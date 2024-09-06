Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Радиоактивные отходы обнаружили на западе Польши
RMF FM: Радиоактивные отходы обнаружены на западе Польши
Радиоактивные отходы были обнаружены в населенном пункте Седлец на западе Польши, сообщает радиостанция RMF FM.
Как отмечается в сообщении, в пункте Седлец в Великопольском воеводстве были обнаружены около 50 радиоактивных источников. В данный момент на месте работают спасатели, к месту направляются специалисты экологической и химической аварийно-спасательной службы, им предстоит изучить изъятые образцы, передает РИА «Новости».
По данным радиостанции, изначально радиоактивные отходы обнаружили сотрудники полиции на частной территории, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводится.
Ранее Минобороны России показало карту распределения радиоактивных веществ в случае выброса с ЗАЭС.