Найденные картины Ренуара оказались повреждены

  • Новость часаЛавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну
    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    В России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса»
    Мнения
    Олег Ясинский Олег Ясинский Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    15 комментариев
    12 октября 2026, 14:08 • Новости дня

    Найденные картины Ренуара оказались повреждены

    BFMTV: Найденные после кражи картины Ренуара получили повреждения

    Tекст: Мария Иванова

    Картины Пьера Огюста Ренуара, которые были украдены в сентябре и найдены французской полицией, получили повреждения и нуждаются в реставрации, заявил прокурор Марселя Николя Бессон.

    «Рама картины «Девушка у колодца» повреждена, а в картине «Мадам Колонна-Романо» появился разрыв. Вот почему их не удалось перевезти в Париж сегодня утром, поскольку сначала их предстоит реставрировать», – передает РИА «Новости» слова прокурора со ссылкой на BFMTV.

    Бессон отметил, что повреждения небольшие.

    В ночь на 8 сентября неизвестные похитили из музея в городе Кань-сюр-Мер четыре картины, однако были вынуждены бросить две из них при бегстве. Грабителям удалось украсть полотна Ренуара «Мадам Колонна-Романо» и «Девушка у колодца».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французская полиция нашла украденные из музея картины Ренуара.

    В среду по делу о краже были задержаны шесть человек.

    В сентябре грабители вырезали из рам четыре картины Ренуара в музее Кань-сюр-Мер.

    10 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Французский политик Филиппо указал на фатальные для Зеленского решения Трампа

    Политик Филиппо указал на отстраненность Трампа от Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил фатальные для главы киевского режима Владимира Зеленского решения американского лидера, которые отдалили их и привели к высказыванию Дональда Трампа о необходимости нового президента на Украине.

    «Трамп основательно отступился от Зеленского», – написал Филиппо в соцсети X, выразив надежду на возможность достижения мира теперь.

    К посту французский политик приложил видео с фразой Трампа о том, что Украине надо выбрать нового лидера.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    Комментарии (2)
    9 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции

    AFP: Ущерб от беспорядков школьников во Франции достиг 30 млн евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Ущерб от беспорядков, сопровождающих акции протеста старшеклассников и студентов во Франции, достиг 30 млн евро, пишет агентство AFP со ссылкой на данные Министерства образования Франции.

    Власти отмечают снижение интенсивности манифестаций, которые приобрели местный характер из-за региональной политизации и локальных проблем, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

    В пятницу из-за протестов было закрыто 141 учебное заведение, большинство из которых расположены в регионе Иль-де-Франс, на севере, западе страны и в окрестностях Лиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Франции признал наличие оснований для протестов школьников. В тот же день число задержанных на протестах превысило 6,6 тыс. человек.

    Во вторник школьный протест вызвал политический взрыв во Франции.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Минобороны ФРГ опровергло выход из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Reuters: Минобороны Германии опровергло выход из проекта танка MGCS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны Германии опровергли заявление начальника генштаба вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона о выходе Берлина из совместного французско-немецкого проекта по созданию нового танка MGCS, пишет Reuters.

    Берлин не планирует покидать совместный с Францией проект по созданию нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Представитель немецкого военного ведомства пояснил, что несколько месяцев назад стороны объявили о корректировке совместной программы сотрудничества. Он подчеркнул, что это не означает провала проекта, напротив, Берлин по-прежнему привержен принципам равноправного партнерства.

    Накануне Мандон на слушаниях в нижней палате французского парламента заявил, что Германия решила выйти из проекта. Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о выходе Германии из совместного с Францией проекта танка MGCS.

    Летом глава концерна Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из этого танкового проекта.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Во Франции задержали троих подростков за продажу украденных данных

    Полиция Франции задержала трех подростков за продажу краденых данных

    Tекст: Вера Басилая

    Во Франции по подозрению в управлении ресурсами для продажи украденных данных задержаны трое несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре Парижа.

    Трое подростков были задержаны во Франции по подозрению в управлении платформой для продажи похищенных данных. Сайт, которым, предположительно, управляли задержанные, был запущен в марте под названием Reacher, а в июне сменил имя на Stryx. На ресурсе можно было бесплатно или за деньги найти информацию о человеке на основе фрагментарных данных, таких как имя, номер телефона или автомобиля, передает ТАСС.

    На платформе хранилось около 730 млн строк данных. За время работы сайта было обработано 3,1 млн запросов.

