Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Полиция Лондона задержала 700 человек по подозрению в кражах телефонов
Полиция Лондона задержала более 700 подозреваемых в кражах мобильных телефонов
В ходе масштабной операции по борьбе с кражами мобильных телефонов столичная полиция Лондона за сентябрь задержала более 700 человек.
«В ходе крупнейшей в истории операции по борьбе с кражами телефонов столичная полиция за месяц задержала более 700 человек и изъяла сотни предположительно украденных мобильных телефонов», – заявили в пресс-службе правоохранительных органов, передает РИА «Новости».
Подозреваемым предъявлены обвинения в краже телефонов, грабеже и сбыте краденых вещей. Правоохранители отметили, что среди задержанных есть рецидивисты.
Помимо телефонов, у подозреваемых были найдены и изъяты наркотики, холодное и огнестрельное оружие, десятки тысяч фунтов стерлингов наличными, а также более 110 нелегальных электровелосипедов.
В лондонской полиции подчеркнули, что благодаря усилиям правоохранителей в августе количество инцидентов, связанных с кражами телефонов, снизилось до самого низкого уровня с 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной полиция Британии не сумела раскрыть 92% краж со взломом.
В прошлом году Британия возглавила рейтинг по числу краж мобильных телефонов в Европе.