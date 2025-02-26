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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    11 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    22 комментария
    26 февраля 2025, 20:25 • Новости дня

    Стали известны темы переговоров России и США в Турции

    Госдеп: Россия и США в Стамбуле не будут обсуждать Украину

    Стали известны темы переговоров России и США в Турции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между США и Россией в Стамбуле не будут включать политические вопросы, включая Украину, и сосредоточатся на других темах, сообщили в Госдепартаменте.

    Официальный представитель Госдепартамента сообщил телеканалу CNN, что предстоящие переговоры между США и Россией, которые состоятся в четверг в Стамбуле, не будут касаться политических или вопросов безопасности, передает РИА «Новости». Украина также не будет обсуждаться на этих встречах.

    Представитель Госдепартамента отметил: «На повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения».

    По его словам, продуктивность этих переговоров проявится очень быстро. «Конструктивность этих дискуссий проявится очень быстро: либо вопросы будут решены, либо нет», – добавил он.

    Ранее МИД Турции анонсировал переговоры России и США в Стамбуле.

    25 февраля 2025, 22:13 • Новости дня
    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

    Киев и США согласовали сделку без упоминания гарантий безопасности

    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов, согласно информации Financial Times.

    Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Вашингтон отказался от требования компенсации в размере 500 млрд долларов за право на потенциальную выручку от реализации ресурсов. Это стало ключевым фактором для достижения нового соглашения.

    Газета приводит слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт, которая отметила, что хорошая сделка оставляет ее участников «немного несчастными». Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает, как заключать сделки, и для этого важно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Левитт также отказалась обсуждать уступки, которые американская сторона готова предложить в ходе переговоров.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    26 февраля 2025, 01:18 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии

    Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс признал значительное повышение боеспособности российской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о резком увеличении боеспособности российской армии, подчеркнув, что шанс Украины вернуть территории минимален, а Россия стала опаснее.

    По данным, предоставленным в интервью YouTube-каналу Hillsdale College, основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс отметил значительное улучшение боеспособности российской армии. Принс считает, что вероятность возвращения Украиной завоеванных территорий крайне мала, и подчеркнул, что Киеву следовало бы попытаться заключить мирное соглашение еще полтора года назад, так как сейчас ведется война на истощение.

    Эрик Принс указал на преимущество России в численности войск и запасах боеприпасов, что значительно увеличивает ее военные возможности. Он также отметил, что оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами, связанными с отставанием в развитии и высокими производственными затратами, что ограничивает ее эффективность. По его мнению, это обстоятельство должно стать тревожным сигналом для США.

    «У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами отставания в развитии и высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», – подчеркнул Принс. Он также заявил, что российская армия сейчас намного сильнее и опаснее, чем в начале конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

    Принс также утверждал, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 16:27 • Новости дня
    США решили не участвовать в антироссийском заявлении ВТО
    США решили не участвовать в антироссийском заявлении ВТО
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона приняла решение о неучастии в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором есть формулировки с осуждением действий России на Украине.

    Вашингтон воздержался от соавторства в совместном заявлении ВТО, где осуждаются действия России, сообщили источники Reuters передает РИА «Новости».

    Ранее Генассамблея ООН одобрила проект резолюции США по Украине с поправками, осуждающими действия России.

    Глава Госдепа Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

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    25 февраля 2025, 23:34 • Новости дня
    AFP: США и Украина подпишут соглашение по минералам 28 февраля в Вашингтоне

    Киев планирует подписать с США в Вашингтоне сделку по минеральным ресурсам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев намерен подписать с США сделку о минеральных ресурсах в Вашингтоне, которую планируют заключить 28 февраля.

    Как передает «Франс Пресс», высокопоставленный украинский чиновник сообщил о предстоящей сделке по минеральным ресурсам между США и Украиной, которую могут подписать 28 февраля в Вашингтоне. Представитель украинской стороны отметил, что визит в американскую столицу планируется в пятницу.

    «На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку», – приводит агентство слова чиновника. Чиновник также подчеркнул, что фонд, который будет создан, станет совместным для Украины и Америки.

