегство брендов и креативных работников, обрушение деловых и медийных столпов. Реестр иноагентов продолжал расширяться, но это уже мало кого волновало, ведь речь шла о рутинном применении довольно щадящего юридического инструмента.

    Но недавно в Telegram-канале Дмитрия Медведева вопрос об иноагентах был заострён. Оказалось, что мы миндальничаем в этом вопросе, а миндальничать в сложившейся обстановке не стоит. «Надо признать, – пишет Медведев, – контроль над иностранными агентами был довольно формальным». Он предлагает такие меры, как «запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства».

    До сих пор присвоение статуса иноагента имело не карательный, а информационный смысл. Человек с таким статусом был обязан сообщать о себе как об иноагенте и подавать особую отчетность. Это тоже неприятно, но более-менее терпимо. Теперь же предлагается криминализовать то, что прежде просто порицалось. Понятно, что новые инструменты воздействия, какими бы они ни были, нельзя применять исходя из тех списков, которые были составлены ранее. Закон ведь не имеет обратной силы. Скажем, если бы мы составили список оштрафованных за безбилетный проезд и позже постановили арестовать их всех на пятнадцать суток, это было бы неправильно и даже абсурдно. Следовательно, Дмитрий Медведев фактически подводит итог  эксперименту с иностранными агентами в том виде, в котором он до сих пор проводился, и провозглашает начало радикальной ревизии как законодательства, так и практики в этой области.

    Я его очень хорошо понимаю. У меня с самого начала были вопросы к институту иноагентства. Например, когда иноагентом признают юридическое лицо (СМИ или фонд), у которого есть определенная уставная деятельность, то понятно, что такой статус относится к этой деятельности и ни к чему больше. А когда то же самое происходит с физическим лицом, то получается, что любое публичное действие такого лица должно маркироваться плашкой иноагента. Иноагент вынужден был ставить эту плашку, публикуя в соцсетях лирические стихи или фото своего кота. Это не могло вызвать ничего, кроме массового сочувствия, то есть эффекта, обратного запланированному. Кроме того, мне казалось, что просто закрыть СМИ, финансируемое из-за рубежа, было бы гораздо логичнее, чем изводить его и читателей/зрителей иноагентскими формальностями. В итоге так и получается; скажем, телеканал «Дождь» какое-то время промаялся в ранге иноагента и всё равно был закрыт.

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    Поскольку люди, признаваемые иноагентами, как правило, занимаются публичной деятельностью (например, журналистикой), отлучение от такой деятельности было бы для них равносильно необходимости полностью сменить профиль работы, а может быть, и отказаться от призвания. Это суровое наказание, и оно не может применяться по чисто формальным признакам. На сегодняшний день этот формальный признак – получение финансирования из-за рубежа. Но ведь имеет значение, от кого именно и на какие цели это финансирование получено. Может быть, для злонамеренной пропаганды. А может быть, для охраны архитектурных памятников, такое ведь тоже бывает. Если пострадают невинные, а цель закона не будет достигнута, какой от этого прок будет стране? Таким образом, если наказание будет суровее, то и порог для попадания в иноагенты должен быть выше. Иноагентом должен быть только тот, чья деятельность представляет реальную опасность.

    Более того, может возникнуть иллюзия, что деятельность в интересах иностранного государства и деятельность за счет такового – это одно и то же. Что достаточно отсечь зарубежные источники финансирования и ограничить в правах тех, кто ими пользуется, как сразу же наступит идиллия народного единства. Но мы ведь все знаем, что это не так.

    На одного платного агента, получающего деньги от зарубежных кураторов, мы с легкостью найдем десять супостатов-энтузиастов, которые финансируются из государственного бюджета. Мы отыщем их и в вузах, и в театрах, и в СМИ. Идейные сторонники Украины, безвозмездные обожатели Запада, приверженцы укоренившейся у нас субкультуры «патриотов заграницы». Одни из них неосторожно проявляют себя, и их выводят на чистую воду патриотические блогеры. Другие молча работают против интересов страны, реализуя свои взгляды на практике, в конкретных действиях или решениях.

    Вот что делать с этими людьми, которые по своему мировоззрению мало чем отличаются от тех, с кем наша армия борется на Украине, но живут здесь, имеют российское гражданство и пользуются всеми связанными с ним правами? И при этом никаких зацепок за иностранное финансирование, то есть ни по действующему, ни по любому другому разумному законодательству об иностранных агентах таким людям предъявить нечего.

    Страны НАТО ведь не настолько щедры к нашим оппозиционерам. Ну сколько людей они готовы кормить? Не много. А что делать с теми, кто по чисто идейным соображениям выступает против спецоперации и при этом ведет публичную деятельность или иным образом оказывает влияние на людей? Если бы государство решило разбираться с ними по существу, то, во-первых, пришлось бы создать целое министерство по делам иноагентов, а во-вторых, были бы ограничены права большего числа граждан.   

    Мне кажется, что запреты и ограничения порой бывают необходимы, но они не могут быть приоритетом. В самом деле, нам могут сказать: вот вы отлучите от профессии нелояльных режиссеров, писателей, музыкантов, а кто вам будет делать контент? Кто будет заполнять эфир и окормлять народ культурой? Кто будет учить студентов, если выполоть фронду в университетах? Поэтому мне кажется, что главное в борьбе с иностранными агентами, платными и бесплатными – опережающим образом обеспечивать патриотическую альтернативу, продвигать патриотов на командные высоты. Разумеется, не «профессиональных патриотов», а тех патриотов, которые одновременно являются профессионалами в своей области.

    Никакой Минюст или иной «компетентный орган» не выполнит работу по тонкой настройке общества, которую можно вести только на микроуровне. Но если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить.

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