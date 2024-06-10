«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.8 комментариев
Под Харьковом ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН»
Под Харьковом убит один из лидеров украинских националистов, глава «Добровольческого движения ОУН*» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Николай Кохановский, сообщили СМИ.
Кохановский погиб в окопе возле Волчанска. Об этом сообщила в соцсетях вдова украинского диссидента Степана Хмары Роксолана, передает издание «Страна».
В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН*» проводили в Киеве акции против отделений российских банков на Украине. Также он был традиционным участником шествий националистов в Киеве – например, в честь дня рождения Бандеры.
Ранее сообщалось, что в марте 2021 года Кохановский был заочно арестован в России.
Напомним, под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