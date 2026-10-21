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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 15:38 • Новости дня

    Экс-капитан сборной Грузии по футболу Немсадзе скончался в возрасте 54 лет

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший капитан сборной Грузии по футболу Георгий Немсадзе скончался в возрасте 54 лет, причина трагедии неизвестна, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил глубокие соболезнования, назвав случившееся «огромной потерей» для грузинского спорта.

    «Своим особенным стилем Георгий Немсадзе навечно оставил след в истории грузинского спорта», – отметил премьер-министр.

    В 1992–2004 годах полузащитник Немсадзе выступал за сборную Грузии, сыграв за нее 69 матчей.

    В последнее время он тренировал национальную сборную до 18 лет.

    Немсадзе выступал за тбилисское «Динамо» и другие грузинские клубы, а также за турецкий «Трабзонспор», швейцарский «Грассхоппер», шотландский «Данди».

    Ранее старший тренер команды «СКА-Хабаровск-М» Гарин скончался в 60 лет.

    19 октября 2026, 10:12 • Новости дня
    В Грузии вышли на демонстрации в защиту хиджабов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Жители Марнеули, центра региона Квемо Картли, населенного преимущественно мусульманами, проводят демонстрации в защиту хиджабов, осуждая запрет на это в соседнем Азербайджане, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает Radio Marneuli, участники шествий несли плакаты «Свободу хиджабам» и «Хиджабы не мешают образованию».

    В Грузии законом хиджабы не запрещены.

    В местной мечети также осудили запрет на хиджабы в Азербайджане.

    В четырехмиллионной христианской Грузии свыше 10% исповедуют ислам.

    В сентябре правительство Азербайджана уточнило требования к школьной форме, исключив элементы одежды, «противоречащие светскому характеру образования». Это вызвало недовольство некоторых верующих, усмотревших в правилах запрет на ношение хиджаба в школах.

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    21 октября 2026, 14:18 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил назначение спецпредставителя по России

    Грузинский эксперт Мамрадзе объяснил назначение спецпредставителя по России

    Грузинский эксперт объяснил назначение спецпредставителя по России
    @ Ministry of Foreign Affairs of Georgia

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Решение актуальных вопросов с Россией при отсутствии дипломатических отношений, когда необходимы соответствующие личные контакты, могло обусловить восстановление должности специального представителя премьер-министра Грузии по России, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Назначенный новым спецпредставителем Георгий Зурабашвили является исключительно опытным дипломатом, который сможет заниматься изучением актуальных вопросов», – сказал он.

    Аналитик не исключил, что первой задачей нового спецпреда станет выяснение мотивов недавних санкций Роспотребнадзора против некоторых грузинских компаний, которые поставляли на российский рынок вино и минводы.

    «Это решение Роспотребнадзора удивило и меня, и большинство наблюдателей в Грузии, так как оно последовало на фоне регулярных заявлений МИД России о прагматизме Тбилиси и о том, что Грузия не представляет опасности для России», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    Эксперт сказал, что «очевидно, что правительство Грузии почувствовало необходимость личных контактов для решения оперативных вопросов, что невозможно в условиях общения только на Женевских дискуссиях сторон по безопасности».

    «У первого спецпреда по России Зураба Абашидзе была очень сложная миссия, и он, как опытнейший дипломат, справился с ней максимально. Также хорошо поработал следующий спецпред – Георгий Каджая, который до этого возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Уверен, новый специальный представитель тоже справится с задачами, выстроив необходимую линию», – сказал аналитик.

    Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили назначен также и специальным представителем премьер-министра по России, сообщил на пресс-конференции сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Ранее в субботу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о работе над отменой Роспотребнадзором временных ограничений на ввоз продукции ряда грузинских компаний.

    «Продолжаем разбираться (в этом вопросе) и надеемся, что скоро это решение будет пересмотрено», – сказал он.

