России нужны обычаи, чтобы Европа вытаращила глаза

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14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 23:44  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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России нужны обычаи, чтобы Европа вытаращила глаза

Сергей Лукьяненко, писатель
Неоднократно слышал, что корень проблем наших отношений с западным миром – то, что мы белые. И еще ведем себя, негодяи, большей частью похоже на европейцев. И чем дальше, тем сильнее, вот ведь засада! Подробности...
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Сторонники многополярного мира своих не бросают

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          Сергей Лукьяненко

          России нужны обычаи, чтобы Европа вытаращила глаза

          Сергей Лукьяненко
          писатель
          		 14 декабря 2018, 22:25

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          Неоднократно слышал, что корень проблем наших отношений с западным миром – то, что мы белые.

          Были бы черные, желтые, фиолетовые – нормально бы общались. А то вроде как белые, в большинстве своем, а на европейцев поведением не похожи. И те страдают, не знают, как к нам относиться. Ну, то есть понятно, хотят относиться как к дикарям, азиатам, но внешность недостаточно азиатская даже у самых татарско-башкирских элементов. И еще ведем себя, негодяи, большей частью похоже на европейцев. И дома похожи, и культура вроде схожа, и обычаи. И чем дальше, тем сильнее, вот ведь засада! И отношения к себе требуем такого же, как и к прочим – то есть совсем обалдели!

          Тут я вижу очевидный путь решения.

          России нужны свои, новые, древние и экзотические обычаи. Чтобы Европа вытаращила глаза, выдохнула и сказала: «Ну, все нормально, они перестали притворяться европейцами, теперь можем и поговорить».

          Все должно быть необычно и загадочно. Скажем, при рождении младенца его пеленают в сушеный мох и отец танцует вокруг матери специальный танец, во время которого плачет и воет.

          Фото: «Белое Зеркало»

          Отправляя детей в школу, им непременно дают с собой вареное яйцо, завернутое в тряпицу, оторванную с подола старой материнской сорочки, причем яйцо должен заранее кокнуть с тупого конца отец или другой старший мужчина.

          Достигая совершеннолетия, юноша или девушка должны трижды обежать вокруг дома, одетые в одну лишь рубаху и держа в зубах свидетельство о рождении.

          Во время учебы в институтах каждое утро все студенты пятикратно орут непонятное русское слово «Канитель!» и топают правой ногой.

          На свадьбе положено, помимо всего прочего, всем гостям пить из ковша воду, в которой плавает мох и лежит скорлупа от яйца, которое ребенок ел 1 сентября в 1 классе.

          Дед Мороз в нашей стране, по легенде, передвигается под землей на упряжке кротов и забирается в дом через подвал. Непослушным детям он кладет в носки дождевых червей.

          В первый день лета каждый мужчина обязан выстрелить в воздух. Хотя бы из рогатки. РВСН обязательно производят контрольный пуск ракеты.

          Вот как-то так. Уверяю вас, западный мир сразу начнет налаживать с нами отношения.

          А если понадобятся еще незнакомые обычаи – я готов составить полный список. На общественных началах.

          Источник: Блог Сергея Лукьяненко


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