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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    13 комментариев
    27 февраля 2025, 11:45 • Новости дня

    В Австрии сформировалась новая правящая коалиция

    Tекст: Александра Юдина

    В Австрии спустя почти пять месяцев после парламентских выборов была создана правящая коалиция, в которую вошли Австрийская народная партия, социал-демократы и либеральный форум.

    По данным канала ORF, в Австрии Австрийская народная партия, социал-демократы и «Новая Австрия – Либеральный форум» договорились о создании правящей коалиции, передает ТАСС.

    Это произошло спустя почти пять месяцев после парламентских выборов.

    Австрийская партия свободы, которая заняла первое место на выборах в сентябре, не вошла в состав коалиции. Эта партия известна своей позицией против антироссийских санкций.

    Формирование коалиции завершило длительный период политических переговоров и стало важным шагом в установлении стабильности в стране. Новая коалиция предполагает консолидацию усилий для решения внутренних и внешних политических задач.

    Напомним, 22 февраля исполняющий обязанности канцлера Австрии Александер Шалленберг объявил о своем решении покинуть политику ,и не входить в состав нового федерального правительства.

    24 февраля 2025, 14:23 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

    ЕС объясняет свои действия тем, что Национальный центр «Россия» якобы поддерживает и проводит политику, которая «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям.

    Также Европейский союз добавил 74 морских судна в санкционный список, увеличив общее число подсанкционных судов до 153.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций стал ожидаемым шагом, а у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

    Коментарии (3)
    25 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать предложение о новой военной помощи Украине из-за финансовых разногласий и отсутствия солидарности, пишет Politico.

    Ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Португалию, не поддержали предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Politico, передает ТАСС. По данным издания, эти страны отказались тратить средства из своих национальных бюджетов на помощь Киеву.

    Недовольство вызвано отсутствием равенства и солидарности между государствами ЕС, поддерживающими Украину. Испания, Италия и Португалия требуют от Европы пересмотреть подход к оказанию помощи. Они считают необходимым учитывать, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы, и предлагают выпускать специальные еврооблигации или проявлять финансовую гибкость, например исключая расходы на оборону из расчетов дефицита бюджетов.

    Два других европейских дипломата отметили, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, поскольку уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине. По мнению дипломатов, Германия и Франция были более активны, чем другие страны ЕС.

    Politico сообщает, что конкретные решения по поводу помощи Киеву вряд ли будут приняты на саммите 6 марта. Главы государств и правительств ЕС должны определить детали и объем новой военной помощи Украине на этом экстренном саммите. Однако, по мнению наблюдателей, странами ЕС может быть выделено до 700 млрд евро. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости скорейшего завершения конфликта и компенсации уже предоставленной американской помощи.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включит поставки боеприпасов и новые оборонные инициативы.

    Позже она сообщила, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать позиции по предложенной ею новой военной помощи киевскому режиму.

    Сообщалось, что Нидерланды поддержали план Каллас по помощи Украине.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    25 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине

    Вучич объяснил ошибочное голосование Сербии за западную резолюцию в ООН

    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербия по ошибке поддержала западную резолюцию ООН по Украине, заявил президент Александр Вучич, извинившись перед гражданами Сербии за допущенную ошибку.

    Как передает РИА «Новости», президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что делегация Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине. По словам Вучича, голосование должно было закончиться воздержанием, но вместо этого голос был отдан в поддержку резолюции.

    «Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», – заявил сербский лидер. Вучич пояснил, что  «вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Он добавил, что объяснение делегации заключалось в поддержке территориальной целостности Украины, что соответствовало сербской позиции. Принятая резолюция требует от России вывести вооруженные силы с Украины и прекратить боевые действия, но не осуждает действия Украины в отношении России.

    Документ, поддержанный западными странами, не содержит упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Все страны Западных Балкан, кроме Северной Македонии, поддержали резолюцию. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил недовольство поддержкой резолюции со стороны правительства без согласования с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

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    25 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»

    Barrons: ЕС предложил Украине свое соглашение о «критических материалах»

    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз предложил Украине заключить свое соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства, сообщает Barrons.

    Европейский союз предложил Украине соглашение о поставках критических материалов. Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что обсудил этот вопрос с украинскими чиновниками во время визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сежурне подчеркнул, что 21 из 30 критически важных материалов для Европы могут быть поставлены с Украины в рамках взаимовыгодного партнерства, передает Barrons.

    Сежурне отметил, что «добавленная стоимость Европы заключается в том, что мы никогда не требуем сделки, которая не является взаимовыгодной».

    Украина богата полезными ископаемыми, включая марганец, титан, графит и литий, что делает ее объектом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном. Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают «возврата средств» за помощь Украине в ее обороне против российского вторжения.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к соглашению с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности.

