Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.0 комментариев
В Минфине децентрализованные финансы назвали новым механизмом создания доверия
Децентрализованные финансы являются неизбежным будущим, Россия постепенно развивается в этом направлении, перенимая опыт из мира Дифай (DeFi – Децентрализованные финансовые сервисы), сообщил на форуме АКРА «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» замглавы Минфина Иван Чебесков.
«Мы привыкли, что система хорошо работала, но сейчас центральные контрагенты – глобальные банки – разрушают доверие, останавливая транзакции и запрещая инвестиции. Посредники начинают играть роль ограничителей финансовой системы, они увеличивают издержки и снижают ликвидность капитала. Децентрализованные финансы – это новый механизм создания доверия в финансовой среде», – указаны его слова на сайте ведомства.
По мнению Чебескова, Россия имеет большой потенциал развития цифровой финансовой среды. Страна занимает лидирующие позиции по майнингу в мире.
«Поэтому стоял выбор: либо ждать, когда новые изменения затронут страну, либо начать регулировать этот процесс. Россия выбрала путь аккуратного развития этой сферы, без лишних рисков», – отметил он.
Также Чебесков подчеркнул, что текущий год стал прорывным в области регулирования цифровых финансов – принято основное законодательное решение. В том числе ЦФА теперь можно использовать в международных расчетах, однако остается ряд вопросов по подзаконному регулированию.
«Данная отрасль для нас как регуляторов новая. Идут обсуждения, как вести реестр кошельков и отчитываться по ним, как вести учет цифровой валюты. Поэтому работа в этом направлении продолжается», – резюмировал он.