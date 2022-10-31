Фон дер Ляйен сильно нервничает

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31 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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Как авиасанкции против России наказали Европу

Западные авиакомпании терпят убытки из-за необходимости облета России imago images/Global Look Press
Авиакомпании ЕС и США несут убытки из-за закрытого неба над Россией. Такая мера была введена Москвой в ответ на аналогичные санкции со стороны Запада. Однако свято место пусто не бывает, поэтому ошибкой европейцев и американцев воспользовались их коллеги из других регионов. О каких странах и авиакомпаниях идет речь?  Подробности...
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Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
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Спецоперация проверит новую снайперскую винтовку России

Снайперская винтовка Чукавина пока имеет противоречивые отзывы kalashnikovgroup.ru
На полях сражений на Украине прямо сейчас испытывается оружие, которое должно прийти на смену легендарной советской снайперской винтовке СВД. Речь идет о новых винтовках СВЧ-54 (снайперская винтовка Чукавина). Бойцы, имевшие дела с новым оружием, рассказали газете ВЗГЛЯД о его особенностях и отличиях.  Подробности...
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Чем Россия ответит на срыв «зерновой сделки»

Запад лишился ключей от «зерновой сделки» и теперь ее реанимация едва ли возможна Максим Дурнев/РИА Новости
Россия заявила о приостановке «зерновой сделки» после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота. Это вызвало гневную реакцию в странах Запада, которые были главными бенефициарами сделки. При этом реально нуждающиеся страны получат российское зерно безвозмездно. Почему Украина решила сорвать «зерновую сделку», чем Россия ответит на такой шаг и есть ли шансы на реанимацию сделки?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Фон дер Ляйен сильно нервничает

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если вы думаете, что понятие «откат» – чисто отечественное, вы ошибаетесь. Термин Kick back возник сразу, когда доходы капиталиста начали зависеть от решения бюрократа. Подробности...

Отечественный либерализм напоминает отверточную сборку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Смысл существования современного либерализма как политического течения заключается в уничтожении нашей страны, народа и цивилизации. Они с радостью используют наши недостатки против нас. Подробности...

Зачем Польше самая большая армия в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Планы Варшавы по двукратному увеличению численности армии и закупкам вооружений на десятки миллиардов долларов имеют смысл лишь в случае подготовки к расширению Польши на восток. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Товарищ Си получил абсолютную власть

Обсуждение: 4 комментария

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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    Игорь Мальцев

    Фон дер Ляйен сильно нервничает

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		31 октября 2022, 12:10

    Но есть, как пишут в интернетах, и хорошие новости. Тут давеча Berliner Zeitung вышел с заголовком «Фон дер Ляйен нервничает: прокурор ЕС расследует сделку с Pfizer». На самом деле это моя любимая история, так как я давно слежу за проделками госпожи председателя Еврокомиссии на каждом из постов, которые она занимала. Ну чтобы вы понимали – в Еврокомиссию ее экстренно эвакуировали, потому что в Германии после ограбления министерства обороны ей уже места не было. Не буду останавливаться на деталях, но там был такой момент – когда немецкие прокуроры попросили мадам предоставить переписку на ее четырех смартфонах, она просто сказала, что потеряла их. Все четыре разом. А далее окажется, что мадам настолько отмороженная в своей клептомании, что даже не прикладывает никакой фантазии в своем modus operandi.

    «Бесстрашный эксперт по коррупции Лаура Кёвеши хочет выяснить, кто участвовал в многомиллиардных сделках с фармацевтическими компаниями». Берлинской газете вторит абсолютно провластный журнал: «Это женщина, перед которой должны трепетать мошенники Европы», – пишет Der Spiegel о Лауре Кодруца Кёвеши. Но у «главного европейского охотника за коррупцией много противников», отмечает Neue Zürcher Zeitung. И это могущественные противники, те, чей гнев вызвал румынский адвокат: уже несколько недель Европейская прокуратура, главой которой является Кёвеши, ведет расследование в отношении неизвестных лиц.

    То есть замять дело уже невозможно. Кто-то должен ответить за безумное воровство в так называемую пандемию.

