  • Новость часаРоссия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
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    Из всех провалов Байдена особенно выделяются два
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    В США заявили о выходе военных расходов в мирное время из-под контроля
    Российские школьницы вошли в топ Billboard с песней «Сигма бой»
    Кремль назвал темы переговоров Путина и президента Ирана
    Песков: Россия не приглашала никого из США на 80-летие Победы
    США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    17 января 2025, 02:34 • Новости дня

    SpaceX потеряла прототип Starship в ходе испытательного полета

    SpaceX сообщила о потере управления прототипом Starship через восемь минут полета

    Tекст: Максим Попов

    Американская компания SpaceX объявила о потере прототипа космического корабля Starship во время седьмого испытательного полета, когда связь с кораблем прервалась спустя 8,5 минуты после старта.

    Американская компания SpaceX сообщила о потере прототипа корабля Starship во время седьмого испытательного полета, пишет ТАСС. Связь с кораблем прервалась на восьмой минуте полета, после чего вторая ступень перестала отвечать на команды.

    Во время трансляции запуска, которая велась на странице компании в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России), ведущая заявила: «Мы можем подтвердить, что потеряли корабль». Это заявление стало официальным подтверждением информации о проблемах во время испытания.

    SpaceX в ближайшие дни намерена провести анализ данных и установить причины потери управления второй ступенью корабля. 

    До этого сообщалось, что в ходе очередного испытательного полета прототипа Starship планировалось протестировать доставку на околоземную орбиту десяти спутников системы связи Starlink. Кроме того, SpaceX рассчитывала снять часть теплоизоляционных панелей корабля для проверки уязвимых мест в конструкции. 

    16 января 2025, 03:39 • Новости дня
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»

    Иностранные наемники стали регулярно посещать стоящий в Николаеве крейсер «Украина»

    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Максим Попов

    В Николаеве на стоянке недостроенного ракетного крейсера «Украина» замечены иностранные наемники, которые регулярно осматривают корабль.

    В порту Николаева у достроечной стенки ракетного крейсера «Украина» активизировались иностранные наемники, которые уже проложили к борту судна коммуникационные линии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.

    По словам источника, цель постоянных визитов иностранцев в порт по-прежнему остается неизвестной. Возможно, наемники собираются вывезти остатки корабля или организовать внутри штаб, отметил он.

    Известно, что достройка крейсера «Украина» была приостановлена в 1996 году из-за нехватки финансирования. В 2017 году киевские власти заявили, что ВМС не нуждаются в корабле. Крейсер планировали продать, а вырученные средства направить в судостроительную отрасль, однако эти планы не были реализованы.

    До этого сообщалось, что украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление личного состава и техники.

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    16 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия оценила удары по газохранилищам на Украине как «хирургические»
    Еврокомиссия оценила удары по газохранилищам на Украине как «хирургические»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия изучает повреждения газохранилищ в Стрые Львовской области, но не видит угрозы энергобезопасности стран Евросоюза.

    Еврокомиссия изучает повреждения газохранилищ в Стрые Львовской области на Украине, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге заявила, что пока не видит непосредственной угрозы для энергобезопасности Европейского союза.

    «Мы были проинформированы об этом ударе. Мы находимся в контакте с Украиной, чтобы оценить степень повреждения и угрозы для энергобезопасности Украины», – сказала Итконен. Она добавила, что на данный момент нет информации о непосредственных рисках для энергобезопасности ЕС.

    Вместе с тем она отметила, что «не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов российской армии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России подтвердило, что российские военные нанесли групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры на Украине, поражая наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в Стрые Львовской области.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    16 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Кремль назвал условие поставки газа в Приднестровье

    Песков заявил о готовности России поставлять газ Приднестровью при содействии Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова обеспечить Приднестровье газом, но для этого необходимо участие со стороны Молдавии, которая не сообщала о своей готовности помочь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва готова поддержать регион в случае прекращения поставок газа. Однако, по его словам, для этого необходимо сотрудничество со стороны Кишинева, логистически должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдавии, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что на данный момент отсутствуют какие-либо заявления от властей Молдовы, подтверждающие их готовность к содействию в этом вопросе.

    Ранее президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия направит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

    Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа.