    В октябре впервые с 2006 года Роспотребнадзор приостановил ввоз продукции нескольких крупнейших грузинских производителей вина и минеральной воды, а также местного отделения компании Coca-Cola.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Грузия заявила о «беспрецедентном вмешательстве» Брюсселя в судебную систему

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    МИД Грузии в своем заявлении выразил «обеспокоенность» заявлением Брюсселя о «внимательном мониторинге» иска правящей «Грузинской мечты» в Конституционном суде о запрете пяти радикальных оппозиционных партий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление официального представителя ЕК Кристиана Виганда о пристальном внимании к процессу, МИД Грузии назвал это «попыткой поставить под вопрос легитимность суда» и «давлением» на судей.

    Также МИД указал на «вмешательство во внутренние дела» и призвал «проявить уважение к верховенству закона, дать возможность рассмотреть иск независимо и в соответствии с Конституцией Грузии».

    МИД заявил, что подобные высказывания из Брюсселя «тормозят конструктивное сотрудничество Грузии и ЕС».

    Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани заявила, что Брюссель оказывает «беспрецедентное давление на грузинских судей».

    Процесс в КС начнется в среду, у судей есть девять месяцев на решение.

    «Грузинская мечта» требует запретить деятельность «Единого национального движения», «Коалиции перемен», «Лело – Сильной Грузии», «Для Грузии» и «Партии федералистов».

    Правящая партия обвиняет их в регулярных попытках свержения конституционного строя.

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    19 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    В Тбилиси высмеяли предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе

    В Тбилиси высмеяли предположения о российском следе в беспорядках в Европе

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили с иронией прокомментировал предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Страна (Россия) воюет… против нее введено множество санкций, и она еще может организовывать такие масштабные восстания во Франции, Испании, Бельгии, Италии, Германии, Албании?» – заявил он.

    «В названных странах упразднили контрразведку?» – задался вопросом парламентарий.

    «И если это правда, почему нас подталкивали к конфронтации со страной с такими возможностями?» – сказал Тенгиз Шарманашвили, который занимает пост первого зампреда парламентского комитета по обороне и национальной безопасности.

    Ранее в понедельник лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал попытки французских СМИ объяснить протесты во Франции якобы информационными манипуляциями со стороны России.

    Политологи объяснили попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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    18 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Московское «Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило турнирную таблицу РПЛ

    Футболисты московского «Динамо» победили ЦСКА со счетом 3:1 в матче 11-го тура

    Tекст: Ольга Иванова

    Футбольный клуб «Динамо» на своем домашнем стадионе одержал победу над столичным ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1.

    Дерби состоялось в Москве и завершилось уверенной победой хозяев. В составе «бело-голубых» мячи забили Константин Тюкавин, Роберто Фернандес и Виктор Окишор. У гостей единственным голом с пенальти отличился Иван Обляков, передает РИА «Новости».

    По итогам встречи «Динамо» набрало 25 очков и стало единоличным лидером турнирной таблицы. Отмечается, что команда впервые в своей истории смогла одержать семь побед подряд в рамках чемпионата России.

    ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне премьер-лиги и на данный момент занимает третье место с 22 баллами. В следующем туре «Динамо» 24 октября встретится в гостях с тольяттинским «Акроном», а армейцы 25 октября сыграют дома со «Спартаком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу воронежский «Факел» прервал рекордную серию без побед в Российской премьер-лиге.

    В четверг ЦСКА всухую обыграл «Ростов» в матче Кубка России по футболу.

    В прошлом месяце футболиста армейского клуба дисквалифицировали на четыре матча за толчок судьи.

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    21 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Грузия назначила нового спецпредставителя по России
    Грузия назначила нового спецпредставителя по России
    @ Ministry of Foreign Affairs of Georgia

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили назначен также и специальным представителем премьер-министра по России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом сообщил на пресс-конференции сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    «Мирное урегулирование конфликта с Россией, сохранение и развитие нынешних торгово-экономических отношений и постоянный диалог по гуманитарным вопросам являются приоритетными для Грузии», - сказал Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, «в условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией наряду с Женевскими консультациями по безопасности в Закавказье специальный представитель премьер-министра будет играть ключевую роль в выполнении этих задач».

