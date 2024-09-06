Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Задержан стрелявший в Красноярске мужчина
Угрожавший взрывом в квартире и открывший стрельбу в Красноярске подозреваемый задержан правоохранительными органами, сообщил начальник регионального ГУ МВД Александр Речицкий.
Приговоры с подозреваемым ни к чему не привели, он продолжал стрелять хаотично, в том числе на поражение в местности, сказал Речицкий, передает ТАСС.
В телефонных разговорах с родственниками мужчина заявлял, что купил десять канистр солярки, и готов взорвать квартиру. Дом, где он находился, был газифицирован. В квартиру прекратили подачу газа, людей эвакуировали.
При попытке выхода из квартиры мужчину задержали.
Ранее МВД сообщало, что район, где мужчина открыл стрельбу, оцепили.