Цены на нефть пошли в рост

Мировые цены на нефть перешли к росту после объявления ОПЕК+ о продлении добровольных сокращений

Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.16 растет на 0,14%, до 72,79 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,14%, до 69,25 доллара, передает РИА «Новости».

В ходе этой недели торгов Brent потеряла в цене 7,65%, а WTI – 5,15%.

«Мы видим, что политика ОПЕК+, нынешнее геополитика и финансовое положение обеспечивают ценовую поддержку на уровне 70-72 долларов за баррель нефти Brent», – цитирует Bloomberg аналитиков Citigroup Inc.