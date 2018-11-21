На Би-би-си дали слово «заместителю Геббельса» и «подручной Сатаны»

Насколько я вижу, самым читаемым материалом на русском сайте BBC сегодня стоит интервью с ведущей программы «Время» Катей Андреевой. Вот без дураков, это отличное интервью – там что автор, что герой – все на месте. Все волнующие вопросы заданы и что самое прикольное – на все даны вполне достойные ответы. Конечно, чудовищная пошлость – с ходу начинать обсуждение возраста ведущей. Хотя бы потому, что нам, обычным зрителям, глубоко по барабану – сколько Кате лет. В вопросе слышится какая-то неприличная ревность – ну прекрасно выглядит Екатерина на экране, и?

Хотите выглядеть так же – перестаньте бухать для начала. Вот сколько лет Т. Митковой? Да наплевать – мы же не ведем ее трудовую книжку. Еще один назойливый момент в интервьюшечке – бесконечное циклическое возращение к личности Навального. Как будто Катя создала этого Голема и теперь отвечает за его карьеру. А это совсем не так. Или интервьюеру надо было отчитаться за дневную норму упоминаний фамилии Алексея Анатольевича перед начальством. Если меньше пятнадцати раз упомянешь в тексте – мороженого не дадут.

А все остальное – вот просто отлично. Катя предельно корректна. Отказывается обсуждать коллег, например. Действительно, интервьюер должен быть конченым идиотом, чтобы думать, что вдруг Андреева будет обсуждать гражданство Брилева. А за себя она отвечает прямо и четко – да, есть. Муж черногорец, гражданство есть по мужу. И что? Заграничных счетов нет. Тоже верно – зачем ей счет, если ей не надо ходить в черногорский Lidl (или что там у них вместо Ашана)?

Весьма любопытна ее позиция насчет пропаганды, о которой тоже все время говорится в интервью. Потому что для части недовольных она как бы отождествляется с пропагандой и ее время от времени пытаются по этому поводу записать если не в Геббельсы, то в Лени Рифеншталь точно. Типа вот так:

«Би-би-си: …. Например, новости на Первом об изнасилованной мигрантами девушке в Германии, которую потом опровергла полиция. Вы проверяете сообщения, которые вам приходят?

Е.А.: Конечно. Но дело в том, что фейковая новость – это новость, которая служит сознательному введению в заблуждение общественности. Случай с девочкой – если мы говорим об этом – это, скорее, девочка ввела в заблуждение всю общественность. Потому что она сообщила о том, что с ней это произошло (в сюжете Первого канала цитировались слова близкой родственницы несовершеннолетней. - Би-би-си).

Би-би-си: А второй источник?

Е.А.: И наш корреспондент об этом сообщил. Был и второй источник: «А та сторона говорит, что это не так». Вот и все. Я это не отношу к фейковым новостям, мы ее не сфабриковали.»

Я взял этот кусок только потому, что немного более в теме, чем оба участника интервью. Дело в том, что по «сфабрикованному русской пропагандой» делу девочки из Марцана уже вполне сидит вполне себе взрослый мигрант – за растление несовершеннолетних. Называть ли теперь это «фейком» или нет – ваш выбор.

Широкую публику почему-то шокировало известие о том, что сама Катя не смотрит телевизор, так как ее не устраивает «уровень агрессии, льющейся с экрана». Типа «а сама-то?».

Ну, во-впервых, я бы еще раз пересмотрел работу Екатерины – вот как раз к ней нет вопросов, она не «работает» голосом, не вносит истерические ноты в повествование – какие к ней могут быть вопросы. И не нравится ей в русском телевизоре то же самое, отчего и я его не могу долго слушать. Именно слушать – потому что интонации людей и ведущих на самых разных каналах в какой-то момент пришли к манере, разработанной для Глеба Пьяных еще на «Третьем канале» его продюсерами, откуда они перекочевали на НТВ – вот этот задыхающийся речитатив с подвизгиванием.

Когда это была краска одной программы – ради бога. Когда буквально все ведущие приняли это за норму и единственный способ разговаривать со своими гостями и зрителями – это конечно за гранью. Я выключаю раньше, чем успеваю понять – фейковыми там нас кормят новостями или не очень. И включаю, например, ARD, первый канал немецкого ТВ, где все спокойно. Где ласково за зрительский собственный счет (17 евро в месяц на это телевидение сдирают с каждой квартиры в стране), дикторы с хорошими лицами и сдержанными интонациями рассказывают мне, что вчера это не возмущенные насилием граждане Хемница вышли на улицы, а это маршировали по улицам нацисты, правые экстремисты, погромщики и отличительная их особенность – они несли государственные флаги ФРГ.

При этом из всей речи диктора и репортажа правда была только в том, что люди действительно несли государственные флаги. Зато тихо, сдержанно с отеческими интонациями. Поневоле задумаешься – а не пересмотреть ли «Программу Максимум» в записи? Ну или все таки включить программу «Время», где вечно юная и красивая Катя рассказывает новости.

И тут я вижу, как уже забомбило у беглых на Украину журналистов с московскими квартирками – они уже выносят свой приговор самой BBC. За то что дали место для интервью заместителю Геббельса по общим вопросам и подручной Сатаны по пропаганде. В их призрачном мире это так. А когда-нибудь они прочтут Данте с Вергилием, и тогда картина мира накренится еще больше. Боже, спаси нас грешных.