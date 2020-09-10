ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Почему россияне не хотят объединяться с Белоруссией

Прошлой зимой в Минске появились пикеты националистов с антироссийскими плакатами в руках Sergei Grits/AP/ТАСС
Лидер белорусского протеста Тихановская призвала беречь братские отношения с россиянами, но при этом сохраняя и независимость Белоруссии. В то же самое время в Москве обнародовали соцопрос, из которого следует – в России тоже не хотят объединяться с белорусами в одно государство. В чем причина того, что два братских народа не хотят жить в одной стране? Подробности...
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Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
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Могильщики «Оскара» повелись на разводку

Сэмюэл Л. Джексон поздравляет режиссера Спайка Ли, всегда снимавшего фильмы про черных и для черных REUTERS/Mike Blake/File Photo
Новые правила, введенные американской киноакадемией для потенциальных номинантов на премию «Оскар», вызвали бурю негодования и десятки апокалиптических прогнозов. Утверждается, что Голливуд поражен вирусом «культурного марксизма» и готов похоронить «нормальное кино» ради поддержки феминисток, чернокожих и геев. Но так ли это на самом деле?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
То, что идеологическая сила диктует, какое кино снимать – это у людей нашего поколения, выросшего в СССР, еще в голове укладывается. Просто мы надеялись, что такого больше не будет никогда, потому что это неизбежно ведет к деградации. Но иногда они возвращаются. Подробности...

Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

Олег Хавич, политический аналитик
На днях президент Польши заявил, что «последний раз такую силу, как ныне, Польша имела в XVII веке». А всё потому, что тогда Речь Посполитая воевала не по линии «Север – Юг», а «на других направлениях». То есть с Россией. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Почему русские проиграли Крымскую войну

Тимур Шерзад, журналист
165 лет назад, 10 сентября 1855 года, англо-французские войска вошли в Севастополь. Эпопея отчаянной обороны города завершилась. Шла к концу и Крымская война – один из немногих конфликтов, проигранных Россией не просто так, а с оглушительным треском. Подробности...
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Россияне передумали объединяться с белорусами

Обсуждение: 8 комментариев

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?
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    Игорь Мальцев

    ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		10 сентября 2020, 18:30

    Мы тут не киношники, простые журналисты, но есть некоторые параллели. Сделать журнал - это все равно, что снять кино. Есть продюсер-издатель, есть главред-режиссер, есть звезды, есть исполнители второго плана, без которых тоже ничего не получится. И вот ты собираешься сделать журнал мечты, издатель даже нашел на него деньги, сидишь и думаешь – обязательно надо взять на звездные роли, скажем Максима Кононенко, Ортегу, Юру Васильева украсть из «Взгляда».

    И тут приходит издатель и говорит – у меня вместо твоих «героев» есть три негра и один чувак с Чукотки. А они умеют писать смешно, как Паркер? – спрашиваешь ты. Издатель печально смотрит в стол и мямлит: «Ну, эти три негра сдали экзамены на знание русского языка и пишут теперь про проблемы темнокожего населения Воркуты». Да ты с ума сошел, ну тебя нафиг! – орешь ты в ужасе. А он в ответ – «можешь жаловаться в Союз журналистов – такие теперь у них требования к изданию журналов, кстати, редакторок уже набрали в фем-коворкинге на углу».

    А вот теперь представьте себе все то же самое, только про кино. Хотя уже и представлять не надо. 

    Тут давеча киноакадемия США, которая проводит ту самую премию, что в мире знают, как «Оскар», выкатила требования к кинокартинам, которые могут претендовать на золотую статуэтку в номинации «Лучший фильм года». 

    Тот, кто читал документы, формировавшие квоты для поддержки малых народов в СССР (например, в области высшего образования или в области вылова рыбы), тот может уже начинать смеяться.

