Космонавт Джанибеков рассказал о нарисованном в НАСА шаттле, бомбящем СССР

Tекст: Вера Басилая

По словам Джанибекова, начало сотрудничества советских и американских космонавтов сопровождалось недружелюбной атмосферой со стороны НАСА, передает РИА «Новости».

Космонавт рассказал, что при первом визите советских космонавтов в американский центр на классной доске был изображен перевернутый шаттл, сбрасывающий бомбы на карту СССР.

Джанибеков отметил, что советские участники также сталкивались с настороженным отношением: на стенах висели таблички с надписью «Осторожно, русские», а их личные вещи неожиданно проверяли. Он рассказал, что на утренних пробежках за ним следил специалист, а все разговоры советских космонавтов записывались при помощи многочисленных магнитофонов.

Позже, по словам Джанибекова, отношения между СССР и США стали улучшаться, появилось больше совместных проектов и контактов. Этому способствовало создание международной Ассоциации участников космических полетов.

Миссия «Союз–Аполлон», прошедшая с 15 по 24 июля 1975 года, стала символом разрядки и получила неофициальное название «рукопожатие в космосе».

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что исследование дальнего космоса должно стать общей задачей для SpaceX и Роскосмоса.

В апреле Баканов и заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс обсудили вопросы сотрудничества в космосе, включая работу на МКС, подготовку пилотируемого запуска и совместное празднование годовщины стыковки «Союз–Аполлон».