    Источник агентства отметил, что в проекте соглашения упоминается вопрос безопасности. Однако, точная роль США в этом контексте пока остается неясной. «Есть общее положение о том... что Америка поддерживает усилия по гарантированию безопасности», – заявил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 13:46 • Новости дня
    Политолог: Британия поборется за право быть «любимой женой» США в Европе

    Политолог Ткаченко: Стармер едет на поклон к Трампу, чтобы вернуть Британии влияние в Европе

    Политолог: Британия поборется за право быть «любимой женой» США в Европе
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    В Лондоне понимают, что для Дональда Трампа сдерживание Китая становится едва ли не главной целью. Поэтому Британия попытается в рамках AUKUS оказать услугу США, рассчитывая, что те в благодарность сделают ее «своей любимой женой в Европе», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что после переговоров с Трампом проведет саммит по Украине.

    «Правительство Британии не питает слишком теплых чувств к Дональду Трампу и рассматривает будущие четыре года как период, который просто надо пережить. Они верят, что после этого вернутся «золотые времена», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем Лондон за это время попытается стать «любимой женой Америки в Европе», которая сможет удовлетворить свои интересы в обороне и разведке, добавил Ткаченко. «Дело в том, что британцы активно предлагают себя американцам как специалистов по азиатскому региону», – указал собеседник.

    «Британские политики понимают, что для администрации Трампа сдерживание Китая становится едва ли не главной целью. В связи с этим стоит ожидать, что они увеличат свою активность в рамках AUKUS. Расчет на то, что Лондон сможет выиграть от возможного противостояния, например, заводы получат заказы на вооружение и военную технику для американской армии», – детализировал аналитик.

    Не исключено, что эти вопросы окажутся в повестке переговоров Кира Стармера и Трампа, которые запланированы на 27 февраля. Как считает политолог, в программу-минимум Стармера войдет также тема сохранения военного присутствия Соединенных Штатов на островах и поддержка Вашингтона в размещении контингента на Украине, уточнил спикер.

    Вместе с тем британскому премьеру предстоит пройти «проверку» от Трампа. «Для американского президента важно понять, является ли Стармер сторонником активного либерализма, либо у него какие-то другие «тени», – отметил политолог.

    На этом фоне эксперт напомнил, что в понедельник в Штаты ездил президент Франции, но вернулся он ни с чем. «Макрон отправился убеждать Трампа сделать его главным по Европе, вложиться в страны континента, но попытка обернулась фиаско. Стармер в некотором смысле идет по тому же пути», – полагает Ткаченко.

    «Однако ключевое отличие состоит в том, что Стармер возглавляет страну, которая за последние десять лет растеряла свое влияние в Европе, – продолжил он. – Если у Макрона просматривалась хоть какая-то стратегия по отношениям континентальной Европы и США, то британец просто едет торговать своей лояльностью».

    Аналитик обратил внимание на еще одну деталь: Стармер, как и глава Франции, инициирует саммит европейских лидеров. Однако если Макрон сначала провел встречу и только потом отправился в США, то британский премьер решил поступить иначе – в первую очередь он едет в Вашингтон и только потом планирует провести переговоры с европейцами.

    «Дело в том, что Стармеру важно отдать поклон Трампу. Если все сложится удачно для Лондона, тогда британские политики будут диктовать Европе условия. В этой связи наблюдается некое соперничество премьера Британии с Макроном за лидерство на континенте. При этом аргументов в пользу второго было больше, однако, повторюсь, ничего у президента Франции не вышло. Нынешнее поколение европейских лидеров не умеет играть в дипломатию», – заключил Ткаченко.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер подтвердил проведение встречи европейских лидеров в предстоящие выходные. Незадолго до этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что саммит может пройти 2 марта.

    На повестке – ситуация на Украина и общая безопасность Европы. Встреча станет продолжением консультаций европейских стран в Париже. Их дважды инициировал президент Франции Эммануэль Макроном, но оба саммита завершились провалом.

    Примечательно, что за несколько дней до новой встречи европейцев Стармер совершит визит в Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом. По информации СМИ, британский премьер намерен представить американскому президенту план по размещению на Украине миротворческого контингента из 30 тыс. европейских военнослужащих.