    Глава правительства назвал Георгия Зурабашвили «очень опытным дипломатом» и выразил надежду на то, что тот «наилучшим образом выполнит поставленные задачи».

    Этот пост вакантен почти год после отставки Георгия Каджая по собственному желанию.

    Первый спецпредставитель по России премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе, занимавший эту должность в 2012-2024 годах, на днях был назначен послом в Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Албанию. После победы на выборах в 2012 году «Грузинская мечта», не восстанавливая с Россией дипломатические отношения, разорванные в 2008 году, перешла к прагматике в экономике и гуманитарных отношениях, и Зураб Абашидзе играл в этом ключевую роль.

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    21 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД отверг политическую подоплеку ограничения поставок грузинских напитков

    МИД: Ограничение поставок грузинских напитков не имеет политической подоплеки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ограничение поставок напитков из Грузии в Россию не имеет политической подоплеки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ограничение поставок напитков из Грузии в Россию не имеет политической подоплеки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Никакой политической подоплеки нет. Я думаю, что это все какие-то просто домыслы», – сказала Захарова.

    Она отметила, что поставки в Россию осуществляют десятки грузинских компаний, а нарушения выявили лишь у некоторых предприятий. Остальные поставщики продолжают работу на российском рынке, отмечает РИА «Новости».

    В конце прошлой недели российские магазины по предписанию Роспотребнадзора начали изымать из оборота напитки ряда производителей из Грузии, включая воду и алкоголь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду грузинский эксперт объяснил назначение спецпредставителя по России.

    В субботу премьер-министр Грузии сообщил о работе над отменой санкций Роспотребнадзора.

    В начале месяца ведомство запретило ввоз ряда грузинских вин и воды.

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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Мосгорсуд не разрешил футболисту Сафонову платить алименты со счета второй жены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал незаконной попытку вратаря клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова использовать банковский счет своей новой супруги для выплаты алиментов ребенку от первого брака.

    Представитель спортсмена пояснил, что у его клиента возникли подозрения в нецелевом расходовании средств бывшей супругой. В связи с этим вторая жена Сафонова, блогер Марина Кондратюк, открыла специальный счет для прямых переводов ребенку, передает ТАСС.

    Футболист обратился к приставу с просьбой зачесть средства на новом счете в качестве алиментов, однако получил отказ. Сафонов обжаловал это решение в Хорошевском суде, но проиграл процесс, после чего подал апелляцию.

    «Решение Хорошевского суда по иску Сафонова к УФССП по Москве признать законным, оставить его без изменения. Решение вступило в силу», – сказано в постановлении Мосгорсуда.

    Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году. В феврале 2024 года приставы возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам в размере 59,4 млн рублей. С лета 2024 года 27-летний вратарь выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшая жена Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

    Летом спортсмен оспорил в Конституционном суде норму об алиментах.

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    18 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    «Спартак» разгромил «Рубин» в домашнем матче чемпионата России

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный футбольный клуб «Спартак» забил четыре безответных мяча в ворота гостей из Казани в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

    Встреча команд состоялась в Москве и завершилась уверенной победой «красно-белых» со счетом 4:0, передает РИА «Новости».

    Голами в составе «Спартака» отметились Пабло Солари на 18-й минуте, Манфред Угальде на 43-й минуте, а также Мирлинд Даку, оформивший дубль во втором тайме.

    Албанский нападающий Мирлинд Даку не стал праздновать забитые мячи в ворота своей бывшей команды. Форвард выступал за «Рубин» с 2023 по 2026 год и стал третьим бомбардиром в его истории с 37 голами.

    Перед стартовым свистком на стадионе торжественно открыли памятник прославленному советскому футболисту Никите Симоняну.

    По итогам матча «Спартак» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Рубин» с 12 баллами располагается на десятой позиции.

    В следующем туре 25 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Рубин» днем ранее встретится с самарскими «Крыльями Советов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье московское «Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило турнирную таблицу РПЛ. В субботу воронежский «Факел» прервал рекордную серию без побед в Российской премьер-лиге.