    Эксперты назвали способы возобновления поставок российского газа в Приднестровье.

    Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, из-за чего 122 населенных пункта в Приднестровье остались без газа, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    16 января 2025, 18:20 • Новости дня
    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США

    Стало известно о возможном визите представителя США на парад Победы в Москве

    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek сообщило о возможности визита «большого гостя» из Соединенных Штатов на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает «Газета.Ru». Издание предполагает, что такой визит может быть совершен представителем администрации Дональда Трампа.

    В статье отмечается, что президент России Владимир Путин ежегодно приглашает на парад Победы в Москву иностранных гостей. «Российский лидер может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день», – говорится в материале.

    Издание также напоминает, что в 2020 году для участия в праздновании Москву посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Он представлял свою страну в тот год, когда президент Трамп под давлением отказался от участия в торжественных мероприятиях в России.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    16 января 2025, 12:31 • Новости дня
    Лагутенко решил провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома в Калифорнии
    Лагутенко решил провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома в Калифорнии
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко планирует провести 40 концертов, чтобы восстановить сгоревший во время лесных пожаров дом в поселке Биг-Рок стоимостью 700–800 тыс. долларов.

    Отмечается, что Лагутенко отправится в гастрольный тур, чтобы заработать на восстановление своего дома в Калифорнии, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В результате лесных пожаров, прошедших через поселок Биг-Рок, дом Лагутенко полностью уничтожен, однако земля осталась неповрежденной.

    По словам источника, чтобы отстроить дом, потребуется от 700 до 800 тыс. долларов. Для этого музыканту придется провести около 40 концертов.

    Известно, что за одно выступление группа «Мумий Тролль» зарабатывает примерно в 8,5 млн рублей, половина из которых достается Лагутенко.

    Сообщается, что туры коллектива пользуются популярностью, особенно в США и Канаде, где недавние выступления проходили практически ежедневно.

    Дом Лагутенко находился в поселке Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом и представлял собой коттедж площадью 205 кв. метров с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами. Особняк, стоивший около 3 млн долларов, был куплен музыкантом семь лет назад в ипотеку.

    Напомним, лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек и уничтожили более 12,3 тыс. строений, включая дома политиков и кинозвезд, охватив площадь свыше 16 тыс. гектаров. Актриса Дэлис Карри, известная по фильмам «Братья Блюз» и «Леди поет блюз», погибла в пожаре в Лос-Анджелесе.

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    16 января 2025, 11:32 • Новости дня
    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»

    Военный аналитик Рожин: Стармер спешит закрепить позиции Британии на Украине на фоне скорой инаугурации Трампа

    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне предстоящего ухода Джо Байдена Кир Стармер был вынужден приехать в украинскую столицу. Таким образом он пытается показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции, укрепить свою репутацию, а также юридически закрепить интересы Британии, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее британский премьер приехал в Киев подписывать договор о «столетнем партнерстве».

    «В последнее время европейские политики несколько зачастили с визитами на Украину. Связано это со скорым возвращением в Белый дом Дональда Трампа», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: страны – члены ЕС, а также Британия ожидают, что после 20 января начнутся определенные изменения в траектории украинского конфликта. На этом фоне они изучают различные сценарии возможного развития событий и «торопятся закрепить свои позиции».

    Яркий тому пример – поездка Кира Стармера в Киев. Как напомнил собеседник, в офисе Владимира Зеленского того подвергали критике за то, что он – в отличие от предшественников на посту премьера Британии – так долго оттягивал свой визит. Рожин не исключает, что речь могла бы идти о еще большей задержке, но события ускорились.

    «На фоне предстоящего ухода Джо Байдена Стармер просто был вынужден приехать в украинскую столицу. Таким образом он пытается показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции в конфликте, а также укрепить свою репутацию», – считает аналитик. Причем подкрепить этот статус британский политик хочет соглашением о «столетнем партнерстве».

    Рожин напомнил, что переговоры Лондона и Киева по поводу этого документа стартовали еще в мае 2024 года, а объявлял об их начале занимавший на тот момент пост главы МИД Британии Дэвид Кэмерон. «То есть Стармеру это соглашение досталось «в наследство». Поэтому можно говорить о сохранении Британией определенной линии, которая действует, несмотря на смену власти», – указал спикер.