    Расследование началось 15 мая после обращения организации e-Enfance, защищающей детей в интернете. Операция по задержанию подозреваемых и блокировке сайта прошла 6 и 7 октября с участием отдела прокуратуры и Управления по борьбе с киберпреступностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции.

    В прошлом месяце хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Франции в кибератаках.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рейтинг Макрона обрушился до исторического минимума

    Рейтинг популярности президента Франции упал до рекордных 15%

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона упал до исторического минимума на фоне массовых опасений граждан за свое материальное положение, показали результаты опроса соцслужбы Ipsos BVA-CESI для газеты La Tribune Dimanche.

    Рейтинг популярности президента Франции Макрона опустился до рекордных 15% за все время его пребывания у власти с 2017 года. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в сентябре и составлял 16%, передает ТАСС.

    Снижение уровня поддержки французского лидера происходит на фоне нарастающей тревоги граждан по поводу экономической ситуации.

    По данным исследования, 70% опрошенных выразили обеспокоенность своим материальным положением. Основными поводами для беспокойства стали покупательная способность, будущее системы социальной защиты, а также растущий государственный долг и бюджетный дефицит.

    Помимо этого, социологи зафиксировали падение популярности представителей правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы.

    За прошедший месяц доля граждан, готовых поддержать их кандидатуры на президентских выборах 2027 года, уменьшилась на 4 и 3 процентных пункта, составив 32% и 33% соответственно. Опрос проводился 7–8 октября среди тысячи совершеннолетних французов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, слова Макрона о третьем президентском сроке вызвали возмущение французов в сети. Bloomberg сообщило, что годы правления Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы.


    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Число дел против полиции Франции из-за протестов школьников выросло до 24

    Parisien: Во Франции завели 24 дела на полицейских после протестов школьников

    Tекст: Вера Басилая

    Во Франции генеральная инспекция национальной полиции начала 24 расследования в отношении силовиков из-за их действий во время массовых протестов школьников, сообщает Parisien.

    Надзорное ведомство проверяет законность действий правоохранителей на акциях протеста, которые идут в стране с 17 сентября, передает РИА «Новости».

    Одно из уголовных дел связано с инцидентом в коммуне Ланс департамента Па-де-Кале. В понедельник во время взрыва светошумовой гранаты 15-летний подросток лишился кисти руки, врачам пришлось ее ампутировать.

    В рамках еще одного расследования проверяются действия полицейского на столичной площади Бастилии. Предполагается, что в четверг он ударил коленом в лицо участника акции протеста. Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявлял о 18 подобных расследованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массовые беспорядки внутренним делом страны.

    Во вторник правозащитники потребовали от властей Франции прекратить насилие против протестующих.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Филиппо заявил о праве украинцев на выборы нового стремящегося к миру президента

    Французский политик Филиппо указал на право украинцев выбрать нового президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что народ Украины имеет право на проведение выборов и избрание нового лидера, нацеленного на мирное урегулирование конфликта.

    «Украинский народ имеет право на выборы и на нового президента, который стремится к миру», – написал Филиппо, передает ТАСС.

    Официально президентские полномочия Зеленского завершились 20 мая 2024 года, однако власти не стали проводить очередные выборы из-за действия военного положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что одних заявлений Дональда Трампа недостаточно для назначения выборов на Украине.

    В тот же день конгрессмен-республиканец Томас Масси посоветовал Владимиру Зеленскому прислушаться к американскому президенту.

    В субботу Флориан Филиппо заявил о решениях Трампа, которые окажутся фатальными для Зеленского.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции сравнил протесты лицеистов с гражданской войной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Вставай, Франция», кандидат в президенты республики на выборах 2027 года Николя Дюпон-Эньян заявил, что продолжающиеся протесты старшеклассников и студентов в стране можно сравнить с началом гражданской войны.

    «Это уже не движение лицеистов. Это начало городских беспорядков и гражданской войны. Поэтому совершенно очевидно, что сейчас ситуация драматическая», – заявил Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNews, передает ТАСС.

    По его мнению, правительство не осознало масштабов происходящего и недовольства лицеистов, позволив «пожару разгореться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число заведенных против полицейских в связи с протестами старшеклассников дел увеличилось до 24.

    Ущерб от действий школьников был оценен.

    Власти Франции направили 3 тыс. учителей в проблемные учебные заведения на фоне протестных акций.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Франция отказалась от закупок российского дизельного топлива

    Франция отказалась закупать выведенное из-под санкций США российское топливо

    Tекст: Вера Басилая

    Министр-делегат по вопросам энергетики и официальный представитель правительства Франции Мод Брежон заявила, что Париж не собирается приобретать российское дизельное топливо для снижения рекордных цен.

