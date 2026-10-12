Найденные картины Ренуара оказались повреждены

BFMTV: Найденные после кражи картины Ренуара получили повреждения

Tекст: Мария Иванова

«Рама картины «Девушка у колодца» повреждена, а в картине «Мадам Колонна-Романо» появился разрыв. Вот почему их не удалось перевезти в Париж сегодня утром, поскольку сначала их предстоит реставрировать», – передает РИА «Новости» слова прокурора со ссылкой на BFMTV.

Бессон отметил, что повреждения небольшие.

В ночь на 8 сентября неизвестные похитили из музея в городе Кань-сюр-Мер четыре картины, однако были вынуждены бросить две из них при бегстве. Грабителям удалось украсть полотна Ренуара «Мадам Колонна-Романо» и «Девушка у колодца».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французская полиция нашла украденные из музея картины Ренуара.

В среду по делу о краже были задержаны шесть человек.

В сентябре грабители вырезали из рам четыре картины Ренуара в музее Кань-сюр-Мер.