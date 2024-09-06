Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.2 комментария
Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник
Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник в Курской области
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов с иронией прокомментировал инцидент в Курской области, когда украинские военные попытались сбить российский беспилотник, но в результате пострадали сами.
В своем Telegram-канале он указал, что украинские военные настолько неудачно сбили беспилотник, что он упал прямо на них, вызвав пожар.
«Было бы лучше им его не сбивать… потому что он слишком точно сбился», – подчеркнул командир спецназа.
Ранее в приграничном районе Курской области уничтожен украинский беспилотник и управляемые авиабомбы.