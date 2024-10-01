В Краснодаре потушили пожар площадью 500 кв. метров на складе

Пожар на складе с пластиковыми изделиями в Краснодаре ликвидирован

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, сотрудники МЧС России успешно справились с ликвидацией пожара на складе в Краснодаре. Пожар произошел на Круговой улице, и его площадь составила 500 квадратных метров.

На складе находились пластиковые и деревянные изделия, которые способствовали быстрому распространению огня.



По информации, предоставленной МЧС, пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно и начали борьбу с огнем.

Слаженные действия спасателей позволили быстро потушить возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение. В настоящее время проводится обследование территории, чтобы выяснить причины возгорания и оценить возможные ущербы.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом комплексе на Ильменском проезде в Москве один человек погиб.