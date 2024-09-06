Глава АНО «Белый интернет» обозначила задачу «золотой середины» в гарантиях цифровых свобод

«В нашей жизни много таких вещей, где общество вынуждено отвечать и говорить о своем мнении. И самое интересное, что отвечает-то оно в разнобой. Это лишний раз подтверждает, что у нас представление о том, что такое цифровая свобода – действительно вещь относительная», – подчеркнула она на сессии «Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели» Восточного экономического форума.

«Я как юрист всегда считала и буду по-прежнему считать, что моя свобода заканчивается ровно там, где начинается свобода других людей. И вот мне кажется, самое главное сегодня – найти золотую середину, чтобы понять, где заканчивается свобода у одних и начинается свобода у других. Важно говорить о людях, о их защите», – передает слова Сидоренко РАПСИ.

В качестве примера эксперт привела дело основателя Telegram Павла Дурова и замедление сервиса YouTube, которые вызвали оживленную дискуссию и зачастую полярные мнения у экспертов и граждан. Также она напомнила, что государство активно высказывает свою позицию по цифровым свободам общества.

«Нам само государство дает эти хорошие поводы. Вот недавно президент подписал внесение изменений в закон «О связи», где теперь у нас не может быть более 20 sim-карт и 10 sim-карт у иностранцев. Четкая персонификация. Проект изменений, когда блогер, у которого 10 тыс. подписчиков, должен уведомлять Роскомнадзор о них и только тогда размещать рекламу», – напомнила Сидоренко об инициативах государства.