    В четверг ЦСКА всухую обыграл «Ростов» в матче Кубка России по футболу.

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    19 октября 2026, 23:29 • Новости дня
    УЕФА потребовал от ФИФА объяснить действия Инфантино

    УЕФА дал ФИФА время до 2 ноября на объяснения по планам Инфантино

    Tекст: Денис Тельманов

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) до 2 ноября ответить на все вопросы о планах президента организации Джанни Инфантино создать коммерческую компанию.

    «Другие вопросы остались без ответа, а запрошенная информация и документация не были предоставлены. Отзыв FFE, признание ошибок и объявление о «потенциальных реформах управления» не дают ответа на вопрос, как принимались соответствующие решения и почему совет ФИФА не был вовлечен в процесс на соответствующем этапе», – говорится в письме УЕФА, которое цитирует телеканал BBC.

    Отмечается, что эти вопросы требуют немедленного ответа, их нельзя откладывать до следующего заседания совета ФИФА, а будущие реформы не заменят проверки уже принятых решений.

    В июле стало известно о планах Инфантино создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE) для контроля за главными турнирами. По его словам, это привлекло бы 4,2 млрд долларов и повысило прибыль ассоциаций, передает ТАСС.

    Инициатива вызвала массовую критику. На заседании совета ФИФА 16 октября Инфантино принес извинения за свой план, но не смог исчерпывающе объяснить, как разрабатывалось это предложение.

    Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Следующие выборы главы организации пройдут в марте 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФИФА обвинила УЕФА в попытке сорвать переизбрание Инфантино.

    Летом экс-глава УЕФА Мишель Платини призвал Инфантино покинуть пост. УЕФА отказался поддерживать его кандидатуру на выборах.

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    19 октября 2026, 10:50 • Новости дня
    Грузия напомнила Франции о бумеранге за поддержку хаоса

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинские официальные лица напомнили Франции о поддержке беспорядков в Тбилиси в конце 2024 года и заявили, что в Париж теперь возвращается бумеранг за это, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «То, что мы наблюдаем сейчас во Франции, напоминает: «Когда ты сеешь в другой стране ветер, то пожнешь бурю», – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

    Он разместил в социальных сетях прошлогоднее фото о встрече экс-посла Франции Шераз Гасри с радикалами, которым она финансировала различные проекты.

    В свою очередь, первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани разместил фото президента Франции Эммануэля Макрона с цитатами последнего о поддержке антиправительственных активистов в Грузии в декабре 2024 года.

    «Свою поддержку насилия в Грузии для свержения властей люди в Брюсселе и ряде стран ЕС нам продавали как «демократию», – написал Леван Мачавариани. – А когда они бумерангом получили такие «демократические» митинги в своих странах, то назвали их правдиво – «насильственными акциями».

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    20 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    В Тбилиси возмутились встречей западных послов с радикалами

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии выразили возмущение и назвали вмешательством во внутренние дела встречу в Тбилиси во вторник послов Франции, Германии и Британии с лидерами пяти радикальных оппозиционных партий, запрета которых через Конституционный суд с 21 октября будет добиваться правящая «Грузинская мечта», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Они (радикальные оппозиционеры) предпочитают идти не в суд, а бежать к иностранным дипломатам, – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. – Они боятся правосудия, потому что эти политические партии годами занимаются саботажем, не признают легитимности государственных институтов».

    Глава правительства также назвал «возмутительной попыткой политического давления» заявления Еврокомиссии о том, что та будет внимательно мониторить процесс в Конституционном суде.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили назвал «нарушением Венской конвенции, вмешательством во внутренние дела» такие «кулуарные встречи» западных послов с радикальными оппозиционерами.

    Его коллега по парламенту и партии Ираклий Кадагишвили назвал «фактом» «управление послами политическими процессами в Грузии».

