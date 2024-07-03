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    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

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    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Российско-грузинское сближение как пример для Украины

    Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.

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    3 июля 2024, 10:08 • Новости дня

    Путин: Дружба России и Белоруссии является надежной основой развития отношений

    Путин: Узы дружбы России и Белоруссии являются надежной основой развития отношений

    Tекст: Александра Юдина

    Узы дружбы и взаимовыручки России и Белоруссии остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», – указаны его слова в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко в связи с Днем независимости республики.

    Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам.

    2 июля 2024, 20:01 • Новости дня
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белоруссия перекрыла южную и западную границы, заблокировав направления вероятного движения противника, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Пограничники перешли на усиленный режим охраны госграницы, развернуты силы специальных операций, на позиции выведены ракетные системы «Полонез», сообщил Лукашенко, передает ТАСС.

    По его словам, Москва и Минск координируют действия в сфере воздушной обороны. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не намерена вступать в боевые действия. «Мы знаем, откуда они пойдут (НАТО в случае попыток эскалации ситуации). Мы предусмотрели все. Мы перекрыли как южную границу, так и западную», – пояснил он.

    Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной. В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии.

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    2 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки

    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ликвидация самолетов противника на аэродроме подскока – это непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря работе российской разведки. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военкор Александр Коц. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.

    Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.

    Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.

    Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.

    Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.

    «Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». 

    На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».

    Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.

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    2 июля 2024, 20:55 • Новости дня
    Лукашенко: Украина перебрасывает в Белоруссию центнеры взрывчатки для терактов в России
    Лукашенко: Украина перебрасывает в Белоруссию центнеры взрывчатки для терактов в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские беспилотники перебрасывают на территорию Белоруссии «центнеры самой современной взрывчатки» для совершения терактов, в основном в России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Белоруссии совместно с ФСБ и Минобороны России «удается сдерживать этот натиск», Минск будет «обороняться и защищаться от этих беспилотников», чтобы не допустить повторения событий, подобных тем, что произошли в «Крокус Сити Холле», заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии в Минске, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия перекрыла границы на западе и юге и вывела ракетные системы на позиции.

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    2 июля 2024, 18:32 • Новости дня
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    @ John Pulsipher/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия «создает помехи европейским спутниковым системам», в том числе с территории Калининградской области, которая граничит с Литвой и Польшей, заявили в Международном союзе электросвязи (МЭС) ООН.

    Как утверждается в итоговом документе заседания Радиорегламентарного комитета МЭС, помехи сказались на функционировании шведской и французской спутниковых сетей, передает «Московский комсомолец».

    Источник помех якобы располагался в районе Москвы, Калининграда и Павловки, заявили в организации. Комитет призвал Россию «прекратить любые действия, создающие вредные помехи».

    В марте газета The Times писала, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда.

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    2 июля 2024, 12:02 • Новости дня
    В Госдуме призвали законодательно запретить движение «чайлдфри»
    В Госдуме призвали законодательно запретить движение «чайлдфри»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев (партия «Единая Россия») направил письмо главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой запретить движение «чайлдфри».

    По мнению Хамзаева, «чайлдфри», хотя и не оформлено как организация, представляет собой «механизм разрозненных организаций, работающих на грантах для разрушения семейных ценностей», передает «Коммерсант».

    Депутат отмечает, что запрещать нужно не пропаганду бездетности, а само движение, противоречащее ценностям страны.

    Ранее замминистра юстиции Всеволод Вуколов заявил, что в России активно разрабатываются законопроекты, направленные на нераспространение идеологии чайлдфри, которая способствует к отказу молодых людей от деторождения.

    В прошлом году депутат Госдумы Татьяна Буцкая предлагала перевести на русский язык термин «чайлдфри», дать ему толкование и запретить пропаганду этой идеологии среди детей.

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    2 июля 2024, 10:36 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина

    Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана и экс- главу МИД Климкина

    Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего главу МИД Павла Климкина, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

    Известно, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, передает ТАСС.

    В апреле следственный комитет России предъявил обвинение бывшему председателю Верховной рады Украины и ряду других чиновников, которые приняли решение и руководили так называемой антитеррористической операцией в Донбассе.

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    3 июля 2024, 02:45 • Новости дня
    Лукашенко заявил об обмене митрополита Ионафана на украинского диверсанта Швеца

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Анатолия Елецких) Украинской православной церкви произошло в рамках обмена на украинца Андрея Швеца, который участвовал в диверсии против самолета А-50, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко рассказал, что Москва попросила Минск по возможности освободить митрополита, при этом Украина также «обратилась с просьбой». В результате Белоруссия «отдала Украине» Швеца, а Киев в ответ «отдал священника», передает ТАСС.

    Лукашенко сообщил, что обмен Швеца произвели по согласованию с российскими властями, передает Sputnik.

    Напомним, митрополита Ионафана киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, 22 июня стало известно, что он освобожден. В марте Лукашенко сообщил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России на аэродроме в Минске.

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    2 июля 2024, 19:28 • Новости дня
    Ушаков назвал тему переговоров Путина и Эрдогана на саммите ШОС

    Ушаков: Путин в Казахстане обсудит с Эрдоганом чувствительные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане может обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в частности, свой предстоящий визит в Турцию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Путин и Эрдоган являются лидерами стран, которые играют очень большую роль в региональном плане, поэтому у них есть очень много тем для обмена мнениями, отметил Ушаков, передает ТАСС.

