Куда позовет труба Макрона и Меркель

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Путин и Эрдоган напомнили об успехах еще одного газопровода, неугодного США Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Пока США и Украина ожесточенно боролись против «Северного потока – 2», произошло другое важное историческое событие. С опережением графика было закончено строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Его свидетелями стали президенты России и Турции. Почему же этот газопровод вызывает меньше шумихи за океаном? Подробности...
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Браудера подозревают в четырех чисто британских убийствах

Браудер мог убирать тех, кто слишком много знал о его махинациях. Таким был МагнитскийФото: Yuri Gripas/Reuters
Юрист Сергей Магнитский, погибший в СИЗО, мог быть отравлен «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», сообщила Генпрокуратура России. Боевое отравляющее вещество – предполагаемое оружие партнера Магнитского, печально известного финансиста-мошенника Уильяма Браудера. Стали ли сенсационные откровения Генпрокуратуры нашим ответом на «отравление «Новичком»?  Подробности...
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Что будет с последним символом превосходства России в космосе

Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулейФото: nasa.gov
Исполнилось двадцать лет самому дорогостоящему искусственному сооружению за всю историю человечества. 20 ноября 1998 года на орбиту был доставлен российский модуль «Заря», ставший первым элементом Международной космической станции (МКС). Как Россия и США соревновались в строительстве орбитальных станций, каким образом появилась МКС и каково будущее подобных проектов? Подробности...
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Киеву уготована печальная участь

«Когда очень тяжело, нужно сжать зубы в кулак», – советует Виталий КличкоФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
Киевляне признали героя евромайдана Виталия Кличко «провальным мэром». Действительно, дела у украинской столицы идут плохо, и с каждым годом она всё дальше отдаляется от вожделенной Европы по качеству жизни. Но в этом виноваты сами киевляне, позволив себе оторваться от реальности, в которой «матери городов русских» уготована весьма печальная участь. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Куда позовет труба Макрона и Меркель

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идея, с которой носится Макрон как со своей собственной и которую благосклонно приветствует Меркель, вообще-то заложена в Договоре о создании Евросоюза. Так как насчет двух армейских структур? Выдержит ли Боливар двоих? Подробности...

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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Игорь Мальцев

          Куда позовет труба Макрона и Меркель

          Игорь Мальцев
          писатель, журналист, публицист
          		 20 ноября 2018, 09:46

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          Может быть, кто-то забыл, но не мы. У нас память как у слонов. И у Трампа тоже – как у слона. Поэтому делать вид, что про перспективы его избрания никто из европейских лидеров не высказывался в самом оскорбительном ключе, – глупо. Еще как высказывались. Особенно старалась мадам Мекрель, да и Макрон не отставал. Уж как они его пинали… Ну и, конечно, обзывали земляным червяком. 

          Поэтому видеть их поплывшие лица на первом же европейском визите уже готовенького президента США Дональда Ф. Трампа было чистое человеческое и политическое удовольствие. А уж когда пошел разговор про деньги на НАТО и что пора европейцам как-то самим платить, тут началась уже чистая, незамутненная красота.

          Истерика длится до сих пор и обретает сейчас форму идеи Европейской армии.

          Правда, на пути понимания идеи объединенной армии Европы нас ждут сразу несколько неловкостей. Первая – каким образом огромная бюрократическая структура НАТО будет коррелироваться со структурой единой армии Европы? Ведь НАТО абсолютно подконтрольно США, а европейская армия как бы должна быть абсолютно не.

          Вторая – идея, с которой сейчас носится Макрон как со своей собственной и которую благосклонно приветствует Меркель, она вообще-то вполне заложена в Договоре о создании Евросоюза.

          Фото: Philippe Wojazer/Reuters

          В пункте о вертикальной интеграции национальных армий. Просто был нужен повод, политическая воля и немного денег. Так как насчет двух армейских структур? Выдержит ли Боливар двоих?

          Сразу после исторической встречи Трампа в Брюсселе с бездетными лидерами Европы Ангела Меркель, быстро смекнув, к чему катится дело, заявила, что Европе, кажется, надо теперь рассчитывать только на себя. Вообще-то любой поверхностный взгляд на структуру финансирования Евросоюза и НАТО приводит только к одному выводу – Европа может рассчитывать только на Германию с ее 100-миллиардным бюджетом, собранным по карманам у рабочих и пенсионерок-нацисток.

          И на Францию. Великобритания шла третьей, и именно поэтому такая истерика с «Брекситом». На эти деньги ведь живет не только ЕС и НАТО – европейская бюрократия как аналог великого русского распила – она же только воспроизводит лишь саму себя: все эти дикие структуры типа «Европейский комитет начальников штабов», «Европейский корпус», «Европейская жандармерия», «Морские силы Европы», «Европейская авиагруппа», «Организация для кооперации совместного перевооружения» и так далее.

          Можете представить, насколько капиталоемкое это дело. Причем в старом формате, который назывался «Дорогая Америка, защити нас от страшных русских» все эти конторы вообще можно рассматривать как синекуру для генералов и негенералов – прекрасные зарплаты, служебные квартиры, никакой ответственности, болтовня вместо работы, отпуск на горнолыжных склонах Тироля. И точное знание, что никакой Путин на них нападать не собирался и не собирается.

          Вот в таком расслабленном режиме и пребывали военные структуры Европы, пока не настал час «Ч» – труба зовет под знамена прекраснодушного Макрона. Его поддержала Меркель, которую на праздновании окончания Первой мировой старушка столетняя спутала с женой Макрона: ««Единая европейская армия показала бы миру, что в Европе невозможны войны».

          А, ну да, война – это мир и так далее по любимому Оруэллу, которого, как мне сдается, нынешние политики не читали вовсе. Ну тогда сразу бы назвала это «Армией Спасения», да только жалко, что бренд зарегистрирован за американцами.

          Первым отреагировал, конечно же, Трамп, который высказался совсем неполиткорректно, припомнив французам все их позорища на полях прошлой войны – «в прошлый раз тоже шла речь о Франции и Германии, и французы уже начали учить немецкий язык, пока не пришла Америка. Платите ли вы за НАТО или нет?»

          Гордый Макрон, тем не менее, утверждает, что пора все-таки выступить единым европейско-армейским фронтом супротив чудовищной угрозы – России и Китая. А? Что? Кто тут? Вот прямо на финско-китайской границе и выступит.

          Правда, где-то там в акватории лежит на боку новенький натовский фрегат, который затонул безо всяких усилий со стороны народной армии Китая – просто вследствие прекрасной подготовки флотоводцев. Вот он может помешать держать оборону против скифов, башкир и уйгур. А так все хорошо. Пока при полной исламизации сердца Европы русскоязычное население, исчисляемое миллионами, не телеграфирует «Путин, спаси Европу, вводи танки».

          При словах «Объединенная армия Европы» где-то в кремлевском окошке загадочно улыбается Путин – у него на глазах мир становится многополярным и мировой жандарм из старенькой подшивки «Крокодила» теряет свое влияние.

          И дубинка его уже не такая длинная и твердая, как раньше. Более того, когда НАТО все приближалось и приближалось к русским границам, понятно, почему русские нервничали – за аббревиатурой даже не скрывались первостепенные американские задачи.

          А когда в европейских границах будет стоять европейская же армия – ну, что ж в этом плохого – их повестка более приемлема и Путину, и всем, кто придет после него.

          В конце концов, это люди, которых мы уже видели в окопах, лицом к лицу. Люди как люди, без американского миссионерства в головах. И на вопрос «мамка, яйки, млеко» у нас давно уже есть ответ.


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