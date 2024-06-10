«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.6 комментариев
Снайпер ВСУ спрогнозировал новые потери территорий Украиной
Снайпер ВСУ Прошинский: На Украине появится «серая зона» шириной в 20 километров
Киевский режим в скором времени утратит контроль над еще большим количеством территорий, они могут стать «серой зоной», заявил украинский снайпер Константин Прошинский в интервью.
На нескольких участках фронта украинская армия, вероятно, потеряет территории, включая остатки Донецкой области (ДНР), заявил Прошинский в интервью на YouTube, передает РИА «Новости».
Также в теории ВСУ могут потерять часть Харьковской и Сумской областей, пояснил он. Вдоль границы с Россией может появиться «серая зона» шириной до 20 километров вглубь Украины.
Прошинский отметил, что не верит в возможность выхода к границам 1991 года или к границам 24 февраля 2022 года.
Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допускал расширение «санитарной зоны» до Польши.