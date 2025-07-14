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    NYT: Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к походу Байдена
    Контактировавшим с ВСУ украинцам закрыли въезд в Россию на 50 лет
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    15 комментариев
    14 июля 2025, 14:28 • Новости дня

    Космонавт Джанибеков рассказал о нарисованном в НАСА шаттле, бомбящем СССР

    Tекст: Вера Басилая

    Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков рассказал о недружелюбной атмосфере при первых встречах советских космонавтов с сотрудниками НАСА, а также нарисованном шаттле, бомбящем СССР.

    По словам Джанибекова, начало сотрудничества советских и американских космонавтов сопровождалось недружелюбной атмосферой со стороны НАСА, передает РИА «Новости».

    Космонавт рассказал, что при первом визите советских космонавтов в американский центр на классной доске был изображен перевернутый шаттл, сбрасывающий бомбы на карту СССР.

    Джанибеков отметил, что советские участники также сталкивались с настороженным отношением: на стенах висели таблички с надписью «Осторожно, русские», а их личные вещи неожиданно проверяли. Он рассказал, что на утренних пробежках за ним следил специалист, а все разговоры советских космонавтов записывались при помощи многочисленных магнитофонов.

    Позже, по словам Джанибекова, отношения между СССР и США стали улучшаться, появилось больше совместных проектов и контактов. Этому способствовало создание международной Ассоциации участников космических полетов.

    Миссия «Союз–Аполлон», прошедшая с 15 по 24 июля 1975 года, стала символом разрядки и получила неофициальное название «рукопожатие в космосе».

    Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что исследование дальнего космоса должно стать общей задачей для SpaceX и Роскосмоса.

    В апреле Баканов и заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс обсудили вопросы сотрудничества в космосе, включая работу на МКС, подготовку пилотируемого запуска и совместное празднование годовщины стыковки «Союз–Аполлон».

    13 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай, Индия, Бразилия пострадают, если не прекратят «помогать» России, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», – заявил сенатор, подчеркнув, что эти страны должны будут выбрать между сотрудничеством с Москвой и доступом к американской экономике.

    Он также заявил, что вскоре произойдет «поворотный момент» в конфликте на Украине, который будет связан с ожидаемыми поставками новых западных вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    Кроме того, сенатор отметил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предоставлены новые полномочия для введения санкций и пошлин, которые ранее были недоступны. Возможные меры Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) охарактеризовал как «кувалду, которая появится у Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля. Трамп также подчеркнул, что окончательное решение по новым антироссийским ограничениям будет принимать он лично. Конгресс США планирует принять жесткий законопроект о санкциях, предусматривающий вторичные рестрикции и пошлины 500% на импорт товаров от торговых партнеров Москвы.

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    14 июля 2025, 11:11 • Новости дня
    Стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты

    Axios сообщил о планах Трампа передать Украине дальнобойные ракеты

    Стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву, сообщает Axios.

    Axios сообщил, что Трамп в понедельник якобы объявит новый план по вооружению Украины, который предусматривает передачу наступательных вооружений, включая дальнобойные ракеты. По данным источников издания, такие ракеты способны поражать цели в глубине территории России, включая Москву. Также в рамках этой инициативы европейские страны закупят у США оружие для передачи Украине, пишет Axios.

    Предыдущая позиция Трампа заключалась в предоставлении только оборонительных вооружений, чтобы избежать эскалации конфликта. Однако его «разочарование действиями Владимира Путина», особенно после телефонного разговора 3 июля и информации о планах России активизировать наступление в течение 60 дней, изменило настрой бывшего президента, сообщает портал.

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что «Трамп очень зол на Путина» и что предстоящее заявление будет крайне агрессивным. По словам источников, встреча Трампа с Владимиром Зеленским на недавнем саммите НАТО прошла позитивно и способствовала формированию нового подхода в поддержке Киева.

    Трамп заявил, что США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая некоторое число ракет к ЗРК Patriot, а расходы возьмет на себя Евросоюз.

    Белый дом рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину.

    Президент США назвал запрошенную Украиной батарею Patriot дорогой и редкой.

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    13 июля 2025, 17:34 • Видео
    Зеленский: хитрость или необразованность?

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

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    14 июля 2025, 03:28 • Новости дня
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, при этом расходы возьмет на себя Евросоюз, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.

    Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».

    Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

    На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.

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    11 июля 2025, 21:58 • Новости дня
    NYT: Путин отказался уступать давлению разочарованного Трампа

    Президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    Путин не намерен идти на уступки из-за давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, передает Газета.ру. В материале The New York Times отмечается, что Путин считает позиции России на поле боя усиливающимися и допускает скорое падение обороны Украины.

    Журналисты ссылаются на источники, по словам которых Путин не собирается жертвовать целями спецоперации ради диалога с Трампом и готов рисковать отношениями с президентом США, чтобы добиться капитуляции Киева.

    Авторы статьи добавляют, что российский президент осознает возможность введения новых санкций против России и был готов к тому, что терпение Трампа закончится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для США продажа вооружения НАТО Украине является прежде всего вопросом бизнеса,

    Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    11 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    В новый оборонный бюджет США заложили увеличение помощи Украине
    В новый оборонный бюджет США заложили увеличение помощи Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгения Караваева

    Комитет сената по вооруженным силам поддержал проект оборонного бюджета США с увеличением помощи Украине по линии безопасности до 500 млн долларов.

    На закрытом голосовани 26 сенаторов поддержали законопроект, лишь один высказался против. Документ предусматривает продление Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличение финансирования до 500 млн долларов., передает РИА «Новости».

    Законопроект также обязывает министра обороны США продолжать разведывательную поддержку, включая предоставление информации, разведданных и изображений правительству Украины. Помимо этого, бюджет запрещает сокращать численность американских вооруженных сил в Европе и отказываться от командования ОВС НАТО в данном регионе до получения подтверждения от министра обороны о целесообразности подобных действий для интересов США и НАТО.

    Проект предполагает, что оценку рисков любых сокращений должны проводить председатель Объединенного комитета начальников штабов и командующий Европейским командованием ВС США. Принятый комитетом документ теперь должен быть утвержден полным составом сената и подписан президентом Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Вашингтона продажа вооружения НАТО на Украину является вопросом бизнеса.

    Ранее Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также президент США заявил, что готов направлять Украине больше оружия, чтобы она могла лучше защищать себя.


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    13 июля 2025, 00:24 • Новости дня
    Дмитриев обвинил фон дер Ляйен в деиндустриализации Евросоюза
    Дмитриев обвинил фон дер Ляйен в деиндустриализации Евросоюза
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ЕС переживает деиндустриализацию и упадок, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев прокомментировал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с критикой фон дер Ляйен из-за введения США 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «Бюрократия ЕС прекрасно справляется с уничтожением глобальной конкурентоспособности ЕС», – заявил Дмитриев.

    Он добавил, что совокупность высоких пошлин со стороны США, стремительного роста цен на энергоносители и жесткой бюрократии приводит к «деиндустриализации и упадку». Также он отметил проблемы неконтролируемой иммиграции, цензуры и высокого уровня безработицы среди молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вводят 30% пошлину на товары из Евросоюза. Уже существующие секторальные ограничения сохраняются. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто связал решение США о новых тарифах с ошибками фон дер Ляйен. Сама фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает на заключение торговой сделки с Вашингтоном до 1 августа.

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    14 июля 2025, 02:23 • Новости дня
    WSJ раскрыла подробности принятия США решения приостановить поставки оружия ВСУ
    WSJ раскрыла подробности принятия США решения приостановить поставки оружия ВСУ
    @ U.S. Department of Defense/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американский министр обороны Пит Хегсет принял решение приостановить поставки военной помощи на Украину после служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби, пишет Wall Street Journal.

    По данным Wall Street Journal, в начале июня Колби направил служебную записку, в которой указал на опасность истощения запасов вооружений США из-за слишком больших запросов Украины. В самой записке не содержалось прямых рекомендаций, но она повлияла на решение о приостановке поставок, передает ТАСС.

    Wall Street Journal отмечает, что Колби выступает за ограничение американских обязательств вне азиатского региона и за концентрацию усилий на противодействии Китаю в Тихоокеанском регионе. Газета указывает, что заместитель главы Пентагона играет ключевую роль в разработке новой оборонной стратегии страны. Эта стратегия будет определять государственные расходы и размещение американских военных сил в ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее сообщалось, что США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы и содержание возобновившихся поставок не раскрываются..

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    11 июля 2025, 14:57 • Новости дня
    Рубио разъяснил детали встречи с Лавровым в Куала-Лумпуре

    Рубио: Разговор с Лавровым в пятницу не связан со встречей 10 июня

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его беседа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре не имела отношения к их предыдущей встрече.

    Рубио подчеркнул, что разговор с Лавровым был «просто продолжением темы, не связанной с нашей вчерашней беседой».

    Госсекретарь добавил: «И я на этом остановлюсь». Эти слова прозвучали после его встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, передает ТАСС.

    Напомним, накануне в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным. Позже Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре.

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    12 июля 2025, 16:53 • Новости дня
    FT: Трамп считает Зеленского главным препятствием в заключении мира на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп считает Владимира Зеленского важнейшим препятствием для достижения мира на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет газета Financial Times, по мнению западных союзников Украины, Трамп склонен рассматривать президента РФ Владимира Путина в качестве ключевого партнера для любых переговоров, тогда как Зеленский воспринимается им как серьезное препятствие для заключения жизнеспособного мирного соглашения, передает РИА «Новости».

    Два высокопоставленных собеседника издания, участвующих в переговорах с США, сообщили, что реальных свидетельств того, что Белый дом в большей степени поддерживает Киев, чем Москву, на данный момент практически нет.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратил внимание на заявление президента США о том, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал.

    Напомним, Трамп отметил, что разрешение ситуации на Украине оказалось для него более трудной задачей, чем предполагалось изначально. Он пообещал Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    14 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Грэм заявил о предложенных минфином США «радикальных мерах» по активам России
    Грэм заявил о предложенных минфином США «радикальных мерах» по активам России
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Скотт Бессент предлагает использовать по отношению к замороженным российским активам «более радикальные меры», чем ЕС, заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Не буду забегать вперед, но следите за новостями относительно замороженных активов», – приводит слова сенатора РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

    По словам сенатора, европейские страны предлагают ограничиться передачей Украине только процентов с этих средств, но Бессент занимает более жесткую позицию и «настаивает на более радикальных мерах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор предупредил, что Китай, Индия и Бразилия могут «пострадать», если не прекратят «помогать» России. Белый дом объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля.

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    14 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Кремль: Поставки вооружений США на Украину не прерывались
    Кремль: Поставки вооружений США на Украину не прерывались
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона отмечает, что военная помощь Соединенных Штатов Киеву, несмотря на заявления о расходах, не прекращалась и продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, поставки США вооружений и военной техники на Украину продолжаются, передает ТАСС.

    Он отметил, что несмотря на обсуждения высокой стоимости и возможного финансирования со стороны Европы, поставки США не прерывались.

    Песков также заявил, что вопрос оплаты военной помощи может частично взять на себя Европа, однако это не влияет на сам факт поступления вооружений на Украину.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США направят Украине вооружения, включая ракеты к системам Patriot, которые должен оплатить Евросоюз.

    СМИ сообщили, что Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

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    14 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    Журналист Боуз: Сенатор Грэм «признал» Украину частью России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) признал, что Украина является территорией России, заявил журналист Чей Боуз.

    Боуз с иронией отметил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что политик фактически признал территориальную принадлежность Украины к России, заявив, что «игра в отношении России скоро изменится», передает РИА «Новости».

    Сенатор Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) известен своей антироссийской позицией и неоднократно выступал за ужесточение санкций. В прошлом Грэм вносил законопроект, предусматривающий импортные пошлины в 500% на товары из стран, которые закупают у России энергоресурсы и уран.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало, что продвижение подобного законопроекта возможно только при одобрении Дональда Трампа, которого сенаторы считают ключевой фигурой по этому вопросу.

    Ранее Грэм предупредил, что Китай, Индия и Бразилия могут «пострадать», если не прекратят «помогать» России. Белый дом объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля.

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    12 июля 2025, 19:09 • Новости дня
    Резкий рост активности на Солнце показали на видео

    ИКИ РАН показал на видео резкий рост силы солнечных вспышек

    Tекст: Мария Иванова

    За последние двое суток на Солнце зарегистрировали 17 вспышек, что примерно втрое превышает средний уровень активности для июля.

    Зафиксированную вспышечную активность на Солнце лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики представила на видео, передает РИА «Новости».

    По данным ученых, за период с 11-го по 12-е июля было зарегистрировано 17 вспышек. Это втрое выше обычных июльских средних значений.

    Специалисты отметили резкое увеличение числа и размеров активных зон на Солнце, включая те, которые находятся на невидимой с Земли стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце зафиксировали резкий рост вспышечной активности.

    В начале июля на Солнце произошла первая сильная вспышка. Позднее на Солнце зарегистрировали новую мощную вспышку.

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    13 июля 2025, 06:23 • Новости дня
    Роспотребнадзор счел маловероятным повторение в России проблем США с чумой

    Tекст: Антон Антонов

    Распространение чумы в России маловероятно благодаря усиленному контролю и мониторингу санитарной обстановки, сообщил Роспотребнадзор, комментируя ситуацию в США, где врачи зафиксировали первую с 2007 года смерть от легочной чумы.

    «В России, несмотря на наличие природных очагов чумы, подобная ситуация маловероятна благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора… Ситуация на контроле Роспотребнадзора», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

    Указывается, что специалисты на постоянной основе следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой за рубежом и контролируют возможные эпидемические риски.

    Роспотребнадзор отметил, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит» усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска, применяется система АИС «Периметр» для оценки и минимизации риска завоза инфекций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация округа Коконино в штате Аризона подтвердила лабораторный случай заражения легочной формой чумы у местного жителя. Как пишут СМИ, пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии и скончался в день госпитализации.

    Природные очаги чумы зарегистрированы в 15 штатах США. Случаи в США регистрируются практически каждый год, часто они происходят в результате контакта местных жителей с домашними животными, которые, в свою очередь, контактировали с носителями чумы, например, луговыми собачками.

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    14 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Выявлено самое крупное слияние черных дыр в истории
    Выявлено самое крупное слияние черных дыр в истории
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зарегистрировано крупнейшее из когда-либо фиксировавшихся слияний черных дыр за всю историю наблюдений, слияние происходило далеко за границами Млечного Пути.

    Гигантские черные дыры сблизились по спирали, их засекли детекторы гравитационных волн LIGO в Вашингтоне и Луизиане, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Guardian.

    Детекторы засекли это событие на расстоянии порядка 10 млрд световых лет. Масса слившихся черных дыр – 103 и 137 солнечных масс у каждой.

    Ранее нидерландские ученые пришли к выводу, что распад вселенной происходит гораздо быстрее, чем считалось ранее. На это указали расчеты по излучению Хокинга.

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    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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