    Сам договор о «столетнем партнерстве» спикер назвал «попыткой Лондона юридически обосновать возможность британского присутствия на Украине на длинной дистанции». «Британия стремится закрепить свои интересы на юридическом уровне, сохранить за собой роль одной из ведущих стран в эксплуатации украинской территории. При этом, конечно, возникает ряд вопросов, связанных, в частности, с легитимностью Зеленского и расплывчатыми перспективами относительно Украины как государства», – заметил аналитик.

    «Тем не менее, по всей видимости, Лондон собирается использовать документ в своих целях до тех пор, пока он не будет дезавуирован», – продолжил Рожин. Зеленский при этом лично заинтересован в договоре о «столетнем партнерстве». «По его мнению, подписание бумаг гарантирует продолжение поставок оружия и финансирования со стороны Британии. Схема достаточно простая: кратковременный интерес в обмен на долгосрочные выгоды», – уточнил собеседник. Резюмируя, Рожин указал, что на этом фоне России необходимо приложить усилия для скорейшего выполнения поставленных в рамках СВО целей.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер приехал в Киев с необъявленным визитом. По данным The Guardian, цель поездки – подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Украиной. В рамках нового соглашения стороны намерены усилить свое сотрудничество в области обороны.

    Ожидается, что Стармер и Зеленский обсудят возможные гарантии безопасности, которые Британия может предоставить Киеву. Среди рассматриваемых вариантов – отправка британских войск в составе миротворческих сил после разрешения текущего конфликта на Украине. Кроме того, Стармер объявит о предоставлении Киеву 40 млн фунтов на восстановление экономики.

    Это первая поездка Стармера на Украину с момента вступления в должность в июле. До этого он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Как отмечает Bloomberg, «официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев». Британский премьер надеется укрепить свою репутацию «защитника» Украины объявлением о выделении нового пакета помощи.

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    16 января 2025, 14:42 • Новости дня
    Захарова выразила недоумение реакцией Армении на высказывания о Зангезурском коридоре
    Захарова выразила недоумение реакцией Армении на высказывания о Зангезурском коридоре
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу реакции Армении на высказывания журналиста в российском телеэфире о Зангезурском коридоре.

    На брифинге Захарова отметила, что высказывания касаются свободы слова, которую Армения всегда поддерживает, передает ТАСС.

    «Честно говоря, эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста», – подчеркнула Захарова. Она напомнила, что Армения всегда утверждала свою приверженность свободе слова, особенно под руководством нынешнего правительства.

    Захарова также добавила, что официальная позиция России по этому вопросу хорошо известна Еревану и не раз озвучивалась.

    Накануне МИД Армении вызвал посла России Сергея Копыркина и передал ему ноту протеста из-за заявлений, прозвучавших в передаче «Вести недели» на ВГТРК. В программе шла речь о Зангезурском коридоре между Азербайджаном, Нахичеванской Автономной Республикой (азербайджанский эксклав) и Турцией.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью назвал Армению «фашистским государством» и отметил, что она не должна быть препятствием между Турцией и Азербайджаном. Он также заявил, что Зангезурский коридор на территории Армении должен быть открыт.

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    16 января 2025, 19:15 • Новости дня
    Российские школьницы вошли в топ Billboard с песней «Сигма бой»

    Песня «Сигма бой» заняла седьмую строчку в чарте Billboard благодаря юным блогерам

    Российские школьницы вошли в топ Billboard с песней «Сигма бой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.

    Песня «Сигма бой» российских школьниц заняла седьмое место в международном чарте Billboard, опубликованном 16 января, в категории танцевальных и поп-композиций, исполняется 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Марией Янковской, сообщают «Известия».

    Девочки смогли привлечь внимание не только российской, но и зарубежной аудитории. Список чарта был опубликован на сайте Billboard 16 января.

    Чертищева стала известна благодаря записи собственных треков в Youtube. Девочка учится в гимназии № 631 Приморского района Санкт-Петербурга и в музыкальной школе.  В создании и публикации контента ей помогают родители. Помимо музыкальных видео, там есть юмористические семейные ролики. Отец девочки – Михаил Чертищев – российский композитор, автор саундтреков анимационных сериалов «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», полнометражных мультфильмов «Три богатыря на дальних берегах», «Три богатыря. Ход конем» и других проектов.

