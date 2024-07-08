Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.17 комментариев
Результаты выборов во Франции не изменили позицию Парижа в отношении Украины
Прошедшие внеочередные парламентские выборы во Франции не приведут к изменениям в поддержке Парижем Киева, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По словам Филиппо, несмотря на результаты выборов, французская помощь Украине останется прежней. Париж продолжит вооружать и финансировать Украину, подчиняясь политике Евросоюза, НАТО и США, отметил он в беседе с ТАСС.
Также Филиппо выразил уверенность, что риторика властей Франции в отношении России не изменится. Он отметил, что ни один из кандидатов не планировал вносить какие-либо изменения в отношения с Москвой.
Напомним, партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов.