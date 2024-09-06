Экс-министр экономики Сирии рассказала о влиянии западных санкций на страну

Хотя американская администрация не продлила в этом году «закон Цезаря», введенный в конце 2019 года для усиления санкционного давления на Дамаск, экономическая ситуация в Сирии остается тяжелой, подчеркнула Асы, передает РИА «Новости».



По ее словам, уровень жизни в стране упал до такой степени, что многие семьи вынуждены распродавать имущество или жить на средства, которые присылают родственники, работающие за границей.



При этом нормализация отношений Сирии с арабскими странами не принесет пользы, добавила Асы.

Ранее в Россию из лагеря беженцев в Сирии вернулись 20 российских детей в возрасте от пяти до 15 лет.