    Москва и Анкара поддерживают постоянный диалог, добавил он, напомнив о недавнем визите главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию.

    «То есть все важные, в том числе чувствительные, вопросы <…> предоставится возможность обсудить в этот раз. И, естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая визит [Путина в Турцию]», – сказал Ушаков.

    Ранее Ушаков сообщил, что у Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств.

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    2 июля 2024, 18:56 • Новости дня
    Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто, министры обсудили украинский кризис и двустороннее взаимодействие.

    Лавров и Сийярто обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, сообщил МИД России, передает РИА «Новости».

    Обсуждая украинский кризис, министры «отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих в стране национальных меньшинств».

    Стороны также высоко оценили уровень российско-венгерского политического диалога в условиях крайне непростой международной обстановки.

    В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал видеозапись своего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Антальском дипломатическом форуме.

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    2 июля 2024, 13:42 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что есть множество тем для обсуждения с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Существует много проблем, которые нужно обсудить с российским президентом Владимиром Путиным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По его словам, есть много проблем, которые лидеры стран должны обсудить, передает ТАСС.

    Ранее Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.

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    3 июля 2024, 07:38 • Новости дня
    Ледокол «Евпатий Коловрат» передан Тихоокеанскому флоту

    Tекст: Александра Юдина

    Новейший дизель-электрический ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» построен и передан заказчику, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

    В Telegram-канале ОСК указано, что построенный в Петербурге по проекту конструкторского бюро ОСК «Вымпел» ледокол предназначен для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, проводки кораблей и судов, а также тушения пожаров на аварийных объектах.

    Ледокол является многофункциональным и обладает высокой маневренностью. Он оснащен современным навигационным оборудованием и может работать в сложных метеорологических условиях.

    Ранее состоялась закладка атомного ледокола «Ленинград», в которой принял участие президент России Владимир Путин.

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    2 июля 2024, 16:57 • Новости дня
    Форум о преступлениях нацистов в годы ВОВ начался в Минске

    Форум «Россия-Беларусь. Преступления нацистов – Без срока давности» стартовал в Минске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В белорусской столице состоялось открытие масштабного молодежного форума «Россия-Беларусь. Преступления нацистов – Без срока давности», посвященный вопросам сохранения исторической памяти о преступлениях нацистского режима в годы Великой Отечественной войны.

    В рамках форума состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие депутат Госдумы, ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, директор Института истории НАН Белоруссии Вадим Лакиза, председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Особое внимание на форуме будет уделено работе проекта «Без срока давности», направленного на сбор и систематизацию информации о преступлениях нацистов и их пособников на территории СССР. Участники форума обменяются опытом работы по увековечению памяти жертв нацизма, ознакомят друг друга с судебной практикой обеих стран и процессах, связанных с установлением фактов геноцида нацистами на оккупированных территориях Советского Союза.

    «Когда мы работаем совместно, Россия и Республика Беларусь, в рамках проекта «Без срока давности», у меня сформировалось четкое ощущение, что мы идем в ногу, одинаково понимаем задачи, очень синхронно выстраиваем наши действия. Для нас важны общие точки ценностных ориентиров. У нас во многом одни методологические и научные подходы. И вот все это позволяет говорить о том, что у нас общая историческая память», – отметила Малышева.

    Кроме дискуссионных площадок, участников форума ждет насыщенная культурная программа. Они уже посетили мемориальный комплекс «Хатынь», а завтра они станут гостями парада Вооруженных сил Белоруссии, посвященного освобождению республики от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

    В работе форума принимают участие представители исторических, музейных, архивных и поисковых сообществ из 23 регионов России и семи регионов Белоруссии. Организаторами форума является ООД «Поисковое движение России» при поддержке Национальной академии наук, Института истории Республики Белоруссия, Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Белоруссии, Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны.

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    3 июля 2024, 08:33 • Новости дня
    В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден критический объект

    В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрелов в подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный украинскими властями глава областной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости». Он не уточнил, о каком объекте идет речь.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ на Херсонском направлении.

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    3 июля 2024, 09:21 • Новости дня
    Приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне вступил в силу

    Приговор по делу о покушении на теракт 9 мая в Херсоне вступил в силу

    Tекст: Александра Юдина

    Вступил в силу приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 мая, он стал первым по статье о покушении на акт международного терроризма, сообщает представитель Южного окружного военного суда.

    Отмечается, что вступивший в силу приговор стал первым в России по статье о покушении на акт международного терроризма, передает РИА «Новости».

    Ранее обвиняемый в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая украинец Павел Запорожец признал вину в инкриминируемых ему преступлениях на заседании Южного окружного военного суда. Это уголовное дело стало первым в России по статье «Акт международного терроризма», которое дошло до рассмотрения по существу в суде. Суд приговорил его к 12 годам заключения.

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    3 июля 2024, 07:55 • Новости дня
    Система ПВО сбила за ночь десять беспилотников ВСУ над регионами России

    Минобороны: Система ПВО сбила за ночь десять беспилотников ВСУ над регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    В течение ночи российская система противовоздушной обороны (ПВО) и ВМФ успешно отразила ряд атак беспилотников ВСУ и безэкипажных катеров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила пять БПЛА над Белгородской областью, четыре дрона над Брянской областью, один – над Московской областью и один в акватории Черного моря.

    Также ПВО уничтожила два безэкипажных катера, движущихся по направлению к Новороссийску.

    Напомним, безэкипажные катера атаковали Новороссийск. Силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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