    Янковская также стала известна благодаря социальным сетям. Она выпустила множество юмористических и танцевальных роликов, а также записала собственные песни, сыграла роль в сериале «Цикады». Девочка работает на телеканале СТС Kids и дает сольные концерты. Мама Марии – Алина Янковская – продюсер телеканала СТС Kids.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский актер Юра Борисов вошел в шорт-лист премии БАФТА за лучшую роль второго плана в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бейкер.


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    16 января 2025, 14:20 • Новости дня
    Умер трехкратный олимпийский призер Дмитрий Волков

    Трехкратный призер Олимпийских игр Дмитрий Волков скончался в возрасте 58 лет

    Умер трехкратный олимпийский призер Дмитрий Волков
    @ Адамович Николай/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный пловец Дмитрий Волков, завоевавший три олимпийские медали, скончался на 59-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

    Трехкратный призер Олимпийских игр, пловец Дмитрий Волков ушел из жизни в возрасте 58 лет, передает РИА «Новости». Федерация водных видов спорта России подтвердила информацию о его кончине. Ранее сообщалось, что Волков боролся с тяжелым заболеванием и проходил курс лечения.

    «Дмитрий был добрым и светлым человеком, победителем многих турниров международного уровня, большой чемпион. Нас много лет связывали теплые и дружеские отношения. Приношу свои соболезнования родным и близким Димы», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

    В спортивной карьере Волкова значатся две бронзовые медали на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле: на дистанции 100 метров брассом и в комбинированной эстафете 4х100 метров, а также серебро в комбинированной эстафете 4х100 метров на Олимпиаде 1992 года в Барселоне. Помимо этого, на его счету серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.


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    16 января 2025, 14:12 • Новости дня
    Лукашенко не захотел отдавать подаренный мотоцикл «Минск»
    Лукашенко не захотел отдавать подаренный мотоцикл «Минск»
    @ president.gov.by

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл «Минск Д4 125», который стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке «МотоВелоЗавода» в Минском городском технопарке.

    Как пишет Белта, подарок был вручен коллективом «МотоВелоЗавода», который расположен на территории Минского городского технопарка. Мотоцикл стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке завода, передает РИА «Новости».

    «Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», – заявил Лукашенко, подчеркнув свою привязанность к подаренному транспортному средству. Модель мотоцикла отличается экономичностью, современным сбалансированным дизайном и предназначена для дорожных условий стран СНГ. Она сочетает в себе элементы минимализма, характерные для предыдущих поколений мотоциклов линейки «Минск», и современные стилистические решения.

    Производитель описывает мотоцикл как надежный, выносливый и экономичный в обслуживании. В рамках официального визита в Минский городской технопарк глава государства также пообщался с представителями трудовых коллективов предприятий-резидентов, обсудив вопросы развития и модернизации производства.

    Ранее во время государственного визита в Монголию Лукашенко подарил президенту Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора «Беларус» и в ответ получил двух скакунов.

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    16 января 2025, 10:12 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области
    Подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 16 января в Черниговской области был нанесен удар по военному городку и аэродрому, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, атака произошла в ночь на 16 января в городе Прилуки. Он сообщил, что «взрыв произошел в направлении военного городка № 3», а также пострадал аэродром, который ранее уже подвергался ударам в ходе СВО, но взлетная полоса была восстановлена и использовалась, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что подобных ударов по аэродрому ранее было несколько. Взрыв произошел около первого часа ночи, что вызвало воздушную тревогу в регионе. Подробности о пострадавших или повреждениях не сообщаются.

    Ранее подполье сообщило об ударе по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.

    В Минобороны также сообщили, что в среду ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины во Львовской области.

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    16 января 2025, 04:40 • Новости дня
    Байден назвал олигархов у власти главной угрозой США

    Байден заявил о необходимости поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента

    Байден назвал олигархов у власти главной угрозой США
    @ Mandel Ngan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в прощальной речи отметил рост экономического неравенства и предложил внести изменения в конституцию страны.

