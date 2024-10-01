  • Новость часаИзраильские танки вошли в ливанский Рмейш
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый премьер Японии подкинет США неожиданных проблем
    Маневр российского истребителя напугал летчика F-16 ВВС США (видео)
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
    Патриарх Кирилл заявил, что эволюция не противоречит Божьему замыслу
    Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля
    Суд на Украине обязал завести дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ
    Обозначены параметры индексации пенсий в 2024 году
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    Сервис «Яндекс.Такси» снял с клиентов деньги за несуществующие поездки
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    6 комментариев
    1 октября 2024, 00:47 • Новости дня

    В Краснодаре потушили пожар площадью 500 кв. метров на складе

    Пожар на складе с пластиковыми изделиями в Краснодаре ликвидирован

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе на Круговой улице в Краснодаре, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

    Как передает ТАСС, сотрудники МЧС России успешно справились с ликвидацией пожара на складе в Краснодаре. Пожар произошел на Круговой улице, и его площадь составила 500 квадратных метров.

    На складе находились пластиковые и деревянные изделия, которые способствовали быстрому распространению огня.

    По информации, предоставленной МЧС, пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно и начали борьбу с огнем.

    Слаженные действия спасателей позволили быстро потушить возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение. В настоящее время проводится обследование территории, чтобы выяснить причины возгорания и оценить возможные ущербы.

    Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом комплексе на Ильменском проезде в Москве один человек погиб.

    30 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лига безопасного интернета готовит обращение в Генпрокуратуру после инцидента в Одинцовской школе №3, где учительница не отпустила ученика в туалет, сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, учительница не пустила четвероклассника в туалет, из-за чего мальчик обмочился в классе, передает РИА «Новости».

    Сейчас ребенок болеет, у него подскочила температура на фоне переживаний и унижений, сообщила глава Лиги безопасного интернета. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру с жалобой. Мизулина отметила, что подобные инциденты происходят не только в Одинцове, но и по всей стране.

    «Многие подростки пишут мне об этом», – сообщила она в Telegram-канале.

    В январе прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем.

    Коментарии (29)
    30 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, присвоено звание Героя России, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», – говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Ранее военкора удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

    Коментарии (23)
    30 сентября 2024, 22:05 • Видео
    Австрия проголосовала за Россию и против Украины

    На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    Коментарии (0)
    30 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок

    Суд приговорил украинца Александра Пермякова к пожизненному сроку за покушение на Прилепина

    Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Украины Александр Пермяков приговорен к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина, соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.

    По совокупности инкриминируемых преступлений Пермякову также назначен штраф в размере 700 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Первые пять лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима для отбывания оставшегося срока.

    По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана. После проведения слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя.

    Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором ехали Прилепин и его товарищ Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Согласно показаниям Пермякова, СБУ поручала ему убить писателя в Москве, выстрелив в затылок.

    Коментарии (13)
    30 сентября 2024, 18:22 • Новости дня
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году страховые пенсии в России могут быть проиндексированы на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, составляет 7,3% к концу 2024 года.

    Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год, а также плановом периоде 2026 и 2027 годов, которые подготовил Минфин, передает ТАСС.

    Меры бюджетной и налоговой политики будут направлены на снижение бедности, сокращение неравенства и рост доходов российских семей, подчеркивается в документе.

    «На решение этих задачи будут работать все инструменты фискальной политики, включая выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, социальные контракты, <…> повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом фактически складывающейся инфляции (с 2026 года – не ниже роста заработной платы в страховой части пенсии), возобновление с 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров», – следует из материалов.

    Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета следует, что бюджетные ассигнования на развитие пенсионной системы составят 2,2 трлн рублей, в 2026 году – 2,6 трлн рублей, в 2027 году – 2,5 трлн рублей.

    На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению планируется выделить 824 млрд рублей в 2025 году, 894 млрд в 2026 году и 950 млрд рублей в 2027 году. В документе отмечается, что финансирование на пенсии военнослужащим и членам их семей, а также надбавки к пенсиям и их увеличение в 2025 году составит 1,368 трлн рублей, в 2026 году – 1,427 трлн рублей, а в 2027 году – 1,484 трлн рублей.

