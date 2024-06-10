Лавров заявил о лицемерии Запада в попытках навязать миру свои порядки

Tекст: Максим Попов

По словам Лаврова, последние события на международной арене показали, как именно западные страны намерены определять так называемые универсальные ценности. Они делают это под предлогом порядка, основанного на правилах, передает ТАСС.

Также во время саммита в Нижнем Новгороде Лавров сообщил, что страны БРИКС активно работают над созданием платформы для расчетов в национальных валютах при торговле между собой.



Совещание глав МИД БРИКС началось с минуты молчания в память о погибших президенте и главе МИД Ирана Эбрахиме Раиси и Хосейне Амира Абдоллахиане.

Ранее Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И отметил рост числа стран, которые разделяют взгляды Китая и России.