    Как отмечал французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар, Париж ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира после окончания конфликта. «Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США... Я верю, что американцы согласились на это», – сказал он в интервью Bloomberg.

    При этом, вероятно, надеясь на теплый прием в Белом доме, Стармер сделал реверанс Трампу: он сообщил о планах увеличить долю ВВП на оборонные нужды до 2,5% к 2027 году. Для этого правительство сократит помощь другим странам с нынешних 0,5% ВВП до 0,3%. «Мы должны изменить нашу позицию в области национальной безопасности, потому что вызовы времени требуют ответа», – подчеркнул политик.

    Отметим, перед Стармером Вашингтон посетил Макрон. Президенты США и Франции провели переговоры. Последний выступил за предоставление Киеву гарантий безопасности как от Европы, так и от США. Макрону пришлось на встрече с американским лидером нелегко: он привык быть в центре внимания, однако всеобщим вниманием быстро завладел Трамп. Газета ВЗГЛЯД подробно описала итоги визита Макрона в Вашингтона.

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    26 февраля 2025, 05:27 • Новости дня
    Президент Колумбии раскритиковал Зеленского за соглашение с США

    Президент Колумбии назвал глупостью соглашение Украины и США по полезным ископаемым

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Колумбии Густаво Петро подверг критике возможное соглашение Украины с США по редкоземельным металлам, назвав его глупостью.

    Президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал планы Украины заключить соглашение с США по разработке полезных ископаемых, сообщает ТАСС. По его мнению, это решение является глупостью, так как Украина воюет со своими славянскими братьями, а в итоге отдаст свои ресурсы американцам. Петро подчеркнул, что Зеленский позволил собой манипулировать западным европейцам.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина якобы согласовала условия сделки с США без предоставления гарантий безопасности. В документе, датированном 24 февраля, отсутствуют такие гарантии, что являлось основным условием Киева для заключения сделки.

    Несмотря на интерес США в получении редкоземельных металлов, Зеленский отказался подписать документ, ссылаясь на отсутствие гарантий безопасности. 21 февраля помощник президента США Майк Уолтц заявил о возможном подписании, однако украинские СМИ сообщили, что документ нуждается в доработке. Зеленский на пресс-конференции отметил, что не хочет подписывать соглашение, опасаясь последствий для будущих поколений украинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов. Киев намерен подписать с США сделку о минеральных ресурсах в Вашингтоне, которую планируют заключить 28 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил о желании Вашингтона закупать минералы у России, отметив, что Америка заинтересована в расширении импорта природных ресурсов.

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    25 февраля 2025, 22:49 • Новости дня
    Самолет Southwest Airlines избежал столкновения в Чикаго

    Пассажирский самолет из Омахи ушел на второй круг из-за частного джета в Чикаго

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет Southwest Airlines, рейс 2504 из Омахи, был вынужден уйти на второй круг в аэропорту Чикаго, чтобы избежать столкновения с частным джетом, занявшим взлетно-посадочную полосу.

    Как сообщает телеканал Fox News, самолет Southwest Airlines, следовавший рейсом 2504 из Омахи, успешно приземлился в международном аэропорту Мидуэй после вынужденного маневра. Пилоты приняли решение уйти на второй круг, обнаружив на взлетно-посадочной полосе частный самолет, который мог бы привести к столкновению.

    Впоследствии пассажирский самолет благополучно совершил посадку. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента, сообщает CNN. Это событие произошло на фоне двух недавних авиакатастроф в США, что вызывает дополнительное внимание к безопасности полетов в стране.

    Ранее глава министерства транспорта США высказал обеспокоенность по поводу устаревших систем управления воздушным транспортом, которые не обновлялись с периода Второй мировой войны. Это заявление было сделано после серии трагических инцидентов, включая катастрофы в Аляске и Филадельфии, приведшие к гибели людей на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся с отказом системы радиолокации и готовился совершить посадку в аэропорту Шереметьево. Американская компания Ocean Infinity начала новый этап поисков рейса MH370, пропавшего в 2014 году в Индийском океане, охватывая площадь 15 тыс. кв. км. Авиалайнер авиакомпании Nordwind, следовавший из Москвы в Кайо-Коко, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково из-за подозрения на техническую неисправность.

