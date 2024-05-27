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    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    Высокоточное оружие США на Украине утратило эффективность из-за российских РЭБ
    Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
    Мантуров: Россия больше не допустит массового ухода западных компаний
    Галстанян вызвал Пашиняна на «встречу с народом»
    Страны Балтии пригрозили ввести войска на Украину в случае прорыва России
    Италия заявила об отсутствии у Столтенберга полномочий решать за все НАТО
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    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Еврейский вопрос раскалывает Америку

    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

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    27 мая 2024, 09:56 • Новости дня

    Бывший агент ЦРУ заявил о новой фазе украинского конфликта

    Бывший агент ЦРУ Джонсон: У украинского конфликта началась новая фаза

    Tекст: Ольга Никитина

    В украинском конфликте началась новая фаза. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    «Это продвижение вперед [российской армии], но это не классическое большое наступление», – приводит его слова канал «360».

    Главная цель российских войск, как отметил бывший агент ЦРУ, не территориальные приобретения, а ликвидация находящихся на передовой украинских подразделений.

    Джонсон уточнил, что ВС РФ сначала планируют сделать это при помощи артиллерии и планирующих бомб. Затем в ход пойдут беспилотники, танки и живая сила.

    Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

    26 мая 2024, 10:31 • Новости дня
    Российский авиаудар уничтожил арсенал ВСУ в гипермаркете Харькова
    Российский авиаудар уничтожил арсенал ВСУ в гипермаркете Харькова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове уничтожен склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, точным ударом КАБов в Харькове уничтожен склад вооружения ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете «Эпицентр», где также в торговом центре базировался командный пункт украинских военных, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что цели выявила российская разведка при участии местных жителей Харькова.

    Ранее военкоры сообщили, что в Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов.

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    26 мая 2024, 14:27 • Новости дня
    Италия заявила об отсутствии у Столтенберга полномочий решать за все НАТО

    Глава Минобороны Италии Крозетто выступил против «разрешения» Столтенберга Киеву бить вглубь России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не вправе решать за весь альянс, сказал глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, комментируя слова генсека о разрешении киевскому режиму бить западным оружием по российской территории.

    Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять «линию за всех», сказал Крозетто в интервью La Stampa, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что это касается и Столтенберга, и президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что решения будут принимать на саммите в Вашингтоне в июле.

    «Отдельные выступления ничего не значат», – подчеркнул руководитель ведомства.

    По его мнению, помогая Украине, ошибочно принимать действия, «ведущие к эскалации», должна оставаться возможность добиться перемирия и открытия мирных переговоров.

    До этого главы МИД и Минтранса Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини также выступили против ударов Киева вглубь российской территории.

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    26 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
    Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, а также добились успехов на других направлениях в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» освободили село Берестовое. Отмечается, что в ходе боев противник потерял до 285 человек, две ББМ, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.

    Как указали в пресс-службе, на Славянском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям. Потери противника составили до 355 человек, три ББМ, в том числе БМП Bradley производства США, два автомобиля, а также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.

    В Минобороны уточнили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям. Противник потерял за сутки до 480 человек, три ББМ, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    В сообщении говорится, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям. ВСУ потеряли за сутки до 130 человек, три ББМ, 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20.

    В ведомстве подчеркнули, что на Запорожском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены удары по живой силе и технике противника. Потери ВСУ составили до 40 человек, две ББМ и четыре автомобиля.

    В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

    Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять ОТРК ATACMS производства США, 32 РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, ПКР «Нептун», а также 41 БПЛА.

    Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    26 мая 2024, 13:32 • Новости дня
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разговоры официальных лиц США о необходимости разрешить Киеву бить по целям на территории России отражают безысходность Запада и похожи на агонию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Как отметил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале, «эти разговоры отражают безысходность и понимание, что честными средствами они не достигнут своей цели, это похоже на агонию», передает ТАСС.

    Ранее The New York Times сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием.

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    26 мая 2024, 10:13 • Новости дня
    Российские военные захватили пленных на позициях ВСУ под запорожской Васильевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие из отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии ВС России штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой в Запорожской области и захватили пленных, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, под Васильевкой по направлению к Степногорску бойцы 19-й дивизии ВС России при поддержке мотострелков штурмом взяли позиции ВСУ и захватили пленных, которые теперь не хотят воевать и призывают сослуживцев сдаваться, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что украинская армия находится в подавленном состоянии и понимает, что потеря Гуляйполя в Запорожской области неизбежна.