    Дополнительно на выплату региональных социальных доплат к пенсиям в 2025 году выделено 56 млрд рублей, в 2026 году – 70 млрд рублей, а в 2027 году – 71 млрд рублей.

    Ранее правительство запланировало выделить на новый нацпроект «Молодежь и дети» 458 млрд рублей.


    Коментарии (12)
    30 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Ка-52М уничтожили военную технику и личный состав ВСУ в Курской области
    Ка-52М уничтожили военную технику и личный состав ВСУ в Курской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи вертолетов Ка-52М успешно ликвидировали личный состав и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Атака была проведена с использованием авиационных ракет по разведанным целям противника, сообщило ведомство, передает ТАСС. После выполнения удара экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.

    Согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были успешно уничтожены, отметили в Минобороны.

    Ранее Ка-52М уничтожили украинские подразделения в Курской области.

    Коментарии (0)
    30 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    На журналистов телеканала «360» совершено нападение в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестные напали на журналистов телеканала «360», инцидент произошел в понедельник на территории Битцевского леса в Москве.

    Журналиста Александра Молочко избили, когда тот выполнял редакционное задание, сообщается в Telegram-канале телеканала.

    По данным «360», после обращения директора департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Ивана Мельникова СК возбудил по факту нападения уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов в уголовном праве России».

    В апреле СК возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в связи с нападением на съемочную группу федерального телеканала в Московской области.

    Коментарии (0)
    30 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин подписал закон об оплате неиспользованных отгулов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс, которые касаются оплаты неиспользованных отгулов и возможности присоединения их к основному отпуску при увольнении.

    Теперь сотрудникам необходимо использовать неиспользованный отгул в течение одного года с момента его возникновения, передает РИА «Новости». Закон также позволяет работникам присоединить такие дни к основному отпуску.

    Если на момент увольнения у работника остались неиспользованные дни, работодатель обязан выплатить разницу между полной оплатой работы в выходной и фактически произведенной оплатой.

    Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам неиспользованные отгулы в случае увольнения.

    Коментарии (2)
    30 сентября 2024, 14:39 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек

    «360»: В Москве в районе Царицыно в ДТП с автобусом и «Газелью» пострадали 11 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате столкновения автобуса с «Газелью» на Каспийской улице в районе Царицыно в Москве пострадали 11 человек, включая двоих детей.

    В основном пострадавшие получили травмы лица, передает канал «360» со ссылкой на источник. По словам собеседника телеканала, на место происшествия прибыло много машин скорой помощи.

    «У девушки перелом носа и выбиты передние зубы. У ребенка ушибы», – рассказал он. Кроме того, в результате аварии произошел разлив топлива.

    На прошлой неделе в ДТП с автобусом и грузовиком в Ульяновске пострадали 13 человек.

    Коментарии (0)
    30 сентября 2024, 16:52 • Новости дня
    Кабмин внес в Госдуму законопроект об изменении МРОТ

    Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ до 22,4 тыс. рублей в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 22,4 тыс. рублей с начала 2025 года.

    Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы, передает ТАСС. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц», – следует из законопроекта.

    На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров сообщил, что вначале 2025 года ожидается увеличение МРОТ до 22 тыс. 440 рублей.

    Коментарии (0)
    30 сентября 2024, 04:03 • Новости дня
    Женщина с тремя детьми погибла в пожаре в Приамурье

    В Свободном погибла женщина с детьми при пожаре, возбуждено уголовное дело

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Свободный Амурской области произошел пожар в одноэтажном деревянном доме, в результате которого погибла женщина и трое детей, младшему из которых было девять месяцев.

    Как передает РИА «Новости», в городе Свободный Амурской области ранним утром в понедельник произошел пожар в одноэтажном деревянном доме. В результате возгорания погибли женщина 1990 года рождения и трое детей в возрасте девять месяцев, восемь и четырнадцать лет.

    МЧС региона сообщило, что пожар охватил площадь в 40 квадратных метров и был потушен десятью специалистами и тремя единицами техники.

    По данным следственного управления Следственного комитета по Амурской области, возбуждено уголовное дело по факту гибели людей по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

    На месте происшествия были обнаружены тела погибших, а также выяснилось, что в доме не было пожарного оповещателя, что усложнило своевременное предупреждение о возгорании.

