Москва и Анкара подтвердили статус-кво

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Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России

Ветровые электростанции – в том числе и российское будущее Александр Рюмин/ТАСС
Уже через пару десятков лет наш быт, скорее всего, будет выглядеть радикально иначе – особенно с точки зрения потребления энергоресурсов. Это напрямую связано с т. н. энергетическим переходом, план адаптации к которому начинает готовить правительство России. Какой окажется энергетическая реальность без нефти и газа в приложении к нашей стране и ее гражданам? Подробности...
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Россия жестко накажет YouTube за агрессию

МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT Зураб Джавахадзе/ТАСС
Популярный во всем мире видеосервис YouTube вновь ущемил права российских СМИ. На этот раз были удалены два немецкоязычных канала холдинга RT. Правительство Германии сразу же сняло с себя ответственность за произошедшее. Кто ответственен за дискриминацию российских СМИ в интернете и какие меры могут защитить от произвола IT-гигантов? Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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Грузины и украинцы злят Старую Европу

Безвизовый режим ЕС с рядом стран бывшего СССР может оказаться под угрозой Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
И в Европе, и в странах бывшего СССР бросились опровергать главную сенсацию последних суток – о возможности отмены безвизового режима ЕС с Украиной, Грузией и Молдавией. Почему это опровержение на самом деле ничего не опровергает, какие претензии предъявляет Европа к выходцам из этих стран и почему безвиз не ликвидирован до сих пор? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Москва и Анкара подтвердили статус-кво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дружеский тон переговоров между Россией и Турцией на высшем уровне отнюдь не означает, что стороны решили все спорные проблемы. Подробности...

Иностранные агенты работают по поручению облака

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Облако не нуждается в том, чтобы бюрократически протоколировать каждый шаг. Оно создает саму картину мира, где Крым – не наш, мигрант – свят, трансгендер – свят, феминизм изнемогает в героической борьбе с патриархатом, а цивилизованный мир с негодованием смотрит на злых диктаторов. Подробности...
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Плата Украины за газовый пиар значительно вырастет

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Венгрия решила не играть в водородные игры, сделав ровно то, что выгодно только ей самой, и заключила контракт на условиях Газпрома. Что вызвало бурю не только в отношениях с Украиной, но и создало новую точку конфликта в «европейском королевстве». Подробности...
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Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

Возвращение Греты Тунберг

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Москва и Анкара подтвердили статус-кво

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		30 сентября 2021, 23:57

    29 сентября прошла встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана. Президенты пожимали руки, улыбались и делали комплименты друг другу. Российский лидер отмечал конструктивную роль Турции в сирийских и кавказских делах, а турецкий благодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров. Сами переговоры проходили три часа, после чего президенты разъехались, заявив, что встреча прошла конструктивно и продуктивно. 

    Впрочем, если говорить о турецко-российских саммитах, то сложно ожидать от них каких-то скандалов. Оба лидера достойно несут себя, обоим не нужно самоутверждаться за счет оппонента (как это сделал Зеленский на встрече с Меркель, потребовав от журналиста повторить вопрос, на который бундесканцлерин не хотела отвечать).

    Однако подчеркнутое взаимное уважение отнюдь не означает, что стороны решили все спорные проблемы. Например, в крымском вопросе. В идеале Турция, конечно, должна была бы признать переход Крыма под российский суверенитет – ведь она вводила войска в Северный Кипр ровно на тех же основаниях, на которых Москва ввела на полуостров. Однако Анкара слишком много сил и средств вложила в крымскотатарскую диаспору на полуострове, чтобы теперь переобуться в воздухе – да и электорат Эрдогана, одержимый идеями «турецкого мира», такие кульбиты не поймет. Для Турции крымский вопрос (наряду с поставками оружия) является ещё и ключиком в украинскую политику, присутствие в которой Анкара будет пытаться использовать в своих интересах в торге с Москвой.

    На кавказском направлении Турция хочет вести себя как главный победитель Второй Карабахской войны. Интересы Ирана ею уже игнорируются, а российские учитываются, пока российский миротворческий контингент стоит в Нагорном Карабахе может исчезнуть через четыре года.

    На сирийском фронте стратегическим компромиссом тоже пока не пахнет. Идлиб – последняя территория в Сирии, оккупированная террористами – находится под защитой турецкой армии. При этом Эрдоган не способен ни навести там порядок (что он вот уже несколько дней обещает сделать), ни тем более пойти на вывод войск, ведь находящиеся в Идлибе силы являются турецкими вассалами и «частью турецкого мира» в глазах электората правящей в Турции партии. И это, не говоря о том, что Турции банально негде будет разместить десятки тысяч боевиков и сотни тысяч членов их семей, которые побегут на турецкую территорию спасаться от сирийской армии. Со своей стороны, сирийцы и поддерживающие их иранцы давно собираются зачистить идлибский гадюшник и регулярно угрожают сделать это своими силами (при поддержке российских ВКС).

    Фото: kremlin.ru

    В Москве же склонны решать накопившиеся споры миром, к тому же Россию и Турцию связывает целый ряд общих проектов – начиная с «Турецкого потока» и заканчивая АЭС «Аккую». Именно поэтому, возможно, на нынешней своей встрече Путин и Эрдоган договорились соблюдать текущий статус-кво. Показав, что между Москвой и Анкарой пока есть взаимопонимание – в том числе и по вопросу «красных линий».

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