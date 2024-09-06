В Тбилиси призвали не подменять европеизацию колонизацией

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Мы хотим европеизацию, а не колонизацию, – сказал он, комментируя регулярную критику со стороны Запада в последнее время. – Мы не откажемся от родины, сколько бы нас не обвиняли в проведении некоей «пророссийской политики».

«Нам отказывают в праве защищать интересы страны, а мы отвечаем, что это есть проявление колониализма», – отметил депутат.

По словам Ираклия Кадагишвили, «на страну оказывалось мощное давление для вовлечение в противостояние с Российской Федерацией» как открыто, так и за закрытыми дверями.

«Власти Грузии руководствуются только национальными интересами Грузии, – заявил он. – Будем уверены в себе, и тогда продолжим путь вперед».