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    26 февраля 2025, 21:06 • Новости дня
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    @ REUTERS/Andrew Kelly

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший высказал мнение, что США следовало выбрать союзником Россию и поставлять ей оружие вместо Украины.

    Дональд Трамп-младший заявил в подкасте Triggered, доступном на Spotify, что США должны были выбрать своим союзником Россию, а не Украину, передает Ura.ru.

    «Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», – сказал он.

    По его словам, трудно представить, чтобы здравомыслящий человек предпочел Украину в качестве союзника, если альтернативой является Россия. Россию он назвал крупнейшей в мире ядерной державой, обладающей колоссальными природными ресурсами. А Украину он охарактеризовал, как государство, известное Чернобыльской зоной с приспособившимися к радиации собаками-мутантами.

    Ранее Дональд Трамп-младший публично назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

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    26 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    МИД Турции анонсировал переговоры России и США в Стамбуле

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры делегаций России и США на техническом уровне состоятся 27 февраля в Стамбуле.

    Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели сообщил, что встреча российской и американской делегаций пройдет в четверг в Стамбуле. РИА «Новости» передает, что встреча будет посвящена вопросу нормализации работы посольств.

    «Завтра в Стамбуле состоится встреча на техническом уровне между российской и американской делегациями. Как мы уже неоднократно заявляли, Турция готова оказать всяческую поддержку мирным усилиям, включая организацию будущих переговоров», – сказал Кечели журналистам.

    Ранее сообщалось, что Турция готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров между Москвой и Киевом.

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    26 февраля 2025, 03:31 • Новости дня
    Американский президент раздал журналистам кепки «Трамп во всем оказался прав»

    Американский президент представил в Белом доме кепки с надписью «Трамп во всем оказался прав»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп вручил журналистам Белого дома кепки с надписью о своей правоте, сделанные по инициативе фаната.

    Американский президент Дональд Трамп презентовал журналистам пула Белого дома партию кепок с надписью «Трамп во всем оказался прав», сообщает РИА «Новости». На мероприятии в Овальном офисе сотрудники администрации передали президенту партию сувенирной продукции.

    По словам Трампа, кепки были отправлены фанатом, и изначально планировалось изготовить лишь небольшое количество. Президент предложил сувениры журналистам, и многие из них с удовольствием приняли предложение.

    Во время встречи Трамп также затронул тему переименования Мексиканского залива в Залив Америки, заявив, что каждый раз, глядя на карты, испытывает сильные эмоции и восхищение. Президент отметил, что его переполняют чувства, когда он видит новое название на карте, но он старается скрывать свои эмоции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд округа Колумбия отказал в восстановлении доступа Associated Press к пресс-пулу Белого дома, но запросил дополнительные данные о недопуске. Администрация США ограничила доступ журналистов Associated Press в Белый дом из-за ситуации вокруг названия Мексиканского залива, как сообщил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович.

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    26 февраля 2025, 10:57 • Новости дня
    Стало известно о надежде банков Турции на смягчение санкций против России

    Стало известно о надежде банков Турции на снятие санкций против России при Трампе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Банки Турции выражают надежду на смягчение санкций против России для упрощения платежей между Анкарой и Москвой, что особенно актуально в условиях сложной финансовой ситуации.

    Турецкие банки рассчитывают на скорое смягчение санкций против России, что может помочь урегулировать текущие проблемы с платежами между Анкарой и Москвой, передает РИА «Новости».

    Источник в финансовом секторе Турции сообщил, что ожидания связаны с возможными изменениями в политике санкций со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

    Турецкие финансовые институты, сталкивающиеся с трудностями в осуществлении и обработке банковских транзакций с Россией из-за действующих санкций, надеются, что решение о смягчении санкций позволит облегчить эти процессы и улучшить двусторонние экономические отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в банке JPMorgan для строительства АЭС Аккую в Турции. Турецкая газета Hurriyet заявила, что эта публикация является попыткой оказать давление на администрацию Дональда Трампа и дестабилизировать отношения между США и Турцией. Также Турция столкнулась с нехваткой денег в банкоматах.

