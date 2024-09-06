Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.2 комментария
Россиянин Ревенко стал чемпионом Паралимпиады в метании копья
Российский легкоатлет Иван Ревенко завоевал золотую медаль Паралимпиады в метании копья.
В лучшей из шести попыток Ревенко показал результат в 30,77 м, установив личный рекорд, вторым стал мексиканец Эдгар Фуэнтес, а третье место занял представитель Греции Эммануил Стефанудакис, передает ТАСС.
Соревнования проходили в категории F54, спортсмены метали копье сидя.
Ранее россиянка Дарья Лукьяненко завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх, победив в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов с нарушением зрения.