Сергей Шнуров решил записать шансон-трек с актрисой Настасьей Самбурской

Сергей Шнуров рассказал о подготовке шансон-релиза с Настасьей Самбурской

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Подтверждаю: трек с Самбурской готовим к релизу. Шансон мне близок, а Настасья в нем реально развивается, потому и обратил внимание», – сказал музыкант в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что релиз запланирован на конец года, ориентировочно на ноябрь. По его словам, обложка для нового релиза уже готова, и сейчас идет работа над сценарием клипа.

Ранее Самбурская сама анонсировала их совместный релиз под названием «Мой шансон». Группе «Ленинград» почти 30 лет, она была основана в 1997 году Шнуровым и Игорем Вдовиным. За время существования коллектив выпустил 12 сольных альбомов. В 2024 году группа представила релиз «Бумеры и зумеры» совместно с певицей Instasamka, а затем выпустила альбом «Поролоновая свадьба».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года стоимость новогоднего выступления группы «Ленинград» достигла 26,5 млн рублей. Ранее Сергей Шнуров поддержал решение суда об ограничении доступа подростков к пяти песням коллектива.

В апреле прошлого года лидер группы решил написать песню в честь рекорда Александра Овечкина.