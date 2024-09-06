Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждёт работников. Место русского человека – не в вишнёвом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.0 комментариев
Цены на нефть пошли в рост
Мировые цены на нефть перешли к росту после объявления ОПЕК+ о продлении добровольных сокращений
Мировые цены на нефть в пятницу пошли в рост: эксперты оценивают сообщение ОПЕК+ о продлении добровольных сокращений добычи.
Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.16 растет на 0,14%, до 72,79 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,14%, до 69,25 доллара, передает РИА «Новости».
В ходе этой недели торгов Brent потеряла в цене 7,65%, а WTI – 5,15%.
«Мы видим, что политика ОПЕК+, нынешнее геополитика и финансовое положение обеспечивают ценовую поддержку на уровне 70-72 долларов за баррель нефти Brent», – цитирует Bloomberg аналитиков Citigroup Inc.