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    26 февраля 2025, 14:07 • Новости дня
    Турция предложила провести переговоры по украинскому конфликту

    Фидан заявил о готовности Турции участвовать в мирных переговорах России и Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Турция готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров между Москвой и Киевом, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Он сообщил, что его страна готова принять активное участие в мирных усилиях по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Он объявил об этом на пресс-конференции в Анкаре вместе с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

    Фидан подчеркнул: «Мы всегда поддерживали принципы урегулирования с участием обеих сторон в целях достижения мира. Наша точка зрения не изменилась». Он отметил, что Турция готова оказать любую поддержку мирным переговорам, включая организацию встречи между сторонами конфликта.

    По словам Фидана, в текущих контактах различных стран по Украине наблюдается согласие о необходимости прекращения огня. Однако, он добавил, что важно, чтобы это было принято и сторонами конфликта.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине к 2025 году.

    При этом турецкая сторона не возражает против того, чтобы киевский режим присоединился к Североатлантическому альянсу.

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    26 февраля 2025, 14:19 • Новости дня
    Лавров: В Эр-Рияде не обсуждали сотрудничество по редкоземам

    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде не обсуждали сотрудничество по редкоземельным металлам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Эр-Рияде представители России и США не обсуждали тему сотрудничества по редкоземельным металлам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Это заявление Лавров сделал на пресс-конференции по итогам своего визита в Катар, передает ТАСС.

    Министр отметил, что хотя вопросы редкоземов не были затронуты, обсуждалось снятие искусственных барьеров для развития взаимовыгодных экономических и иных связей между двумя странами. Эти вопросы, по словам Лаврова, были подчеркнуты в телефонном разговоре между президентами России и США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости восстановления доверия между Россией и США для сотрудничества в области редкоземельных металлов.

    Президент Владимир Путин отметил, что у России на порядок больше запасов редкоземельных металлов, чем у Украины, и не исключил в будущем совместной с американцами добычи ископаемых в разных регионах страны, включая Донбасс.

    Министерство природных ресурсов и экологии сообщило, что общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн.

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    26 февраля 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков отметил интерес мира к заявлениям Путина

    Песков отметил интерес мировых СМИ к позиции Путина по актуальным вопросам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в недавнем интервью уточнил позицию Москвы по ряду актуальных международных вопросов, что вызывает интерес в мире, заявил пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что президент ответил на текущие вопросы, которые сейчас на повестке дня. Он отметил, что ситуация развивается достаточно динамично, и Россия сохраняет заинтересованность в реализации проектов экономического сотрудничества в различных областях, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что любые ответы президента на актуальные вопросы привлекают внимание мировых СМИ.

    Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможном сотрудничестве с США в добыче ископаемых, в том числе на территории Донбасса.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости восстановления доверия между Россией и США для сотрудничества в области редкоземельных металлов.

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    26 февраля 2025, 16:19 • Новости дня
    В Совфеде анонсировали визит Матвиенко в Турцию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с делегацией верхней палаты парламента посетит Турцию в конце этой недели, сообщили в пресс-службе Совфеда.

    Визит состоится 26-27 февраля, в ходе него Матвиенко встретится с руководством страны и турецкими депутатами, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Также пройдут переговоры с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона не возражает против того, чтобы Украина присоединилась к НАТО.

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    США нужен алюминиевый завод в России для борьбы с Китаем

    Создание совместного с США алюминиевого завода в Красноярском крае и возобновление поставок алюминия выгодно обеим сторонам. Американцам без дешевого алюминия сложно конкурировать с промышленностью Китая. Что получит Россия от этого проекта и почему предлагает его именно США? Подробности

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    Европейской «партии войны» больше нечего предложить Зеленскому

    Итоги широкомасштабного десанта западных политиков в Киев оказались разочаровывающими и для самих десантировавшихся, и для Владимира Зеленского. «Партия войны» в Европе пока еще доминирует, но слабеет с каждым днем. А вместе с ней и Украина. Подробности

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    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

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    Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами

    Владимир Зеленский планировал устроить для гостей из Евросоюза шоу, в рамках которого парламент Украины подтвердит его легитимность как главы государства. Но что-то пошло не так: у парламента не хватило голосов, и Зеленский оказался унижен на глазах высокопоставленных персон ЕС. Кто его унизил и зачем? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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