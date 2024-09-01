Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.2 комментария
Российская пловчиха Ищиулова завоевала второе серебро Паралимпиады
Россиянка Виктория Ищиулова стала обладательницей серебряной медали Паралимпийских игр в Париже на дистанции 200 м комплексным плаванием.
Золото досталось пловчихе Брок Уистон из Британии, бронза – британке Элис Тай, передает ТАСС.
Соревнования проходили в классе SM8 – для пловцов, имеющих низкую степень нарушения координации, умеренные нарушения движения в ногах, с использованием только одной руки.
До этого на Паралимпиаде 2024 года в Париже 19-летняя Ищиулова выиграла серебро и бронзу. На ее счету победа в Паралимпиаде в Токио на дистанции 50 м вольным стилем и два серебра на тех же Играх. Также она является обладательницей двух бронзовых медалей чемпионата мира.
Ранее российский спортсмен Алексей Чуркин получил золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в соревнованиях по метанию клаба (булавы).