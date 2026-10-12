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Найденные картины Ренуара оказались повреждены
BFMTV: Найденные после кражи картины Ренуара получили повреждения
Картины Пьера Огюста Ренуара, которые были украдены в сентябре и найдены французской полицией, получили повреждения и нуждаются в реставрации, заявил прокурор Марселя Николя Бессон.
«Рама картины «Девушка у колодца» повреждена, а в картине «Мадам Колонна-Романо» появился разрыв. Вот почему их не удалось перевезти в Париж сегодня утром, поскольку сначала их предстоит реставрировать», – передает РИА «Новости» слова прокурора со ссылкой на BFMTV.
Бессон отметил, что повреждения небольшие.
В ночь на 8 сентября неизвестные похитили из музея в городе Кань-сюр-Мер четыре картины, однако были вынуждены бросить две из них при бегстве. Грабителям удалось украсть полотна Ренуара «Мадам Колонна-Романо» и «Девушка у колодца».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французская полиция нашла украденные из музея картины Ренуара.
В среду по делу о краже были задержаны шесть человек.
В сентябре грабители вырезали из рам четыре картины Ренуара в музее Кань-сюр-Мер.