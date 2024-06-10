Азаров заявил о безвозвратной потере Украиной 500 тыс. человек с начала СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Украина потеряла безвозвратно свыше 500 тыс. человек, точкой невозврата для нее окажется 1 млн человек, заявил Азаров, передает ТАСС.

По его мнению, «до этой цифры не так много, как некоторым кажется», после перехода этого порога украинцы «будут не в состоянии самовосстановиться».

Экс-премьер отметил, что рождаемость в 2021-2023 годах в стране уменьшилась почти вдвое. В 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет составит 12-15% по сравнению 25% в 1993 году. В следующем поколении детей будет еще меньше, спрогнозировал политик.

Также Азаров указан на массовый выезд украинок от 18 до 34 лет из страны. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет демографическая яма на Украине, заключил он.

Летом прошлого года украинский институт будущего заявлял, что к маю 2023 года население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала СВО.