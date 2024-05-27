Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.0 комментариев
Бывший агент ЦРУ заявил о новой фазе украинского конфликта
Бывший агент ЦРУ Джонсон: У украинского конфликта началась новая фаза
В украинском конфликте началась новая фаза. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«Это продвижение вперед [российской армии], но это не классическое большое наступление», – приводит его слова канал «360».
Главная цель российских войск, как отметил бывший агент ЦРУ, не территориальные приобретения, а ликвидация находящихся на передовой украинских подразделений.
Джонсон уточнил, что ВС РФ сначала планируют сделать это при помощи артиллерии и планирующих бомб. Затем в ход пойдут беспилотники, танки и живая сила.
Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.