    Фото: «Темная башня», Columbia Pictures

    Чтобы получить номинацию, фильм должен соответствовать определенным критериям. В главной или важной второстепенной роли должен быть как минимум один актер, представляющий расовые или этнические меньшинства. Это могут быть актеры азиатского, латиноамериканского, ближневосточного или североафриканского происхождения, темнокожие или афроамериканцы, коренные американцы, коренные гавайцы и жители других тихоокеанских островов, коренные жители Аляски. А также «недопредставленные» группы граждан, такие, как женщины и представители все время расширяющейся когорты, для которой простых букв ЛГБТ уже просто не хватает.

    Прописана и «дорожная карта» успеха: фильм также должен быть посвящен неисчислимым проблемам указанной категории граждан и гражданок. Есть отдельное указание и для продюсеров – производственная группа тоже должна содержать квоту на обязательных негров, азиатов, алеутов, женщин и геев.

    В принципе, я так понимаю, результат уже никого не волнует. То, что идеологическая сила диктует, какое кино снимать – это у людей нашего поколения, выросшего в СССР, еще в голове укладывается – чисто по опыту. Да, такое было. Именно это «руководство» и кино, и литературой, и прессой, и образованием – ставили в вину КПСС. Просто мы надеялись, что такого больше не будет никогда, потому что это ведет к деградации по-любому. Но иногда они возвращаются, как говорил Стивен Кинг.

    Нас долго к этому готовили наши левые друзья в Голливуде и в Лондоне – то ставили черных актеров на роли в исторических картинах, которые как бы подсказывали нам, что, вообще-то, в ту эпоху все было немного по-другому.  И пытались найти хоть одну причину, по которой герой Темной Башни, списанный с Клинта Иствуда, вдруг становится Идрисом Эльбой. А, ну да – он, вообще-то, хороший актер. Но все тот же Стивен Кинг имел в виду другой типаж. Когда «Лавкрафтлэнд» сняли полностью с черным стаффом, стало понятно, что это уже расовая война. Старик Лавкрафт не любил негров и ни одного черного персонажа у него не было. За что с ним и расправились путем создания чудовищного сериала. Кстати, по новым оскаровским правилам, это кино тоже мимо кассы – там нет хваленого «многообразия». Потому что там тупо нет никого, кроме негров.

    На ваш взгляд

     
    Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?



    Обсуждение:  52 комментария

    И, если глянуть на историю самого Оскара, то становится понятно, что фильм Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» никогда уже не получит звание лучшего фильма года. Там в концлагере нет ни одного негра. И сам Бениньи, как исполнитель – отвратительно белый, цисгендерный, преданный идеалам гетеросексуальной семьи мужчина. 

    Ну, с лучшим фильмом 1940 года «Унесенные ветром» расправились задним числом, даже несмотря на наличие черной исполнительницы в кадре (которая еще и приняла из рук белых рабовладельцев Золотую статуэтку за свою роль – отвратительно). Никогда бы не приняли в номинацию «Доктора Живаго», где непонятно, кто меньшинство. И никто бы не позволил в том же 66-м году победить «Звукам Музыки» – только потому, что в Зальцбурге в конце тридцатых годов не было ни одного негра. И эту сову на глобус политкорректности невозможно натянуть.

    Да, скажут нам читатели, зато теперь-то явно есть! Конечно, есть. И все виды ЛГБТ. И бесконечные китайские рестораны.  Как в каждом европейском и американском городе. (Я еще могу вам найти в каждом крупном городе мира камчадалов, например). Тогда расскажите мне – правильно ли я понимаю термин «меньшинство»?

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    Ну, тогда по мнению телеграм-канала Д///ихад: «Фильмы Исламского государства* идеально подходят под новые требования для претендентов на «Оскар». Как минимум один главный герой – небелый. Весь актерский состав – представители угнетаемого меньшинства (мусульмане). Большинство актерского состава – люди с когнитивными нарушениями. Фильмы посвящены проблемам угнетаемого меньшинства. В фильмах появляются представители ЛГБТ – они летают с крыши».

    Давно так горько не смеялся.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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