    Ранее сообщалось, что в Омске две женщины погибли после попытки гостя успокоить друзей поджогом

    Коментарии (0)
    30 сентября 2024, 14:54 • Новости дня
    Военкор Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР

    Военкор «Известий» Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР

    Военкор Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР
    @ Пресс-служба телеканала РЕН ТВ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил осколочные ранения обеих ног и ожоги под Часовым Яром в Донецкой народной республике.

    Кулага возвращался со съемок на квадроцикле, когда в него попал FPV-дрон, сообщается в Telegram-канале «Известий».

    По данным издания, в результате инцидента журналист получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы нижних конечностей. Несмотря на состояние, он активно помогал оказывать первую помощь офицерам, сопровождавшим его. Кулага сейчас находится в госпитале, его жизнь и здоровье вне опасности.

    «Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук», – приводит газета слова военкора.

    Ранее военкора ВГТРК Евгения Поддубного, получившего тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

    Коментарии (0)
    30 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    ВЦИОМ: Россияне стали намного равнодушнее к футболу

    ВЦИОМ: Доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интерес к футболу среди россиян значительно снизился, а число постоянных футбольных болельщиков уменьшилось в пять раз, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что процент россиян, равнодушных к футболу, увеличился с 43% в 2005 году до 77% в 2024 году, передает РИА «Новости». Также снизилось количество постоянных футбольных болельщиков: их доля упала с 19% до 4%, а тех, кто интересуется футболом время от времени, стало меньше с 34% до 18%.

    В 2009 году почти каждый второй россиянин (47%) мог назвать фамилию интересного российского футболиста. Сегодня этот показатель сократился до 17%.

    Несмотря на снижение интереса к футболу, большинство россиян полагают, что в стране созданы условия для развития детско-юношеского футбола. Этот показатель вырос с 54% в 2014 году до 64% в 2024 году, тогда как процент считающих, что таких условий нет, сократился с 31% до 16%.

    Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 21 сентября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Погрешность выборки составляет не более 2,5% с вероятностью 95%.

    Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о возвращении российских клубов и сборных в международные футбольные турниры, отметив, что это произойдет через два года после окончания СВО.

    Коментарии (4)
    30 сентября 2024, 18:30 • Новости дня
    Командир «Пятнашки»: Жители новых регионов показывают Украине правильность своего выбора
    Командир «Пятнашки»: Жители новых регионов показывают Украине правильность своего выбора
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Усилия, вкладываемые Россией в развитие четырех субъектов, наглядно демонстрируют, что в стране люди поддерживают друг друга. Более того, украинцы на других территориях понимают, кто на самом деле является оккупантом, сказал газете ВЗГЛЯД командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба. Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией.

    «Новые регионы должны показать жителям территорий, которые до сих пор находятся под контролем ВСУ, что их выбор был правильным. Все усилия, вкладываемые Россией в развитие четырех субъектов, наглядно демонстрируют, что в нашей стране мы поддерживаем друг друга», – сказал Ахра Авидзба, командир интернациональной бригады «Пятнашка», во время концерта «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

    «Напомню, что связи жителей Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР со знакомыми на Украине до сих пор не оборваны. И они могут передать людям, что мы ждем их. Наша страна готова сказать: «Добро пожаловать!» – отмечает он.

    «Тем более население по ту сторону прекрасно понимает, кто есть кто. Когда российские солдаты входят в тот или иной населенный пункт, местные его не покидают. А вот приближения ВСУ опасаются – из городов, находящихся под их контролем, многие попросту сбегают. Вот и ответ на вопрос: кто является настоящим оккупантом», – заключил Авидзба.

    Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

    В честь праздника по всей стране проходят сотни памятных мероприятий. На Красной площади в понедельник вечером начался праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!».

    Напомним, два года назад 30 сентября Путин подписал указ о вхождении новых субъектов в состав страны.

    Коментарии (0)
    30 сентября 2024, 19:23 • Новости дня
    Мишустин пригласил президента Ирана в Москву

    Мишустин пригласил президента Ирана Пезешкиана в Москву для подписания договора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил иранского лидера Масуда Пезешкиана в Москву для подписания важного соглашения о стратегическом сотрудничестве между странами.

