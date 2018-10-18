России нужны обычаи, чтобы Европа вытаращила глаза

Неоднократно слышал, что корень проблем наших отношений с западным миром – то, что мы белые.

Были бы черные, желтые, фиолетовые – нормально бы общались. А то вроде как белые, в большинстве своем, а на европейцев поведением не похожи. И те страдают, не знают, как к нам относиться. Ну, то есть понятно, хотят относиться как к дикарям, азиатам, но внешность недостаточно азиатская даже у самых татарско-башкирских элементов. И еще ведем себя, негодяи, большей частью похоже на европейцев. И дома похожи, и культура вроде схожа, и обычаи. И чем дальше, тем сильнее, вот ведь засада! И отношения к себе требуем такого же, как и к прочим – то есть совсем обалдели!

Тут я вижу очевидный путь решения.

России нужны свои, новые, древние и экзотические обычаи. Чтобы Европа вытаращила глаза, выдохнула и сказала: «Ну, все нормально, они перестали притворяться европейцами, теперь можем и поговорить».

Все должно быть необычно и загадочно. Скажем, при рождении младенца его пеленают в сушеный мох и отец танцует вокруг матери специальный танец, во время которого плачет и воет.

Отправляя детей в школу, им непременно дают с собой вареное яйцо, завернутое в тряпицу, оторванную с подола старой материнской сорочки, причем яйцо должен заранее кокнуть с тупого конца отец или другой старший мужчина.

Достигая совершеннолетия, юноша или девушка должны трижды обежать вокруг дома, одетые в одну лишь рубаху и держа в зубах свидетельство о рождении.

Во время учебы в институтах каждое утро все студенты пятикратно орут непонятное русское слово «Канитель!» и топают правой ногой.

На свадьбе положено, помимо всего прочего, всем гостям пить из ковша воду, в которой плавает мох и лежит скорлупа от яйца, которое ребенок ел 1 сентября в 1 классе.

Дед Мороз в нашей стране, по легенде, передвигается под землей на упряжке кротов и забирается в дом через подвал. Непослушным детям он кладет в носки дождевых червей.

В первый день лета каждый мужчина обязан выстрелить в воздух. Хотя бы из рогатки. РВСН обязательно производят контрольный пуск ракеты.

Вот как-то так. Уверяю вас, западный мир сразу начнет налаживать с нами отношения.

А если понадобятся еще незнакомые обычаи – я готов составить полный список. На общественных началах.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко