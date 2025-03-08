Скворцы вернулись в Москву раньше времени

Скворцы вернулись в Москву после зимовки на юге раньше привычного времени

Tекст: Дмитрий Зубарев

Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды через свой Telegram-канал сообщил о раннем возвращении скворцов в Москву, передает РИА «Новости». Птиц заметили на Красной Пресне, в Тушино, Филях и ТиНАО, что говорит о массовом возвращении популяции. Обычно скворцы прилетают в двадцатых числах марта, однако в этом году весна наступила раньше.

Сначала в Москву прилетают самцы и начинают искать места для гнезд: скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним позднее. В Южной Европе скворцы ведут оседлый образ жизни, но в северных регионах, включая Москву, они являются перелетными птицами и ежегодно мигрируют на юг Европы или север Африки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, истребители НАТО в Латвии перехватили стаю птиц, которая, по мнению представителей альянса, представляла угрозу безопасности. Птица помешала делегации правительства России покинуть Читу, задержав вылет самолета. Павлин сбежал из зоопарка в Калининграде, вызвав переполох среди посетителей и сотрудников учреждения.