    В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    25 февраля 2025, 17:23 • Новости дня
    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине
    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов.

    По информации издания Politico, Франция, Германия, Италия и Испания, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине, передает РИА «Новости». Политики опасаются, что такой шаг может отпугнуть от ЕС иностранных инвесторов.

    По словам неназванного европейского дипломата, передача активов Киеву лишит Евросоюз возможности использовать их как козырь в переговорах с Россией по вопросам Украины. Он добавил, что Россия, если хочет вернуть свои средства, должна будет предложить что-то взамен.

    Другой дипломат из ЕС отметил, что многие члены Союза не поддерживают конфискацию активов, так как намерены использовать их для восстановления Украины. Вопрос передачи активов остается спорным, поскольку разные страны ищут способы, как более эффективно распорядиться этими средствами.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

    Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Коментарии (19)
    26 февраля 2025, 15:50 • Новости дня
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года ради добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года, сообщил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне.

    Евросоюз потребовал от Украины выполнить условия Меморандума о взаимопонимании от 2021 года, включая проект по добыче графита, чтобы покрыть 10% европейских потребностей в этом минерале к 2030 году, передает ТАСС. Замглавы ЕК Стефан Сежурне сделал соответствующее заявление на брифинге в Брюсселе.

    Сежурне напомнил о своей недавней поездке в Киев, где он подчеркивал важность выполнения Меморандума. Он отметил, что документ включает несколько проектов, одним из которых является добыча графита. «В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволит закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», – заявил Сежурне.

    Ранее Европейский союз предложил заключить с Украиной соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства.

    Издание Financial Times сообщало, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    25 февраля 2025, 13:45 • Новости дня
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины совместно оценили затраты на восстановление экономики Украины после трех лет войны с Россией в 524 млрд долларов, что почти в три раза превышает бюджет Украины 2024 года, пишет Reuters.

    Стоимость восстановительных работ для Украины в 524 млрд долларов включает в себя восстановление экономики и часть инфраструктуры страны, передает Reuters.

    Согласно докладу, с конца прошлого года ущерб энергетической инфраструктуре Украины увеличился на 70%. Сумма ущерба возросла более чем на 7% по сравнению с предыдущими данными в 486 млрд долларов. Основными пострадавшими секторами стали жилье, транспорт, энергетика, торговля и образование.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что потребности страны в восстановлении продолжают расти.

    По данным совместного заявления, правительство Украины выделило 7,37 млрд долларов на приоритетные нужды 2025 года, но все еще имеет финансовый разрыв почти в 10 млрд долларов.

    В общей сложности прямой ущерб достиг 176 млрд долларов, что на 24 млрд больше по сравнению с февралем 2024 года.

    Около 13% всего жилищного фонда Украины повреждено или уничтожено, что затронуло более 2,5 млн домохозяйств. Только на расчистку и управление обломками потребуется почти 13 млрд долларов.

    Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, отметила, что в оценке учитываются достижения Украины в восстановлении, реформах и реконструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».

    По данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    26 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает от США поддержки для европейских войск в поддержании мира после достижения прекращения огня на Украине.

    По его мнению, США окажут поддержку европейским войскам в обеспечении мира после соглашения о перемирии между Украиной и Россией, передает Bloomberg.

    Ломбард отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантии соблюдения перемирия.

    Французский министр отметил, что для обеспечения выполнения условий прекращения огня необходима поддержка США и выразил уверенность, что американская сторона согласилась с этим предложением.

    Французские официальные лица заявили, что основная цель сейчас – продемонстрировать единство Европы на фоне критики со стороны Трампа в адрес мирового порядка, поддерживаемого международными институтами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    24 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты

    Политолог Трухачев: Нападение на консульство России в Марселе похоже на самодеятельность украинских активистов

    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    За взрывами на территории российского диппредставительства в Марселе могут стоять проукраинские активисты. Стоит ожидать, что расследование дела Париж спустит на тормозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее на территорию консульства России в Марселе бросили три взрывных устройства. В МИД указали на сходство инцидента с терактом.

    «В последние годы участились случаи нападений и вандализма в отношении российских загранучреждений. Так, в марте 2022 года грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    В том же 2022 году в Нидерландах несколько человек забросали пиротехникой здание консульского отдела. В 2023 году в здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили «коктейли Молотова», после чего оно загорелось. В 2024 году неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью территорию посольства России в Вильнюсе.

    Теперь аналогичный инцидент произошел в Марселе, который считается «одной из криминальных столиц Европы», добавил собеседник. «Там проживает большое число эмигрантов. Это является одной из причин роста преступности в данном французском городе», – указал Трухачев.