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, передает РИА «Новости». Он заявил, что сосредоточение богатства в руках меньшинства угрожает американской демократии, а также базовым правам и свободам граждан. Байден подчеркнул, что в США формируется олигархия с чрезмерным уровнем власти и влияния.

    «Сегодня в Америке формируется олигархия с крайним уровнем богатства, власти и влияния, что буквально угрожает всей нашей демократии, базовым правам, свободам и возможности для всех добиться успеха», – сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.

    Глава Белого дома также поднял вопрос о необходимости поправок в Конституцию, которые бы устранили иммунитет президента от ответственности за преступления, совершенные в ходе исполнения полномочий. Он заявил, что ни один президент не должен быть защищен от ответственности за свои преступные действия, даже находясь на посту.

    Кроме того, американский лидер заметил, что граждан страны захлестнула лавина дезинформации, что создает угрозы для злоупотребления властью. Байден подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике и призвал избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний.

    До этого Байден назвал своими заслугами укрепление НАТО и сохранение свободы Украины. Также он сообщил о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

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    16 января 2025, 08:35 • Новости дня
    Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»

    Guardian: Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»

    Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кир Стармер впервые на посту премьера Британии посетил Украину, где планирует подписать соглашение о «столетнем партнерстве», направленное на укрепление сотрудничества в сфере обороны и обсуждение гарантий безопасности, пишет Guardian.

    По данным газеты, цель визита Стармера является подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом, передает РИА «Новости».

    В рамках нового соглашения Лондон и Киев намерены усилить свое сотрудничество в области обороны. Ожидается, что стороны обсудят возможные гарантии безопасности, которые Британия может предоставить Украине.

    Среди рассматриваемых вариантов – отправка британских войск в составе миротворческих сил после разрешения текущего конфликта на Украине.

    «Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским», – говорится в статье.

    Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о «столетнем партнерстве» для поддержки Украины со стороны Лондона. Тем не менее британское правительство ответило отказом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных миротворцев на Украине после завершения конфликта, опасаясь возможной эскалации конфликта.

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    16 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

    На портале нормативных правовых актов опубликован указ Путина, утвердивший проведение в этом году Года защитника Отечества, передает ТАСС. В указе говорится: «Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества».

    Указом предписано администрации президента сформировать оргкомитет и дирекцию, ответственные за организацию мероприятий тематического года.

    Напомним, Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в декабре на заседании Государственного совета. Прошлой год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    16 января 2025, 11:39 • Новости дня
    Названы «черные лебеди» для мировой экономики в 2025 году

    Росконгресс назвал вероятных «черных лебедей» для мировой экономики в 2025 году

    Названы «черные лебеди» для мировой экономики в 2025 году
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киберугрозы, торговая война, долговой кризис в США и военные конфликты могут стать потенциальными «черными лебедями» – событиями, которые приведут к значительным последствиям в мировой экономике, следует из доклада «Росконгресса».

    В докладе Росконгресса названы потенциальные «черные лебеди» для мировой экономики в 2025 году. В документе говорится, что киберугрозы и вероятное повреждение цифровой инфраструктуры, такие как атаки на подводные интернет-кабели, могут стать значительными вызовами. Эти угрозы усугубляются ростом популярности генеративного искусственного интеллекта, который может использоваться в киберпреступлениях, передает ТАСС.

    Другим значительным риском назван возможный долговой кризис в США, где госдолг превысил 36 трлн долларов. Авторы доклада отмечают, что такие события могут привести к серьезным глобальным последствиям.

    Росконгресс также предупредил о возможности торговой войны «всех со всеми» с максимальной эскалацией тарифов. Это может привести к повторению Великой депрессии по масштабам обвала мировой торговли.

    В число возможных «черных лебедей» включены военные конфликты, такие как выбор Ираном сценария жесткого противостояния, конфликт между Северной и Южной Кореями, а также ситуация вокруг Тайваня. Несмотря на то что эти события оцениваются как маловероятные, их потенциальный ущерб для мировой экономики был бы катастрофическим.

    Ранее Росконгресс сообщил, что США намерены вложить 138 млрд долларов в модернизацию ядерного оружия до 2049 года, что может привести к новому витку гонки вооружений с Россией и Китаем.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала, какие события будут определять мировую политику в 2025 году.

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