Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Экс-министр экономики Сирии рассказала о влиянии западных санкций на страну
Западные санкции против Сирии привели к тому, что многие сирийские семьи в этом году не могут позволить себе собрать ребенка в школу из-за резкого ухудшения уровня жизни, заявила экс-министр экономики страны Ламия Асы.
Хотя американская администрация не продлила в этом году «закон Цезаря», введенный в конце 2019 года для усиления санкционного давления на Дамаск, экономическая ситуация в Сирии остается тяжелой, подчеркнула Асы, передает РИА «Новости».
По ее словам, уровень жизни в стране упал до такой степени, что многие семьи вынуждены распродавать имущество или жить на средства, которые присылают родственники, работающие за границей.
При этом нормализация отношений Сирии с арабскими странами не принесет пользы, добавила Асы.
Ранее в Россию из лагеря беженцев в Сирии вернулись 20 российских детей в возрасте от пяти до 15 лет.