    По словам Брежон, Франция не планирует закупать дизельное топливо из России, несмотря на соглашение между Москвой и Вашингтоном о возобновлении поставок на мировые рынки и их выводе из-под американских санкций, передает ТАСС.

    «Это решение не отменяет санкции, принятые на уровне ЕС. Так что прямо завтра российский дизель не появится на французских заправках», – заявила Брежон.

    Она пояснила, что Париж намерен поддерживать санкции, принятые Евросоюзом против России на фоне спецоперации на Украине. Министр-делегат добавила, что французские власти пока не могут оценить, насколько сильно поставки из России снизят цены на нефть на мировых рынках.

    Вместе с тем представитель правительства заверила, что обещанное премьер-министром Себастьеном Лекорню высвобождение 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов позволит снизить цены на французских заправках на 12–18 центов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ назвали дизельную сделку Владимира Путина и Дональда Трампа шоком для союзников Украины.

    В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала санкции против России в ответ на решение Вашингтона.

    Заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг заявила, что Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США.

    В субботу аналитики предупредили, что поставки российского дизеля испытывают на прочность санкционное единство Запада.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 09:16 • Новости дня
    В Париже сгорел один из старейших рынков

    BFMTV: В Париже полностью сгорел крытый рынок Анфан-Руж

    Tекст: Мария Иванова

    Крупный пожар полностью уничтожил один из старейших крытых рынков Парижа Анфан-Руж.

    Один из старейших рынков Парижа полностью уничтожен из-за пожара, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Возгорание произошло в ночь на понедельник на рынке Анфан-Руж в 3-м округе. По данным пожарных служб, рынок был полностью охвачен пламенем.

    Местные власти сообщили, что возгорание взято под контроль, однако здание полностью сгорело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце французские пожарные устроили акцию протеста у Эйфелевой башни.

    Летом пожар под Парижем вспыхнул с новой силой.

    В мае крупный пожар охватил район около аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже

    Parisien: Студенты и школьники заблокировали университеты во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции учащиеся школ и вузов продолжили массовые акции протеста против ухудшения условий обучения, заблокировав несколько крупных образовательных учреждений.

    В столице Франции предпринято несколько попыток блокировки учебных заведений, в частности нарушена работа кампуса университета Париж III Новая Сорбонна и исторического здания Сорбонны, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    Блокада также затронула Парижский католический институт, кампусы медицинского факультета вуза Париж-Ситэ, лицея Элен-Буше, марсельского университета Экс-Марсель и института администрирования предприятий в Тулоне.

    Местами акции переросли в стычки с правоохранителями. В Мериньяке полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, тогда как сами протестующие использовали пиротехнику и жгли костры на дорогах. Участники движения призывают учащихся присоединиться к массовой манифестации 13 октября.

    Массовые протесты французских старшеклассников продолжаются в течение нескольких недель из-за перегруженного расписания и нехватки учителей. Ранее в ходе беспорядков были задержаны более 6,8 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кандидат в президенты Франции сравнил протесты лицеистов с гражданской войной.

    В пятницу в стране выросло число дел против полиции из-за протестов школьников.

    В четверг правоохранители применили водометы для разгона протестующих в Париже студентов.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Филиппо назвал отстранение Зеленского шансом на мир

    Во Франции назвали отстранение Зеленского от власти шансом на мир

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отстранение Владимира Зеленского от власти может стать шансом для завершения конфликта на Украине.

    «Соглашение между Трампом и Путиным – это шанс на мир. Как, например, отстранение от дел кровавой марионетки евроолигархии – Зеленского», – написал французский политик в социальной сети, передает ТАСС.

    Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако власти отказались проводить очередные выборы, сославшись на невозможность голосования до окончания действия военного положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Флориан Филиппо заявил о праве украинцев на выборы стремящегося к миру президента.

    Владимир Зеленский напомнил Дональду Трампу о праве граждан выбирать главу государства.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал заявления американского лидера недостаточными для проведения голосования на Украине.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в Белоруссии

    Лукашенко: Протесты во Франции похожи на события 2020 года в Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил текущие протесты школьников во Франции с протестами в республике в 2020 году и обвинил Запад в двойных стандартах.