    Личность девушки, которая пошла войной на как бы всемогущую фон дер Ляйен, вообще интересна – она возглавляла в Румынии службу DNA, ей 49 лет. За несколько лет работы Кёвеши в DNA были привлечены к суду тысячи коррумпированных министров, медиамагнатов, судей, прокуроров, депутатов и бизнесменов. Доля арестов составила 90 процентов от задержаний, Европейский союз высоко оценил борьбу с коррупцией в Румынии при Кёвеши – и она возглавила Европейскую прокуратуру (EPPO). Можно считать ее тяжелой артиллерией, которая прямо сейчас наводится на цель. Потому что ФдЛ (популярная аббревиатура имени главы Еврокомиссии) начала уже доставать огромное количество и других членов ЕК и парламентариев Европарламента. Уже год назад омбудсмен ЕС Эмили О'Рейли хотела узнать, что содержится в легендарных контрактах с фармацевтическими компаниями во время пандемии коронавируса. К сожалению, фон дер Ляйен «не смогла» найти текстовые сообщения, которыми она обменивалась с партнерами на эту тему. Разгневанной омбудсменше сказали, что текстовые сообщения с «нерелевантным содержанием» не архивируются. То есть в прошлый раз ФдЛ потеряла четыре смартфона, а теперь – упс – стерла эсэмэски, извиняйте, господин милиционер. А речь идет о том, что она слишком интимно общалась с главой Pfizer Бурлой на предмет количества и ценообразования вакцин для всей Европы. Вообще без лишних глаз и лишних ушей. Единственный кто, скорее всего, был в курсе – законный муж мадам, который удивительным образом работает именно в фармацевтическом бизнесе.

    В сентябре Счетная палата ЕС подвергла фон дер Ляйен резкой критике. Аудиторы натолкнулись на стену молчания в попытке проверить законность использования налоговых миллиардов. Комиссия не предоставила аудиторам ни одного из запрошенных документов. Счетная палата обнаружила нарушения при прохождении разрешительных процедур на использование 1,8 млрд доз вакцин: фон дер Ляйен обошла установленные контрольные органы. Запланированная встреча ученых для определения стратегии вакцинации на 2022 год так и не состоялась. Аудиторы отметили, что отказ фон дер Ляйен передать документы был «очень необычным» – такой блокады практически не бывает в практике ЕС, написали аудиторы в своем отчете.

    Фото: Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency

    В высшем руководстве Еврокомиссии очень нервничают по поводу расследования, сообщает обычно очень хорошо информированный журнал Politico. Это объясняется тем, что переговоры о контракте с производителями вакцин были чисто «делом рук начальства». Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен провернула сделки на 71 млрд евро с боссом Pfizer Альбертом Бурла. И думала, что ей это тоже сойдет с рук.

    Но обстановка в ЕС такова, что многим бы хотелось Ляйен снести с ее поста. И вот на нее выходит румынская адвокатша, ставшая ЕС-прокурором. Это сильно.

    Более того, она закрыла каналы информации по этому делу – потому что рассматривает дело весьма масштабным. В лаконичном заявлении ее ведомства говорится: «Европейская прокуратура (EPPO) подтверждает, что она проводит расследование в отношении закупок вакцин COVID-19 в Европейском союзе. Это исключительное подтверждение сделано из-за чрезвычайно высокого уровня общественного интереса. Никаких дополнительных подробностей в данный момент не будет опубликовано».

    Неизвестно, какие союзы заключила Кёвеши в Брюсселе. Однако расследования проводятся в то время, когда фармацевтическая промышленность должна ответить перед комитетом Европарламента по поводу непрозрачных контрактов. В данном случае готовность Pfizer к сотрудничеству очевидно равна практически нулю: в то время как главы компаний Moderna, Sanofi и Astrazeneca предстали перед комитетом, босс Pfizer Бурла отменил свое участие.

    Зато прислал своего представителя Джанин Смолл, чье выступление повергло комитет в шок. Среди прочего, она легко и просто рассказала комитету, что компания Pfizer не проводила никаких исследований о том, предотвращает ли вакцинация вакциной BionTech заражение третьих лиц. Ответ – не предотвращает, как показала практика, и все утверждения об обратном было преднамеренной ложью со стороны компании.

    Что возвращает внимание публики к судьбе 71 млрд евро в руках мадам фон дер Ляйен.

    Если вы думаете, что понятие «откат» – чисто отечественное, вы ошибаетесь. Термин Kick back возник сразу, когда доходы капиталиста начали зависеть от решения бюрократа. Так что ждем результатов от прокурора с непроизносимой фамилией Кёвеши.

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