Общество не обязано финансировать собственное разрушение

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22 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Украина послала диверсантов на смерть в Россию

Украинская БМП не успела вывезти проникших через границу диверсантов кадр из видео
Российские и украинские военные впервые вступили в официально подтвержденный бой. Он произошел на территории Ростовской области. Предыдущее столкновение было в 2016 году на границе в районе Крыма, но тогда в перестрелку были вовлечены лишь пограничники. Сейчас ВСУ потеряли не только бойцов, но и бронетехнику. Какие задачи выполняли на территории России украинские диверсанты? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украина превратилась в главную содержанку Европы

Стоявшие на майдане люди явно рассчитывали на какое-то другое будущее своей страны REUTERS/Valentyn Ogirenko
Европейский союз, похоже, начал осознавать, в какую финансовую пропасть его затягивает Украина. «Дайте деньги» – прямо требует от Брюсселя Зеленский, однако чиновники ЕС считают, что уже дали Киеву «очень много». Во сколько обходится Европе содержание Украины и сколько на эти же цели в свое время потратила Россия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Общество не обязано финансировать собственное разрушение

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей? Подробности...

Мы присутствуем при рождении нового постукраинского мира

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю - я поддерживаю президента. Подробности...
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Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Шельмование, национальное унижение, смена правил в последнюю минуту – все идет в ход, чтобы отодвинуть сильнейших спортсменов из сборной России, лишенной на Олимпиаде имени России и флага России. Но не работает! Парни и девочки сильней обстоятельств. Подробности...
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Путин, Совбез, Донбасс: главное

Обращение Владимира Путина о судьбе ЛНР и ДНР

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Канада отменила демократию

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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады.
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Сергей Худиев

    Общество не обязано финансировать собственное разрушение

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		22 февраля 2022, 09:16

    Министерство культуры России приостановило обсуждение проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Проект вызвал резкую критику у представителей нашей творческой, в частности, театральной интеллигенции, которая опасается возрождения цензуры.

    Критики проекта говорили о том, что «все меры по установлению контроля над искусством будут препятствовать его дальнейшему развитию», задавались вопросом «А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря, цензуре, будет осуществляться творческий эксперимент?», или даже негодовали на предполагаемое возвращение «Худсовета при партячейке, Главлита и всего такого».

    Насколько такие опасения обоснованы? Проект носит довольно общий характер, но в нем есть положение, несомненно, провоцирующее острую реакцию. Глава 16 пункт а) говорит: «[предусмотреть] ответственность федеральных и региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за финансирование мероприятий, противоречащих целям и задачам государственной политики».

    То есть речь в документе идет не о цензуре — а о финансировании. И это принципиально разные вещи. Я бы хотел подчеркнуть, что с уважением отношусь к свободе творческого самовыражения. Свобода — это очень важно. Даже когда человек, полагающий себя деятелем искусства, производит нечто, на мой взгляд, тщательно и намеренно лишенное каких-либо проблесков блага, красоты и истины, я не думаю, что его надо принуждать становиться на горло собственной песне.

    Но свобода должна быть и у других — финансирование подобных деятелей должно быть строго добровольным.ьСограждане могут, если они хотят, покупать билеты на его спектакли или его картины. Богатые меценаты могут щедро финансировать его творчество, если им так угодно. Люди могут заниматься какими угодно творческими изысками — за счет тех, кому они интересны. Совершенно другая ситуация возникает, когда деятель искусств начинает претендовать на деньги государства — то есть деньги налогоплательщиков. Налоги собираются с граждан в принудительном порядке, и вопрос, почему они должны быть отданы именно данной творческой личности, возникает неизбежно.

    Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

    В качестве примера можно вспомнить, как несколько лет назад творческую интеллигенцию сотрясало дело театрального режиссера Кирилла Серебренникова, обвиненного в растрате. Это дело привлекло внимание к содержанию его творчества — на которое были выделены многие миллионы казенных денег.

    Творчества, пронизанного весьма причудливыми сексуальными девиациями, которое не могло не вызвать вопроса — как это вообще получило финансирование? Конечно, взрослые люди по обоюдному согласию вольны делать что угодно — в том числе, ходить на какие им угодно спектакли — но почему же налогоплательщики должны им это оплачивать?

    Бюджетные деньги должны распределяться по каким-то прозрачным и понятным принципам — не ради чьих-то частных творческих порывов, но ради общего блага. А это неизбежно предполагает разговор о том, как мы видим это благо. Гениальный композитор Георг Фридрих Гендель как-то сказал: «Мне было бы досадно, если бы я доставлял людям только удовольствие; моя цель – делать их лучше». Гении прошлого видели свое творчество как общественное служение, и именно как общественное служение оно могло претендовать на поддержку.

    И вот разговор о том, что может претендовать на общественную поддержку, а что нет, совершенно уместен. Это ни в коем случае не вопрос цензуры. Если вам не выдают казенных миллионов, это никак не означает, что вас подвергают цензуре, душат ваш свободный, смелый дар, и вообще возвращают партийный диктат, угнетающий творческих людей. Конечно, высокая культура — музеи, классические театры или симфонические оркестры — не может жить на самоокупаемости. Тут совершенно уместна государственная поддержка.

    Но возможности государства ограничены, и вопрос — кому дать государственные средства, а кому предоставить жить исключительно за счет частных меценатов или благодарной аудитории, неизбежно приходится как-то решать. Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей?

    Конечно, распределенные ограниченных фондов — это всегда сложный вопрос. Но можно сказать сразу, что общественные средства не должны использоваться во вред обществу. Финансировать за счет государства пропаганду презрения к семье, к своей стране, к нравственным нормам, было бы крайне нелепо. Мы знаем, что психологические, ценностные, культурные факторы могут играть огромную роль в сохранении — или разрушении — страны. Страна не должна финансировать собственное разрушение — и это стоит официально обозначить, как это и делает проект документа.

    Беда в том, что в русской интеллигенции еще, по крайне мере, с 1860-х годов существует субкультура презрения к своей стране, ее истории, культуре, и, особенно, государственности. Эта субкультура принесла свои плоды в 1917 году — но революционная катастрофа так ничему и не научила ее адептов. Это не уникально русское явление — оно восходит к французским революционерам и проявляется в различных странах. Британский философ Роджер Скрутон даже ввел специальный термин «ойкофобия», ненависть к собственной культуре.

    Конечно, всякий человек имеет право на свой собственный взгляд на вещи — и, если этот взгляд носит презрительно-нигилистический характер, это не должно быть наказуемо. Но было бы совсем странно финансировать распространение такого взгляда за счет налогоплательщиков. Государство должно финансировать то, что служит общему благу и отражает созидательные ценности. Конечно, эти ценности можно и нужно обсуждать — но мы должны хотя бы определить принципы, по которым государство финансирует (или отказывается финансировать) те или иные культурные начинания.

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