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    26 мая 2024, 11:25 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск в Старомайорском и Урожайном

    Рогов: Силы России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного

    Стало известно о продвижении российских войск в Старомайорском и Урожайном
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России шаг за шагом выдавливают ВСУ из захваченных сел Старомайорское и Урожайное, которые режим Зеленского в ходе контрнаступления летом прошлого года выдавал как одно из главных достижений, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что российские военные продвигаются вперед в вышеназванных селах, заняв при этом важные стратегические высоты.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР, уничтожив до 155 военнослужащих противника, две БМП, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198, а также 122-мм САУ «Гвоздика».

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    26 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европа должна поддерживать киевский режим до последнего, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Парижу и Берлину нужно совершить «скачок» в сотрудничестве друг с другом, а также им следует «до самого конца» помогать Украине сопротивляться, вооружать и обучать ее, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    Странам необходимо быть готовым «к любому сценарию», чтобы выстроить долгосрочный мир.

    Французский лидер добавил, что хотел бы видеть «амбициозный план по обороне Украины», а также по обороне Европы.

    Ранее МИД России отмечал, что Москва не оставит без ответа гипотетическую отправку французских войск на Украину.

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    26 мая 2024, 12:17 • Новости дня
    Взрывное устройство нашли на электроподстанции в Днепропетровской области Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывное устройство обнаружено на одной из электроподстанций Днепропетровской области Украины, сообщило Минэнерго страны.

    Как говорится в сообщении, взрывное устройство нашли на одной из подстанций «Облэнерго» Днепропетровской области, на место происшествия вызвали саперов и полицию, передает ТАСС.

    Подробности инцидента и название подстанции в министерстве не сообщили.

    Ранее в Днепре произошли пожары на энергетическом и инфраструктурном объектах.

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    26 мая 2024, 11:04 • Новости дня
    В Житомирской области Украины прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в Житомирской области Украины, сообщил украинский телеканал Freedom.

    Подробности не приводятся.

    Как сообщило издание «Зеркало недели», также не приводя подробностей, взрывы также прогремели в Киевской и Хмельницкой областях Украины, передает ТАСС.

    На данный момент по всей Украине объявлена воздушная тревога.

    Ранее сообщалось о взрывах в Полтаве и Павлограде, а также в Житомирской области Украины. В Киевской и Хмельницкой областях Украины также прогремели взрывы.

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    26 мая 2024, 14:53 • Новости дня
    Украинские власти заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.

    По его словам, взрывы раздаются в Херсоне, других подробностей он не привел, передает РИА «Новости».

    Ранее российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове.

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    27 мая 2024, 00:33 • Новости дня
    МВД объявило в розыск двух генералов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель начальника Генштаба ВСУ Владимир Горбатюк и бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский объявлены в розыск.

    «Горбатюк Владимир Дмитриевич. 19.02.1982. Разыскивается по статье УК», – приводит ТАСС сообщение из базы розыска МВД России.

    Аналогичная информация опубликована и в отношении Олега Вишневского. При этом суть уголовной статьи не раскрывается.

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    26 мая 2024, 19:56 • Новости дня
    Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Белгородской области

    Гладков: Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При украинском обстреле Шебекинского городского округа в Белгородской области пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Над округом сработали средства противовоздушной обороны, они сбили два снаряда РСЗО «Ольха» на подлете к Шебекино, указал губернатор в своем Telegram-канале.

    По предварительным данным, пострадала одна женщина, она сама обратилась с контузией в районную центральную райбольницу. После оказания медпомощи ее переведут в горбольницу Белгорода.

    В поселке Ржевка после отражения атаки ВСУ повреждения зафиксировали в 20 частных домах, повреждены девять машин.

    Ранее Минобороны сообщало о двух сбитых снарядах РСЗО «Ольха» в небе над регионом.

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    26 мая 2024, 15:18 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили три дрона над двумя регионами России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгородской и Брянской областях в воскресенье днем пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку, сообщило Минобороны России.

    Около 14.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    Дежурные средства противовоздушной обороны около 14.10 мск уничтожили один дрон над территорией Белгородской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В небе над Брянской областью уничтожены два украинских беспилотника.

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    27 мая 2024, 08:08 • Новости дня
    За ночь над Россией перехвачены 12 украинских беспилотников
    За ночь над Россией перехвачены 12 украинских беспилотников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Российские средства ПВО за прошедшую ночь выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

    Один БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области, еще один над Белгородской областью, четыре беспилотника уничтожены над территорией Краснодарского края, еще шесть – над территорией Орловской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в ведомстве, были «пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России».

    Ранее отмечалось, что беспилотник упал под Орском в Оренбургской области.

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    27 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик

    Кондратьев: Украина пыталась атаковать беспилотниками Геленджик

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Как сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале, все беспилотники были подавлены силами ПВО.

    Он добавил, что в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, пожар удалось потушить, в селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные службы.

    Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что четыре беспилотника были уничтожены над территорией Краснодарского края.

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