    «Мы не радуемся, я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов. Потому что это недопустимо. Это то же самое, что у нас было: политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего?» – заявил Лукашенко, передает БелТа.

    Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон «жестко эти вещи пресекает». «Единственное, за что их можно упрекнуть: чего ж вы, у нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете – двойные стандарты», – добавил Лукашенко.

    Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс и переросли в беспорядки по всей стране. В некоторых городах происходят столкновения с полицией. Силовики провели более 6,6 тыс. задержаний, в 90% случаев задержаны несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Белоруссии назвал протесты в Европе издержками поддержки Украины.

    В пятницу была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.

    Во вторник Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов школьников.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Французские супермаркеты потеряли миллионы евро из-за взлома холодильников

    BFMTV: Во Франции кибератака на холодильники испортила еду в 150 магазинах

    Tекст: Мария Иванова

    Более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием, что привело к порче товаров на миллионы евро.

    Хакерская атака затронула магазины розничных сетей во Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В ночь на понедельник злоумышленники удаленно изменили температурные настройки холодильников датского производителя Danfoss. По данным отраслевых источников, в некоторых случаях температура была повышена на 50 градусов.

    От действий хакеров пострадали супермаркеты сетей Intermarché и Système U. В циркуляре последней компании подтвердили факт взлома, отметив риск утилизации всех требующих охлаждения продуктов. Телеканал подчеркивает, что убытки ритейлеров могут составить сотни тысяч евро на каждую торговую точку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Парижа в кибератаках.

    В прошлом году во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Французская компания вопреки санкциям ЕС обслуживала «Уральские авиалинии»

    FT: Французская ADP вопреки санкциям ЕС обслуживала «Уральские авиалинии»

    Tекст: Вера Басилая

    Дочернее предприятие французского оператора аэропортов Aeroports de Paris (ADP) продолжает обслуживать рейсы подсанкционных «Уральских авиалиний» в турецкой Анталье, сообщила Financial Times (FT).

    По данным FT, санкции Евросоюза против России демонстрируют ограниченную эффективность на примере ситуации с обслуживанием рейсов «Уральских авиалиний» оператором аэропортов Aeroports de Paris (ADP), передает ТАСС.

    Компания TAV Airports, дочернее предприятие контролируемого правительством Франции оператора ADP, продолжает обслуживать рейсы российского авиаперевозчика в аэропорту турецкой Антальи через совместное предприятие с немецкой Fraport. Это происходит несмотря на введенные Брюсселем в июне 2024 года санкции.

    С 21 сентября на онлайн-табло аэропорта значилось не менее 54 рейсов «Уральских авиалиний» в Москву и Волгоград.

    В ADP заявили, что не могут влиять на выбор авиакомпаний в Анталье, поскольку эти решения принимают исключительно турецкие власти. Представители компании добавили, что в случаях, когда подпавший под санкции перевозчик выполняет рейсы в Анталью, TAV предоставляет «лишь минимальный набор услуг, требуемый местным законодательством и правительственными договорными обязательствами».

    В понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

    Ранее эксперт Роман Гусаров отметил, что западные ограничения не остановили развитие российской авиации.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от беспилотников
    Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
    Советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США
    В Баку арестовали 37 человек из-за беспорядков на фоне споров о школьной форме
    Иранского посла в Грузии покусали собаки
    В обновленный салон Volga K40 решили добавить сервисы VK
    Вдова Шатунова выиграла суд о правах на песни «Ласкового мая»

    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше

    Генеративный искусственный интеллект может принести российской экономике от 6 до 21 трлн рублей накопленного эффекта к 2030 году, следует из исследования «Сбера». Однако для реализации этого потенциала бизнесу недостаточно купить доступ к нейросетям: придется перестроить рабочие процессы, обучить сотрудников и обеспечить безопасность данных. Пока банки и технологические компании уже зарабатывают на GenAI, многие предприятия лишь пробуют его возможности и оценивают риски. В чем они заключаются? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы

    Эмбарго на экспорт российского дизеля официально смягчено, американцы начнут получать топливо из России уже в ближайшие дни. Для США это приемлемая сделка, для Европы позорная, для Украины отрезвляющая, а для самой России почти идеальная. Так уж сложилось. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну

    «Финляндия оказалась в ловушке». Такими словами эксперты описывают причины, по которым чиновники этого государства предлагают резко повысить пенсионный возраст и вообще лишить своих сограждан целого ряда социальных преимуществ и льгот. О какой ловушке идет речь и при чем тут разрыв Финляндии с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации