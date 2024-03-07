Пожар произошел в Казанском танковом училище

Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.0 комментариев
Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.0 комментариев
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По его мнению, певица сейчас находится в трудной ситуации, ее уровень жизни сильно упал после отъезда за границу, она живет хуже, чем в России. «Она живет намного хуже, чем здесь, она живет намного хуже, чем многие из вас здесь. Я был у нее за три дня до, как началась вся эта история в Израиле. Я вам даже скажу такую вещь — сейчас лучше всего жить здесь», – сообщает Life.
Он заявил, что Пугачева не хотела уезжать из России, но ей пришлось это сделать из-за супруга Максима Галкина (признан иностранным агентом – прим. ВЗГЛЯД), чтобы сохранить семью.
Ранее Галкина не пустили на Бали в Индонезии. До этого концерт артиста был отменен в Таиланде.
Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны
«При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.
«Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.
«Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.
«Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.
Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.
Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.
Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.
Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.
В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.
Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.
Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Генерал Зарудницкий: Конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе
Вероятность втягивания России в новые военные конфликты, по оценке генерала, возрастает. Запад, отметил он, ставит своей целью «стратегическое поражение» России, передает RT.
Зарудницкий призвал повысить требования к системе военной безопасности нашей страны.
Он также выразил уверенность, что окончание боевых действий на Украине не будет означать завершения конфронтации России и Запада.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что на Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США.
Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams под Авдеевкой
По его словам, в ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams, передает ТАСС.
Напомним, во вторник российский военный корреспондент Чингис Дамбиев заявил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams.
Protothema: Кортеж Зеленского в Одессе попал под ракетный удар
Как пишет издание Protothema, в момент атаки кортеж Зеленского находился в 150 метрах от греческой делегации, никто не пострадал.
Источник в правительстве Греции сообщил изданию, что греческая миссия по главе с Мицотакисом не испытывает проблем с безопасностью в Одессе.
Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв.
Пугачева опубликовала видеоролик в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России), в котором прокомментировала заявление Михайлова. Артистка намеренно изменила голос на хриплый и и назвала себя «безголосой», передает НТВ.
«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», – сказала Пугачева.
Затем певица сообщила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми». Она также предложила певцу «зарабатывать, пока может», и в конце видео оскорбила певца, назвав его «Стасиком» и нецензурным словом, пишет RT.
Ранее Стас Михайлов в интервью «Комсомольской правде» заявил, что ругающие Россию и уехавшие из страны артисты ведут себя некорректно. Он подчеркнул, что именно Россия сделала этих звезд популярными, поэтому каждая знаменитость должна быть благодарна своей публике. «Они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», – добавил певец.
Напомним, Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S», в него вошли новые версии песен с юбилейного концерта певицы. После артистка обратилась к поклонникам и анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею 15 апреля.
По его словам, Армения проинформировала Россию, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает данными о каких-либо принятых решениях по поводу вывода российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц. По его словам, в этом направлении ведется работа.
Сразу несколько недружественных заявлений, касающихся судьбы российских пограничников в Армении, сделало в последние дни ереванское руководство. Прямо говорится даже о том, что пограничники «должны оттуда уйти». Газета ВЗГЛЯД выясняла, как российские пограничники появились в Армении, какую роль они сыграли в сохранении ее государственности и почему в Ереване ими теперь недовольны.
RTVI: Около 21 млн россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли деньги в Соцфонд
Так, претендовать на соцвыплаты могут только те россияне, которые получали официально оформленную зарплату на основном месте работы, передает «Лента.ру».
По мнению экспертов, не перечисляющие деньги в Соцфонд граждане занимаются в основном натуральным хозяйством или воспитывают детей. Уточняется, что в 2022 году перечислили средства только 59 млн россиян, при этом еще 4 млн человек к этому времени числились самозанятыми. Официально безработными числились около 500 тыс. граждан.
Отмечается, что аналитики связали разницу между суммарным числом трудоспособного населения и официальной численностью занятых в том числе с размерами теневой экономики, в которой задействованы как минимум 14,5 млн россиян.
Ранее россиянам объяснили причины отказа в выплате страховой пенсии.
В городе заметили президентский кортеж, сам Зеленский и его офис не делали на этот счет никаких заявлений, передает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.
При этом греческий портал newsit.gr указал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был встретиться с Зеленским в Одессе. Он прибыл в страну несколько часов назад.
Взрыв произошел несколько часов назад в Одессе, официальной информации от властей города не поступало, объявлялась воздушная тревога.
Экс-глава сербской спецслужбы Вулин заподозрил Бербок в копировании речи деда-нациста
«Поскольку дед-нацист «защищал» Европу от СССР, неудивительно, что его внучка «защищает» Европу от сербов и русских, даже когда на нее не нападают», – отметил Вулин, его слова приводятся в опубликованном заявлении «Движения социалистов», передает ТАСС.
Слова Бербок о том, что «сердце Европы сейчас бьется в Киеве» по аналогии с тем, как оно «билось в Сараево» во время конфликта в Боснии и Герцеговине при распаде Югославии, указывают на то, что «сербам нет места в ЕС, как и россиянам», заявил Вулин.
Он также отметил, что неясно, писала ли Бербок свое заявление самостоятельно или заимствовала речь своего деда-нациста, награжденного в 1944 году орденом «За военные заслуги».
Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок Вальдемар был офицером вермахта. Сама Бербок заявила, что ей не было известно содержание этих документов.
Песков: Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию
Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые» отметил, что все касательно применения ядерного оружия изложено в соответствующей российской доктрине.
Ядерной войны, по словам представителя Кремля, люди должны бояться на уровне самосохранения. «Ядерная война – это последнее средство, прощальное средство», – приводит его слова ТАСС.
Песков отметил, что рассуждений о применении ядерного оружия сейчас очень много на Западе, и это, по его словам, крайне безответственно и крайне опасно.
Как заявляли ранее в Госдепе, США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
CNN: Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса
По его информации, участники кортежа почувствовали удар и заметили «грибовидное облако» дыма, передает ТАСС.
Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил CNN, что ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.
В Минобороны России сообщили ранее, что ВС нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута.
СМИ сообщали, что Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.
Путин отметил, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм является одной из ключевых отраслей экономики этого региона, передает РИА «Новости».
Глава государства напомнил о масштабном проекте «Пять морей», который затронет в том числе Азовский и Черноморские регионы. В рамках этого проекта планируется создать современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.
«Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе – пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», – подчеркнул Путин.
Президент также указал на необходимость сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черного моря. «Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, где в рамках проекта «Пять морей» будут созданы новые туристические объекты, как они будут выглядеть и что дадут российской экономике в целом.
Российский посол в Британии заявил о присутствии британских военных на Украине
«Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков», – приводит слова Келина ТАСС.
Он уточнил, что британские инструкторы также готовят силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.
Кроме того, «предельно ясно», что британцы участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».
«Поэтому мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – подчеркнул Келин.
При этом посол считает, что Великобритания не имеет оснований для того, чтобы разрывать дипломатические отношения с Россией.
«Для такого радикального шага нет оснований. Наши страны не находятся в состоянии войны, официальный Лондон сам акцентирует заинтересованность в сохранении дипломатических связей и посольств», – отметил российский дипломат.
Ранее сообщалось, что в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных. Представитель премьер-министра страны Риши Сунака заявил, что небольшое число британских военных находится на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и проведения обучения ВСУ.