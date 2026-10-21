Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.8 комментариев
Экс-капитан сборной Грузии по футболу Немсадзе скончался в возрасте 54 лет
Бывший капитан сборной Грузии по футболу Георгий Немсадзе скончался в возрасте 54 лет, причина трагедии неизвестна, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил глубокие соболезнования, назвав случившееся «огромной потерей» для грузинского спорта.
«Своим особенным стилем Георгий Немсадзе навечно оставил след в истории грузинского спорта», – отметил премьер-министр.
В 1992–2004 годах полузащитник Немсадзе выступал за сборную Грузии, сыграв за нее 69 матчей.
В последнее время он тренировал национальную сборную до 18 лет.
Немсадзе выступал за тбилисское «Динамо» и другие грузинские клубы, а также за турецкий «Трабзонспор», швейцарский «Грассхоппер», шотландский «Данди».
Ранее старший тренер команды «СКА-Хабаровск-М» Гарин скончался в 60 лет.