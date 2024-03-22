На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия

Политолог объяснила обнаруженные Киевом дополнительные резервы в тылу

Политолог Шеслер: Украина неспособна мобилизовать 500 тыс. человек

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявление премьера Украины вряд ли связано с попыткой успокоить население на фоне обсуждения закона об ужесточении мобилизации. Сообщения о менее масштабной кампании не вселят какую-то надежду в мужчин, и они не начнут выходить на улицы украинских городов без страха быть схваченными сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК)», – считает политолог Лариса Шеслер.

По ее мнению, адресат сообщения – Запад. Собеседница напомнила, что ранее со стороны западных политиков звучала критика в адрес офиса Зеленского из-за неспособности выполнить план по мобилизации. «Теперь Шмыгаль выступил с «ответкой». Он, по сути, обвинил европейских чиновников в том, что они не передали ВСУ достаточного количества вооружения и техники, и вновь потребовал увеличить поставки ракет, артиллерии и прочего», – указала Шеслер. Она уверена – Украина и Запад разыгрывают между собой игру «найди виноватого»: первые обвиняют вторых в недостаточной помощи, а те отвечают критикой провала военной кампании.

При этом Украина в принципе не может выполнить планы по мобилизации 500 тыс. человек. Но чтобы в глазах «партнеров» все выглядело «чинно и складно», офис Зеленского пошел на хитрость и сослался на некие «резервы в тылу». «Если цель по мобилизации недостижима, то можно сказать, что такое число мобилизованных вообще-то превышает потребности. Вот ведь добродетель!» – сыронизировала собеседница.

«Реальность же состоит в том, что Запад не может поставить столько оружия, сколько просит Украина, а Киев не способен мобилизовать такое количество солдат, которое требует Запад», – резюмировала Шеслер.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны. Он утверждает, что после «инвентаризации», устроенной главкомом ВСУ Александром Сырским, выяснилось, что «есть резервы в тылу». «Мы начали проводить ротацию войск на передовой и сейчас мы понимаем, что нам не нужно мобилизовывать столько людей, сколько было объявлено», – сказал премьер в интервью агентству Bloomberg.



Он уверяет, что Киев сможет продолжить вести боевые действия без дополнительных мобилизационных усилий, если страны – партнеры Украины продолжат снабжать ее вооружением и боеприпасами. Шмыгаль ожидает, что выделенные США на помощь Украине средства поступят уже «в этом месяце или максимум в следующем месяце».

Примечательно, что на этом фоне появились сообщения о том, что украинские военкомы похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе для дальнейшей их отправки под Крынки. Местные уже воспринимают слово «Крынки» как проклятье, так как знают, что похищенные свяжутся с близкими через пару дней – сообщить, что они находятся в составе подразделений ВСУ на левом берегу Днепра, а чуть позже пропадут навсегда, заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов (занимал пост руководителя администрации Снигиревского района в 2022 году).

О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал Владимир Зеленский. По его подсчетам, призыв такого числа украинцев обойдется в 12,77 млрд долларов. В начале марта газета Financial Times писала со ссылкой на Минобороны Украины, что новая мобилизация призвана позволить вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, измотанных боевыми действиями. Отмечалось, что ВСУ будут использовать оставшихся после ротации мобилизованных для восполнения боевых потерь, а также для других нужд войск «вне зависимости от ситуации на поле боя».