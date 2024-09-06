В НОМ объяснили отказ избирательной комиссии регистрировать наблюдателя кандидата от «Яблока»

В НОМ пояснили, что ЦИК России еще 26 июня 2024 года специально приняла постановление, в котором прописано, что кандидаты «при назначении наблюдателей проверяют наличие у лица активного избирательного права на территории одномандатного избирательного округа, в котором проводятся дополнительные выборы депутата Государственной думы».

«Очередной кандидат «Яблока» пытается навязать всем окружающим свое понимание закона, полностью игнорируя все документы, разъясняющие порядок избирательных действий, принятые избирательными комиссиями в рамках их полномочий, – пояснил исполнительный директор центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков. – Не удивительно, что территориальная комиссия, руководствуясь нормами закона и разъясняющими постановлениями ЦИК России не стала вносить лиц, не имеющих активного избирательного права в список наблюдателей».

Он отметил, что если гражданин не внесен в список, то он не имеет права находится в помещении для голосования. «Направление подтверждает факт прибытия наблюдателя, внесенного в список, на тот участок, куда он был назначен. Не удивительно, что в данном случае представитель УИК не стала брать у кандидата «направление» – по сути оно не имеет никакого смысла», – отметил эксперт.

Довыборы на 152-м одномандантом округе назначены после сложения полномочий депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Кушнарева. Участие в выборах принимают Виктория Абрамченко («Единая Россия»), Наталья Оськина (КПРФ), Роман Климов (ЛДПР), Максим Федоров («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Александр Ефимов («Яблоко») и Дмитрий Величко («Новые люди»).