    «Ожидаем вас в Москве для участия в заседании БРИКС, а также для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между нашими странами», – сказал российский премьер в ходе переговоров с Пезешкианом в Тегеране, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ждет полноценного визита иранского лидера Масуда Пезешкиана в Россию для подписания нового большого договора между странами.

    Коментарии (0)
    30 сентября 2024, 21:36 • Новости дня
    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия все эти годы демонстрируют небывалую выдержку

    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия сумели выстоять несмотря ни на что, и в этом их подвиг

    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия все эти годы демонстрируют небывалую выдержку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Жители Донбасса и Новороссии совершили невероятный подвиг. Не сломившись под натиском противника, они сделали свой выбор в пользу России, чем духовно обогатили всю страну, сказал газете ВЗГЛЯД актер Владимир Стеклов. Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией.

    «Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией стало восстановлением исторической справедливости. Это важная и по-настоящему масштабная веха, необходимость приближения которой ощущали многие граждане», – сказал Владимир Стеклов, народный артист России, на праздничном концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

    «При этом жители новых регионов являются настоящими героями. Они выстояли перед невзгодами судьбы. Даже в тяжелые постмайданные годы люди, родившиеся здесь, держались изо всех сил под натиском противника. Они сумели выстоять несмотря ни на что, и в этом их безусловный подвиг», – отмечает он.

    «Еще в первые годы после 2014-го я для себя решил – Россия начинается с Донбасса. Все это время люди демонстрировали небывалую выдержку. Поэтому с вхождением регионов в состав нашей страны мы все обогатились и в духовном плане. Их героизм закалил нас самих», – акцентирует собеседник.

    «И мы не должны забывать об этом. Всем россиянам важно сплотиться и работать на благо того, чтобы наша Родина стала лидирующей по многим направлениям. Не только в области экономики, но и в культурной, духовной сфере. Нам необходимо работать, засучив рукава, бросить усилия на восстановление и развитие в том числе новых территорий», – заключил Стеклов.

    Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

    В честь праздника по всей стране проходят сотни памятных мероприятий. На Красной площади в понедельник вечером прошел праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!».

    Коментарии (0)
    Главное
    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России
    Обновлен состав Совбеза России
    В Донецке впервые за 10 лет выдано разрешение на строительство высотки
    Полковнику Гамаюнову вменили ущерб на 80 млн рублей
    Узбекистан опроверг сообщения об избиении русскоязычных школьников в Джизаке
    Представлен проект госбюджета на 2025–2027 годы

    Балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России

    Традиционно российское зерно экспортировалось через черноморские порты. Однако в России начался настоящий бум строительства зерновых терминалов на Балтике. И не последнюю роль в этом сыграл разрыв отношений с Европой. Зачем российские компании строят мощности для экспорта зерновых на севере, а не на юге страны? И как это поможет в том числе развитию Северного морского пути? Подробности

    Перейти в раздел

    Элита со знаком качества. Герой СВО как символ современной России

    В середине сентября Владимир Путин издал указ о назначении ветерана СВО, Героя России Артура Орлова новым председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Обычная кадровая новость, каких много? С одной стороны, да. Россия – огромная страна, в политической сфере которой постоянно происходит кадровая ротация. Но в данном случае гораздо более важной является «другая сторона» вопроса. Подробности

    Перейти в раздел

    Как дерзкая операция водолазов подарила ВМФ СССР ценнейший трофей

    Ровно 80 лет назад, 30 сентября 1944 года, вышел приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом адмирала Трибуца о награждении водолазов, поднявших вражескую подводную лодку. Это была поистине уникальная и героическая операция, проведенная на дне моря под непрерывным обстрелом противника. Как она была организована и почему привела к важнейшим для всего ВМФ СССР результатам? Подробности

    Перейти в раздел

    Австрия открыла счет поражений либералов в Европе

    Правая Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в стране. Теперь, по мнению экспертов, ей предстоит вступить в коалицию с другими политическими силами. Что значит поражение австрийских либералов и как оно отразится на европейской политике? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............