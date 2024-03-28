  • Новость часаСК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    14 комментариев
    28 марта 2024, 18:58 • Новости дня

    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске

    Белый дом: США передали России данные об угрозе теракта в письменном виде

    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США заблаговременно передали России «ясную и детальную информацию» о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве, в том числе о возможном теракте в Красногорске.

    Кирби на регулярном онлайн-брифинге отметил, что «на самом деле США пытались помочь предотвратить этот теракт». По его словам, в преддверии атаки 22 марта США представили «ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве», передает ТАСС.

    В четверг газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    27 марта 2024, 19:58 • Новости дня
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва сделает некоторые политические шаги по итогам расследования теракта в «Крокус Сити Холле», если это будет необходимо, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    Она предложила для начала дождаться результатов расследования и итогов следственных действий, передает ТАСС.

    После них будут приниматься соответствующие действия правоохранительными, судебными органами и политические шаги, добавила Захарова.

    Ранее представитель МИД заявила, что западные страны выразили соболезнования после «отмашки» из Вашингтона.

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    28 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»

    Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе

    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.

    Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.

    Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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    28 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    @ t.me/rian_ru

    Tекст: Александра Юдина

    Полицейские смогли спасти из горящего «Крокус Сити Холла» видеоматериалы, в кратчайшие сроки просмотрели кадры и выяснили, в какую машину сели террористы и куда поехали, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    В своем Telegram-канале она указала, что на место трагедии прибыли начальник полиции УМВД по городскому округу, полковник полиции Максим Мягков со своим заместителем подполковником Дмитрием Новиковым.

    Полицейские взломали дверь в серверную и совместно с сотрудниками ФСБ изучили видеоматериалы. Они выяснили, в какую машину сели террористы.

    По словам Волк, вовремя переданная информация помогла оперштабу выяснить маршрут подозреваемых и помочь в их задержании.

    Всего из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тыс. человек, из них более 100 человек были спасены пожарными.

    Жертвами теракта стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    28 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие получило подтвержденную информацию о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» крупных денежных сумм и криптовалюты с Украины, сообщил Следственный комитет России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, эти средства использовались при подготовке преступления.

    «Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 11:04 • Новости дня
    В Магадане задержан одобривший теракт в «Крокусе» 75-летний пенсионер

    МВД: В Магадане задержан 75-летний пенсионер, одобривший теракт в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    В Магаданской области задержали 75-летнего жителя поселка Ола, который в мессенджере высказался в поддержку теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

    По данным правоохранителей, мужчина разместил в тематической группе сообщение, в котором одобрил теракт. Полицейские, сотрудники УФСБ и СОБР установили и задержали злоумышленника.

    В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

    На видео, опубликованном УМВД, задержанный мужчина заявил, что «совершил глупость», сожалеет о своих словах и раскаивается.

    Ранее в Башкирии правоохранительные органы задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который в ходе стримов в оскорбительной манере обсуждал теракт в «Крокус Сити Холле».

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    28 марта 2024, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть

    Экономист Юшков: G7 обсуждает понижение потолка цен на российскую нефть ради давления на Москву

    Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Группа семи (G7) обсуждает снижение потолка цен на нефть, так как ей необходимо поддерживать давление на Москву. Но от понижения планки стоимость российского топлива не изменится, так как соответствующие издержки России зависят только от самого факта наличия ограничений, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее в G7 допустили понижение потолка цен на российскую нефть.

    «Западу надо придумывать все новые санкции против России. США и их союзники хотят публично продемонстрировать, что они продолжают оказывать давление на нашу страну. Поэтому причины обсуждений понижения потолка цен на российскую нефть лежат в медийной плоскости», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В реальности нет практически никакой разницы, каковым будет размер потолка. Более того, мы все видим, что он не работает так, как того хотелось бы Западу. Вместе с тем некоторые трудности он нам создает. Но даже незначительные издержки с нашей стороны устраивают США, поэтому потолок до сих пор не отменен», – указывает спикер.

    «Тем не менее с понижением потолка цен G7 существует ряд проблем. Например, перед введением данной меры Группа семи договорилась каждые два месяца опускать планку на 5% от средней стоимости российской нефти, но мера до сих пор не пересматривалась», – пояснил он.

    «Кроме того, G7 важно пройти по очень тонкой грани. Страны, входящие в объединение, являются импортерами, и им важно, чтобы Россия не ограничила экспорт нефти, иначе взлетят цены. Кроме того, с символической точки зрения еще большее понижение также несет риск – одно дело, когда топливо продается по цене выше потолка на 10 долларов, и совсем другое, когда на условные 30 долларов», – резюмировал Юшков.

    Ранее стало известно, что Группа семи (G7) обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт. По его словам коалиция нацелена на то, чтобы лишить Москву дохода от энергоносителей.

    Помощник госсекретаря отметил, что США и их партнеры «предпринимают шаги для того, чтобы усилить меры по соблюдению» потолка цен на нефть из РФ. Он упомянул санкции против судоходных компаний и танкеров, а также ограничительные меры в отношении «будущих российских проектов» в сфере энергетики.