    Один из участников встречи, лидер «Партии федералистов» Гига Бокерия сказал, что «нет ничего удивительного в том, что представители свободного мира интересуются запретом оппозиции в Грузии».

    Ранее во вторник МИД Грузии в своем заявлении выразил «обеспокоенность» заявлением Брюсселя о «внимательном мониторинге» иска правящей «Грузинской мечты» в Конституционном суде о запрете пяти радикальных оппозиционных партий.

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    19 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Роналду отстранили от матчей сборной Португалии на 30 дней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации принял решение отстранить нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду от игр за национальную команду на 30 дней.

    Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации, передает РИА «Новости». Помимо 30-дневного отстранения от участия в матчах, португальский нападающий также оштрафован на 255 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роналду заявил о возвращении в сборную Португалии после извинений.

    В прошлом месяце футболист заявил об уходе из команды.

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    20 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Назван состав сборной России до 15 лет на первый с 2022 года турнир ФИФА

    РФС объявил состав юношеской сборной России на турнир ФИФА в Азербайджане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала окончательный состав национальной команды до 15 лет для участия в чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола (ФИФА) в Баку.

    В окончательный список вошли 14 футболистов, сообщается на сайте РФС. Вратарскую линию представят Андрей Щадилов и Родион Изюмский, в защите сыграют Семен Савосин, Даниил Кон, Егор Горяинов и Карим Залялов.

    Также в заявку попали полузащитники Матвей Абдулхаликов, Арсен Бестаев, Анатолий Цимин, Иван Казакевич, Александр Ольховский и Илья Храбрый, а в нападении выступят Матвей Родионов и Егор Люсин.

    Российская команда вылетит в столицу Азербайджана 21 октября. Там она примет участие в турнире с участием 189 сборных. На предварительном этапе россияне встретятся с командами Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Матчи пройдут в формате 8x8 с 22 по 31 октября.

    Турнир станет первым с 2022 года официальным соревнованием под эгидой Международной федерации футбола, где российская команда выступит с национальным флагом и гимном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Российский футбольный союз заявил об участии команды с флагом и гимном в юношеском турнире ФИФА.

    Летом РФС сообщил о допуске юношеской сборной до этого соревнования.

    До этого президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.

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    20 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    РФС объявил о товарищеском матче сборной России с Венесуэлой

    РФС: Сборная России по футболу сыграет с командой Венесуэлы 17 ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сборная России по футболу в ноябре проведет на своем поле товарищеский матч против национальной команды Венесуэлы, сообщил Российский футбольный союз (РФС).

    Встреча со сборной Венесуэлы состоится 17 ноября в Казани и станет второй товарищеской игрой для российской команды в этом месяце, передает РИА «Новости» со ссылкой на РФС.

    За пять дней до этого, 12 ноября, россияне проведут выездной матч со сборной Узбекистана в Ташкенте.

    В рейтинге ФИФА сборная России занимает 35-е место, а команда Венесуэлы располагается на 49-й строчке. В текущем году российские футболисты провели восемь товарищеских встреч, в которых одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

    Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца женская сборная России обыграла команду Индии в товарищеском матче.

    Мужская национальная команда тогда же завершила вничью встречу с Нигерией.

    В прошлом месяце российские футболисты победили команду Ирана в Казани.

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    Франция перекупает дизель с угрозой войны

    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    Разлад с Киевом дал Сеулу повод для сближения с Москвой

    В российском МИД отмечают заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Россией. На фоне скандала Сеула с Киевом и энергетических договоренностей Москвы и Вашингтона эксперты видят предпосылки для восстановления сотрудничества двух стран. Сможет ли Южная Корея вернуться к прагматичному подходу в отношениях с Россией? Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Лукашенко отомстил Латвии не только шпротами

    Белоруссия запретила ввоз широкой номенклатуры товаров из Латвии, включая знаменитые шпроты. Это месть, которая подана холодной: Минск не раз игнорировал санкции со стороны Риги или отвечал асимметрично, почти дружественными жестами. Что же стало последней каплей, переполнившей чашу белорусского терпения? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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