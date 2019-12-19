Момент и место нападения выбрали не просто так

Вероятнее всего – это станет уже понятно довольно скоро – момент и место для нападения выбрали не просто так. И дело не только в том, что завтра 20 декабря – День работников органов госбезопасности.

Но и в том, что сегодня 19 декабря, а это День военного контрразведчика. А ДВКР – это структура, которая напрямую задействована в борьбе с терроризмом, помимо прочих, разумеется, управлений ФСБ.

ДВКР – это безопасность наших военных в Сирии. В частности, вот из официального сообщения: «Основная задача оперативной группы военной контрразведки в Сирии – обеспечение безопасности базы российских ВКС.

И справляется она с ней успешно. Добываемая сотрудниками оперативной группы информация используется командованием при принятии решений о проведении специальных и войсковых операций».

ДВКР занимался розыском и задержанием боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил.

ДВКР – это серьезная агентурная работа. Ну и помимо ДВКР, в целом работа ФСБ по антитеррору всем очевидна. Так что, конечно, день для нападения упыри выбрали не случайно. На стыке двух дат.

И, конечно, результат организаторам (а я вот ни за что не поверю, что таковых не было) был понятен заранее – пристрелят, как бешеное зверье. Или сам взорвется. Но для организатора/-ов важна идеология – террористическая атака в центре города.

Только вот у нас давно у всех есть ясное понимание, что хороший террорист – мертвый террорист. И террористов ликвидируют без малейших сомнений. Хоть в центре города, хоть в горах, хоть в Сирии. Вот и все. И плевать нам на их упыриную идеологию.

Источник: Телеграм-канал Андрея Медведева