Москва и Анкара подтвердили статус-кво

29 сентября прошла встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана. Президенты пожимали руки, улыбались и делали комплименты друг другу. Российский лидер отмечал конструктивную роль Турции в сирийских и кавказских делах, а турецкий благодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров. Сами переговоры проходили три часа, после чего президенты разъехались, заявив, что встреча прошла конструктивно и продуктивно.

Впрочем, если говорить о турецко-российских саммитах, то сложно ожидать от них каких-то скандалов. Оба лидера достойно несут себя, обоим не нужно самоутверждаться за счет оппонента (как это сделал Зеленский на встрече с Меркель, потребовав от журналиста повторить вопрос, на который бундесканцлерин не хотела отвечать).

Однако подчеркнутое взаимное уважение отнюдь не означает, что стороны решили все спорные проблемы. Например, в крымском вопросе. В идеале Турция, конечно, должна была бы признать переход Крыма под российский суверенитет – ведь она вводила войска в Северный Кипр ровно на тех же основаниях, на которых Москва ввела на полуостров. Однако Анкара слишком много сил и средств вложила в крымскотатарскую диаспору на полуострове, чтобы теперь переобуться в воздухе – да и электорат Эрдогана, одержимый идеями «турецкого мира», такие кульбиты не поймет. Для Турции крымский вопрос (наряду с поставками оружия) является ещё и ключиком в украинскую политику, присутствие в которой Анкара будет пытаться использовать в своих интересах в торге с Москвой.

На кавказском направлении Турция хочет вести себя как главный победитель Второй Карабахской войны. Интересы Ирана ею уже игнорируются, а российские учитываются, пока российский миротворческий контингент стоит в Нагорном Карабахе может исчезнуть через четыре года.

На сирийском фронте стратегическим компромиссом тоже пока не пахнет. Идлиб – последняя территория в Сирии, оккупированная террористами – находится под защитой турецкой армии. При этом Эрдоган не способен ни навести там порядок (что он вот уже несколько дней обещает сделать), ни тем более пойти на вывод войск, ведь находящиеся в Идлибе силы являются турецкими вассалами и «частью турецкого мира» в глазах электората правящей в Турции партии. И это, не говоря о том, что Турции банально негде будет разместить десятки тысяч боевиков и сотни тысяч членов их семей, которые побегут на турецкую территорию спасаться от сирийской армии. Со своей стороны, сирийцы и поддерживающие их иранцы давно собираются зачистить идлибский гадюшник и регулярно угрожают сделать это своими силами (при поддержке российских ВКС).

В Москве же склонны решать накопившиеся споры миром, к тому же Россию и Турцию связывает целый ряд общих проектов – начиная с «Турецкого потока» и заканчивая АЭС «Аккую». Именно поэтому, возможно, на нынешней своей встрече Путин и Эрдоган договорились соблюдать текущий статус-кво. Показав, что между Москвой и Анкарой пока есть взаимопонимание – в том числе и по вопросу «красных линий».