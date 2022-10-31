Фон дер Ляйен сильно нервничает

Но есть, как пишут в интернетах, и хорошие новости. Тут давеча Berliner Zeitung вышел с заголовком «Фон дер Ляйен нервничает: прокурор ЕС расследует сделку с Pfizer». На самом деле это моя любимая история, так как я давно слежу за проделками госпожи председателя Еврокомиссии на каждом из постов, которые она занимала. Ну чтобы вы понимали – в Еврокомиссию ее экстренно эвакуировали, потому что в Германии после ограбления министерства обороны ей уже места не было. Не буду останавливаться на деталях, но там был такой момент – когда немецкие прокуроры попросили мадам предоставить переписку на ее четырех смартфонах, она просто сказала, что потеряла их. Все четыре разом. А далее окажется, что мадам настолько отмороженная в своей клептомании, что даже не прикладывает никакой фантазии в своем modus operandi.

«Бесстрашный эксперт по коррупции Лаура Кёвеши хочет выяснить, кто участвовал в многомиллиардных сделках с фармацевтическими компаниями». Берлинской газете вторит абсолютно провластный журнал: «Это женщина, перед которой должны трепетать мошенники Европы», – пишет Der Spiegel о Лауре Кодруца Кёвеши. Но у «главного европейского охотника за коррупцией много противников», отмечает Neue Zürcher Zeitung. И это могущественные противники, те, чей гнев вызвал румынский адвокат: уже несколько недель Европейская прокуратура, главой которой является Кёвеши, ведет расследование в отношении неизвестных лиц.

То есть замять дело уже невозможно. Кто-то должен ответить за безумное воровство в так называемую пандемию.

Личность девушки, которая пошла войной на как бы всемогущую фон дер Ляйен, вообще интересна – она возглавляла в Румынии службу DNA, ей 49 лет. За несколько лет работы Кёвеши в DNA были привлечены к суду тысячи коррумпированных министров, медиамагнатов, судей, прокуроров, депутатов и бизнесменов. Доля арестов составила 90 процентов от задержаний, Европейский союз высоко оценил борьбу с коррупцией в Румынии при Кёвеши – и она возглавила Европейскую прокуратуру (EPPO). Можно считать ее тяжелой артиллерией, которая прямо сейчас наводится на цель. Потому что ФдЛ (популярная аббревиатура имени главы Еврокомиссии) начала уже доставать огромное количество и других членов ЕК и парламентариев Европарламента. Уже год назад омбудсмен ЕС Эмили О'Рейли хотела узнать, что содержится в легендарных контрактах с фармацевтическими компаниями во время пандемии коронавируса. К сожалению, фон дер Ляйен «не смогла» найти текстовые сообщения, которыми она обменивалась с партнерами на эту тему. Разгневанной омбудсменше сказали, что текстовые сообщения с «нерелевантным содержанием» не архивируются. То есть в прошлый раз ФдЛ потеряла четыре смартфона, а теперь – упс – стерла эсэмэски, извиняйте, господин милиционер. А речь идет о том, что она слишком интимно общалась с главой Pfizer Бурлой на предмет количества и ценообразования вакцин для всей Европы. Вообще без лишних глаз и лишних ушей. Единственный кто, скорее всего, был в курсе – законный муж мадам, который удивительным образом работает именно в фармацевтическом бизнесе.

В сентябре Счетная палата ЕС подвергла фон дер Ляйен резкой критике. Аудиторы натолкнулись на стену молчания в попытке проверить законность использования налоговых миллиардов. Комиссия не предоставила аудиторам ни одного из запрошенных документов. Счетная палата обнаружила нарушения при прохождении разрешительных процедур на использование 1,8 млрд доз вакцин: фон дер Ляйен обошла установленные контрольные органы. Запланированная встреча ученых для определения стратегии вакцинации на 2022 год так и не состоялась. Аудиторы отметили, что отказ фон дер Ляйен передать документы был «очень необычным» – такой блокады практически не бывает в практике ЕС, написали аудиторы в своем отчете.

В высшем руководстве Еврокомиссии очень нервничают по поводу расследования, сообщает обычно очень хорошо информированный журнал Politico. Это объясняется тем, что переговоры о контракте с производителями вакцин были чисто «делом рук начальства». Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен провернула сделки на 71 млрд евро с боссом Pfizer Альбертом Бурла. И думала, что ей это тоже сойдет с рук.

Но обстановка в ЕС такова, что многим бы хотелось Ляйен снести с ее поста. И вот на нее выходит румынская адвокатша, ставшая ЕС-прокурором. Это сильно.

Более того, она закрыла каналы информации по этому делу – потому что рассматривает дело весьма масштабным. В лаконичном заявлении ее ведомства говорится: «Европейская прокуратура (EPPO) подтверждает, что она проводит расследование в отношении закупок вакцин COVID-19 в Европейском союзе. Это исключительное подтверждение сделано из-за чрезвычайно высокого уровня общественного интереса. Никаких дополнительных подробностей в данный момент не будет опубликовано».

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Неизвестно, какие союзы заключила Кёвеши в Брюсселе. Однако расследования проводятся в то время, когда фармацевтическая промышленность должна ответить перед комитетом Европарламента по поводу непрозрачных контрактов. В данном случае готовность Pfizer к сотрудничеству очевидно равна практически нулю: в то время как главы компаний Moderna, Sanofi и Astrazeneca предстали перед комитетом, босс Pfizer Бурла отменил свое участие.

Зато прислал своего представителя Джанин Смолл, чье выступление повергло комитет в шок. Среди прочего, она легко и просто рассказала комитету, что компания Pfizer не проводила никаких исследований о том, предотвращает ли вакцинация вакциной BionTech заражение третьих лиц. Ответ – не предотвращает, как показала практика, и все утверждения об обратном было преднамеренной ложью со стороны компании.

Что возвращает внимание публики к судьбе 71 млрд евро в руках мадам фон дер Ляйен.

Если вы думаете, что понятие «откат» – чисто отечественное, вы ошибаетесь. Термин Kick back возник сразу, когда доходы капиталиста начали зависеть от решения бюрократа. Так что ждем результатов от прокурора с непроизносимой фамилией Кёвеши.