    По его мнению, организаторами взрывов на территории диппредставительства в Марселе могли быть проукраинские активисты. «Произошедшее больше похоже на самодеятельность. СБУ и ГУР – при всей агрессивности представителей этих ведомств – используют несколько иные методы», – рассуждает эксперт.

    Как полагает собеседник, Париж вряд ли даст адекватную оценку инциденту. «Расследование дела, скорее всего, спустят на тормозах. Не стоит ожидать и очевидных политических последствий», – заключил Трухачев.

    В понедельник три неизвестных устройства были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе. Как сообщил источник ТАСС, два из них взорвались, еще одно не сработало. Идет операция по его разминированию.

    Как уточняет BFMTV, персонал генконсульства находится в помещении и ждет обезвреживания устройства. Источник телеканала сообщал, что в учреждение были брошены две бутылки с зажигательной смесью, однако в полиции эту информацию позднее опровергли.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее в Марселе имеет все признаки теракта. Она отметила, что Москва требует от Парижа «аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности» российского диппредставительства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул необходимость усиления охраны консульств России в недружественных странах. «Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», – приводит его слова «Интерфакс».

    Отметим, в середине февраля СВР предупредила, что киевские власти для срыва переговоров рассматривают вариант провести теракты против диппредставительств РФ в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

    Коментарии (2)
    24 февраля 2025, 14:12 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Галустяна и Барановской

    ЕС включил Галустяна и Барановскую в санкционный список за поддержку России

    ЕС ввел санкции против Галустяна и Барановской
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз объявил о введении санкций против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины».

    Это решение стало частью 16-го пакета санкций, направленных против России. ЕС обвиняет Галустяна в участии в «милитаризации российской молодежи» через его деятельность в движении «Юнармия».

    Как заявляет Брюссель, Барановская поддерживает действия, угрожающие «территориальной целостности и независимости Украины», сообщает ТАСС.

    Евросоюз также включил в санкционный список сенатора и шахматиста Сергея Карякина. Его обвиняют в поддержке специальной военной операции и в высказываниях против «территориальной целостности Украины». Кроме того, под санкции попал основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. ЕС считает, что он обеспечивает значительный источник дохода для России.

    Санкции введены и против других российских деятелей, включая гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи, а также представителей Ростеха Дмитрия Леликова и Василия Бровко. Среди остальных фигур в списке санкций числятся председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и президент «Южуралзолота» Константин Струков. Также в санкционный список включен владелец «А-проперти» Альберт Авдолян.

    Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров сравнил Евросоюз с бегуном, который не может остановиться в своей санкционной политике против России, сообщает Lenta.ru.

    По его словам, европейцы продолжают действовать инерционно, несмотря на отсутствие эффекта от санкций и возможность обхода ограничений.

    Парламентарий уверен, что Европа стремится к стратегическому поражению России, но если бы была умнее, поняла бы, что санкции не работают. Он отметил, что некоторые страны уже избегают участия в санкционных блоках. «Чем раньше они это поймут, тем лучше будет самой Европе», – заявил Джабаров.

    По мнению сенатора, Европа находится на пути экономического спада и не сможет реализовать свои планы по санкциям, поскольку время работает против нее. Джабаров прогнозирует, что без американской поддержки Европа рано или поздно откажется от воинственного духа и признает себя проигравшей в противостоянии с Россией.

    Напомним, Евросоюз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям.

    Евросоюз добавил 74 морских судна в санкционный список, считая их частью так называемого теневого флота России, что увеличило общее число подсанкционных судов до 153.

    Новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Коментарии (4)
    24 февраля 2025, 20:55 • Новости дня
    Эрдоган: Только вступление Турции в ЕС выведет Европу из тупика
    Эрдоган: Только вступление Турции в ЕС выведет Европу из тупика
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что только Анкара способна вывести Европейский союз из нынешнего кризиса, подчеркнув важность полной интеграции Турции в сообщество.

    Президент Турции отметил, что произошедшее в Сирии и на Украине подтверждает востребованность у ЕС в тесном сотрудничестве с Турцией. «Из тупика, в который Европа попала, ее может вывести только Турция. Полноправное членство Турции в ЕС может стать спасением. Жизненно важным фактором для ЕС является именно полноправное членство Турции. Чем раньше Европейский Союз столкнется с этой реальностью, тем лучше для него самого», – заявил турецкий лидер, передает CNN Turk.

    Эрдоган добавил, что Анкара стремится продвинуть процесс вступления страны в ЕС. «Если будет проявлена необходимая политическая воля, мы сможем добиться результата в короткие сроки», – заявил он.

    В декабре Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз.

    Коментарии (10)
    24 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас обвинила американскую администрацию в поддержке российской риторики в отношении Украины, пишет Bloomberg.

    Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа «принимает российский нарратив в своей критике Украины», пишет Bloomberg.

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что любое возможное мирное соглашение для остановки конфликта должно включать участие Украины и Европы, так как, по ее мнению, растут опасения, что они будут исключены из переговоров.

    Каллас отметила, что намерена посетить Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры стремятся убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева. «Мы не можем говорить за президента Трампа, но эти заявления достаточно интересны, – сказала Каллас. – Если вы посмотрите на сообщения, приходящие из США, то станет ясно, что российский нарратив там очень сильно представлен».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

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    27 февраля 2025, 10:41 • Новости дня
    NYT: В Европе обвинили Трампа в планах разрушить ЕС

    NYT: В Европе заподозрили Трампа в планах разрушить Евросоюз

    NYT: В Европе обвинили Трампа в планах разрушить ЕС
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США, и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского Союза, пишет The New York Times.

    Издание напоминает, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп назвал Европейский Союз «врагом», созданным «чтобы навредить Соединенным Штатам в торговле» Он повторил это обвинение на заседании кабинета министров в среду, но, как отмечает газета, «в более вульгарных выражениях».

    «Европейский Союз был создан для того, чтобы обмануть Соединенные Штаты. В этом и заключается цель, и они хорошо с ней справились», – цитирует The New York Times американского лидера.

    Президент США также отметил, что готовит пакет тарифов в 25% на импорт автомобилей и других товаров из Европы.

    Такие заявления усилили обеспокоенность европейских лидеров, которые считают, что администрация президента США рассматривает традиционных союзников как противников не только в торговле, но и в других сферах.

    Некоторые чиновники и аналитики считают, что администрация президента США просто безразлична к Европе, другие видят открытую враждебность. Но существует общее мнение, что фундаментальные отношения изменились, и что Америка стала менее надежным и предсказуемым союзником.

    «Нет никаких сомнений в намерении уничтожить Европу, начиная с Украины», – заявила директор итальянского Института международных отношений. «Расширение прав и возможностей крайне правых играет важную роль в достижении цели разрушения Европейского Союза» Натали Точчи. Причина, по ее словам, в том, что администрация Трампа рассматривает Европу не просто как конкурента, но также как экономическую и даже идеологическую угрозу.

    «Если Трамп и его команда «стремятся подтолкнуть крайне правых и разрушить европейскую демократию, то никакие объемы европейских закупок американского СПГ или оружия не будут иметь значения», – отметила Точчи. Увеличение зависимости, добавила она, «может стать своего рода двойным самоубийством».

    Камилль Гранд из Европейского совета по международным отношениям отметил, что столкновение с идеологическими, стратегическими и экономическими вызовами от одного из крупнейших союзников вызывает шок у европейцев.

    «Враждебность на всех трех фронтах одновременно является настоящим шоком для европейцев. Сложив все три вместе, можно задаться вопросом, являетесь ли вы уже не партнером, а соперником и, возможно, даже противником», – отметил эксперт.

    Директор Центра исследований геополитики и безопасности в Вильнюсе (Литва) Линас Койала призывает к спокойствию, поскольку «реальной альтернативы гарантиям безопасности США» в течение длительного времени не будет. «Объявить, что трансатлантические отношения рухнули, было бы все равно, что сойти с корабля посреди океана, когда другого судна не видно», – отметил эксперт. По его словам, «Европа должна проглотить» критику Трампа и «сделать все возможное, чтобы сохранить отношения в целости и сохранности».

    Мэтью Крениг, бывший чиновник министерства обороны, который сейчас работает в Атлантическом совете в Вашингтоне, называет себя «нормальным республиканцем» и говорит, что «за последние пару недель было слишком много истерии». В конце концов, по словам Кренига, первый срок Трампа также был отмечен «много жесткой риторикой против союзников и большим количеством почтительных высказываний по отношению к Путину, но в конечном итоге НАТО было усилено».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз намерен ввести дополнительные пошлины на американские товары, если США введут пошлины на европейскую сталь и алюминий.

    Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли для укрепления позиций ЕС в отношениях с Вашингтоном.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявила, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, и Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону.

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    24 февраля 2025, 17:26 • Новости дня
    Захарова заявила о неэффективности санкций ЕС против России

    Захарова: Санкции ЕС против России не работают, дела в Западной Европе все хуже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза против России не приносят ожидаемого эффекта, а количество пакетов лишь увеличивается на фоне ухудшения ситуации в Западной Европе.

    Захарова в своем Telegram-канале выразила мнение о неэффективности санкций Евросоюза против России. Она отметила, что число санкционных пакетов увеличивается, в то время как ситуация в Западной Европе ухудшается. Захарова подчеркнула: «Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже».

    Напомним, Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций. Кроме того, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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