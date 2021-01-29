Герои сопротивления опять хотят обмануть небогатого человека

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29 января, пятница  |  Последнее обновление — 19:52  |  vz.ru
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Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
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Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
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Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

Популярность в соцсетях для подростков важнее, чем предостережения родителей Zuma/ТАСС
Соцсети и видеохостинги вняли увещеваниям Роскомнадзора и начали удалять ролики и сообщения, которые провоцируют подростков выходить на очередные незаконные акции сторонников Навального. Подобные усилия уже частично оправдали себя – накануне беспорядков в прошлую субботу часть опасного контента удалось блокировать. Что еще можно предпринять, чтобы убедить подростков не быть пешками в протестных играх? Подробности...
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Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

В Европе выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС
Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Герои сопротивления опять хотят обмануть небогатого человека

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы. Подробности...

Прогрессивная интеллигенция ведет к разбитому корыту

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили, – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги? Подробности...

Прививка от демагогической заразы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Демагог тужится, пыжится и страшно завывает, но при достаточном уровне антител он завывает, а мне только смешно. После эффективной прививки получается иммунитет – вроде как на звонки самозванцев от имени Сбербанка. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Казаки против мата в интернете

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Дмитрий Ольшанский

    Герои сопротивления опять хотят обмануть небогатого человека

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		29 января 2021, 19:35

    У людей, симпатизирующих нынешнему протесту, есть один очень простой, но разумный аргумент в свою пользу. Они говорят: бедность. Они говорят: а живем-то мы как? Трудно живем.

    Они говорят: нам тяжело, а вы все про какую-то геополитику нам рассказываете, про всякую там духовность, плохую Америку и любовь к родине. А где деньги, Зин? И в этом есть много правды.

    Действительно, большое и длинное падение цен на нефть и газ, повышение пенсионного возраста, ковидный кризис и, главное, упорное стремление всевозможных начальников зарабатывать на людях и их ближнем мире какими угодно способами, лишь бы побольше, побольше - налоги, сборы, поборы, штрафы, парковки, проценты, застройка, коммуналка и нет конца всему этому, - все это вызывает у народа нашего ощущение, что если в нулевые годы мы каждый день жили немного лучше, чем раньше, то теперь живем немного хуже, и еще немного, и Алиса все падает и падает, а когда и куда упадет - непонятно. Все это, повторюсь, правда.

    Но когда с этими самыми мыслями и чувствами люди выходят на митинг - или хотя бы сочувствуют ему издали, - организованный гражданами круга Навального, Волкова, Гуриева, Милова, Соболь etc., - это как если бы они, страдая головной болью, отправлялись в аптеку и требовали у тети в окошке:

    - Гильотина есть у вас? Дайте гильотину!

    Открою вам один маленький секрет, только на ухо, шепотом. Не поможет.

    Точнее, поможет, но - справиться не с тем, на что жалуетесь, а с тем, кто, собственно, жалуется. Загнать его туда, откуда уже бессмысленно протестовать, потому что надо просто выживать.

    Неприятно, конечно.  Человеку бывает сложно смириться с таким: его что-то гнетет - и вроде бы предлагается альтернатива, но она не только не лучше, но еще и намного хуже того, что у него есть. Тем не менее, трезвость - норма жизни, хоть и печальная.

    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

    Если вы живете в Российской Империи 1916 года, и живете скромно - квартира пятикомнатная, прислуги всего пара человек, все своим трудом, но проклятое самодержавие возмущает, ну сколько еще терпеть, - нет смысла примеривать красный бант. Он, может, кому-то пойдет, но не вам.

    Если вы живете в Советском Союзе 1941 года, живете плохо и бедно, комната в коммуналке, пешком на работу, а за опоздание - ата-та, но зовут вас, скажем, Яков Самуилович - нет смысла ждать немцев. Просто поверьте - они не решат ваших проблем.

    Если вы живете в Советском Союзе 1990 года, работаете на шахте или на заводе, и многое вам закономерно не нравится - очереди, дефицит, - нет смысла кричать: Ель-цын! Ель-цын! Ну... как вам сказать... Ничем хорошим это для вас не закончится, да и все.

    Либеральная оппозиция, элитное ядро которой состоит из тех же самых людей, что устраивали нашу экономическую жизнь еще с девяностых годов, ну или же их последователей, поклонников и эпигонов, а то и просто граждан, которые называют себя «либертарианцами» (не спрашивайте, сатанистом в России быть несколько гуманнее), - не станет строить для вас социальное государство.

    Почему? Ну, видите ли, волк не охраняет двор, огонь не намокает, а Гуриев, Чичваркин, Кац, Кох etc. - явились в наш грешный мир не для того, чтобы показывать вам чудеса скандинавского социализма, кейнсианского капитализма или еще какого-нибудь изма, который вам что-нибудь полезное даст.

    Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков, как говорили в моем хипповом детстве.

    Она состоит в том, чтобы забрать - если для себя, - и отдать - если для заграницы. Крым, непризнанные республики, спорные территории, Арктика, серьезное оружие, крупная госсобственность, - это отдать. Власть, деньги, дачи, мигалки, подряды, интересные схемы и нужные места - это забрать.

    А, еще гей-парад. Можно провести гей-парад. Сейчас нельзя - духовность не разрешает, - а тогда будет можно. Хотя нет, это уже вчерашний день, так что будет лгбткьюплюс парад.

    Ну а насчет зарплат, пенсий, льгот и больниц - придется написать в Спортлото. Вы же за свободу боролись? - спросят вас победители. Так вот же она, свобода, - хотите, милостыню просите, хотите, водкой торгуйте у метро, хотите - в гастарбайтеры.

    Сложно в такое поверить, я понимаю. Сложно поверить, что усталого, недовольного, нагруженного заботами и, мягко говоря, небогатого человека - так называемые герои сопротивления на повороте истории собираются обмануть и ограбить еще намного сильнее. И так ведь жизнь трудная, квартира маленькая, проблем много.

    Ну разве может быть еще хуже?

    Тем не менее, рекомендую со всей осторожностью отнестись к тем, кто стучится к вам в дверь и говорит ласково, но, знаете, так быстро-быстро: «свобода достоинство долой страх подпиши бумажку честные люди имперская агрессия все в мире наши друзья подпиши бумажку будем жить как в германии будем жить как в швейцарии подпиши подпиши бумажку плохих всех выгоним хороших наймем справедливость свобода добро свет правда бумажку подпиши?»

    Ничего не подписывайте и закройте дверь.

    Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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