    В конце декабря США и их союзники уже обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Страны, соблюдающие ограничения, начнут требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают сырье.

    Кроме того, в механизм соблюдения потолка вносятся изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например, на страхование и фрахт, делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки.

    Напомним, в начале января стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США. Об этом сообщали РИА «Новости». По данным агентства, в октябре 2023-го Штаты впервые за полтора года закупили сырье из РФ в объеме 36,8 тыс. баррелей на общую сумму в 2,7 млн долларов. В ноябре Вашингтон совершил вывоз дополнительной партии энергоресурса.

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    27 марта 2024, 21:26 • Новости дня
    Записку от бойцов с фронта с обещанием отомстить оставили у «Крокуса»

    Записку с обещанием отомстить оставили у мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    У стихийного мемориала памяти жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» появилась записка от бойцов с фронта со словами соболезнования и обещанием отомстить.

    «Бойцы с фронта сильно скорбят. Мы отомстим!» – говорится в записке, которую оставила небольшая группа мужчин, передает РИА «Новости».

    В понедельник у «Крокус Сити Холла» отслужили панихиду по погибшим в результате теракта.

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    28 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

    Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 13:27 • Новости дня
    Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков

    Источник: Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием психотропных веществ

    Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков
    @ Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устроившие террористический акт в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ, этого не исключают следователи, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Фигуранты в момент преступления могли находиться под действием психотропных веществ, сейчас проводятся необходимые экспертизы, сообщил собеседник РИА «Новости».

    В случае подтверждения этой теории такое обстоятельство может стать отягчающим обстоятельством для них.

    Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что четверо нападавших при атаке на «Крокус» были в состоянии наркотического опьянения. По его словам, они могли употреблять наркотики не только в день теракта.

    Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    27 марта 2024, 20:36 • Новости дня
    МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    МЧС России обновило список погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

    По состоянию на 20.15 в перечне, опубликованном на сайте МЧС, числятся 143 человека, передает РИА «Новости».

    Ранее СК сообщил об опознании 84 тел погибших в «Крокусе».

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    28 марта 2024, 13:17 • Новости дня
    В партии Эрдогана выразили уверенность в причастности Запада к теракту в «Крокусе»

    Турецкий политик Челик: Теракт в «Крокусе» не обошелся без зарубежных спецслужб

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» не мог быть совершен без поддержки зарубежной разведки.

    Челик выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией и подчеркнул, что подобная «профессиональная акция» невозможна без участия спецслужб, передает ТАСС.

    Он также указал на наличие «спонсоров» и «лобби», заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.

    Представитель ПСР добавил, что Турция и Россия взаимодействуют в вопросах противодействия терроризму.

    Ранее глава ФСБ Александр Бортников не исключил, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске стоят Вашингтон, Лондон и Киев.

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    27 марта 2024, 21:35 • Новости дня
    Рок-группа «Пикник» провела благотворительный концерт для жертв теракта в «Крокусе»
    Рок-группа «Пикник» провела благотворительный концерт для жертв теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Рыбаков/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Рок-группа «Пикник», благотворительный концерт которой состоялся в Петербурге 27 марта, завершила выступление песней «Там, на самом краю земли».

    Во время исполнения песни зрители зажгли фонарики и встали, пишут «Известия».

    Благотворительный концерт начался с минуты молчания. Также симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» на благотворительном концерте исполнил инструментальный номер «Памяти ушедших». Все собранные средства отправят на помощь пострадавшим и семьям жертв теракта в «Крокусе»

    Ранее музыканты «Пикника» возложили цветы в память о погибших в «Крокусе».

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    27 марта 2024, 22:32 • Новости дня
    СМИ назвали вероятный канал вербовки исполнителей теракта в «Крокусе»

    РИА «Новости»: Исполнителей теракта в «Крокусе» вербовали через таджикский канал ИГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевики, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле», были завербованы через Telegram-канал «Голос Хорасана», который принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ и работает на Таджикистан.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в... Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле»… Это Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»), – приводит РИА «Новости» слова источника, знакомого с ситуацией. 

    Отмечается, что указанный канал удален по неизвестной причине.

    При этом РИА «Новости» указывает, что «компетентный сотрудник ФСБ» сообщил в феврале 2023 года, что активизация в Афганистане «Вилаята Хорасан» совпала с «реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда».

    В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал, что американские и британские спецслужбы участвовали в создании «пояса нестабильности» в Афганистане у южных границ СНГ.

    Тогда же он заявил, что запрещенный «Вилаят Хорасан» наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.

    По последним данным МЧС, во время теракта погибли 143 человека. 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура.

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    27 марта 2024, 22:57 • Новости дня
    Захарова высмеяла сообщение о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

    Мария Захарова иронично отреагировала на сообщение западных СМИ о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме ответила на сообщение западных СМИ о том, что в окружении президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

    «Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, в этот день Путин «с утра находился «в окружении» Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора  ФСБ Александра Бортникова».

    «А Николай Патрушев и Александр Бортников ещё и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в «Крокус Сити Холл», – подчеркнула Захарова. 






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