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В Краснодаре потушили пожар площадью 500 кв. метров на складе
Пожар на складе с пластиковыми изделиями в Краснодаре ликвидирован
Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе на Круговой улице в Краснодаре, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
Как передает ТАСС, сотрудники МЧС России успешно справились с ликвидацией пожара на складе в Краснодаре. Пожар произошел на Круговой улице, и его площадь составила 500 квадратных метров.
На складе находились пластиковые и деревянные изделия, которые способствовали быстрому распространению огня.
По информации, предоставленной МЧС, пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно и начали борьбу с огнем.
Слаженные действия спасателей позволили быстро потушить возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение. В настоящее время проводится обследование территории, чтобы выяснить причины возгорания и оценить возможные ущербы.
Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом комплексе на Ильменском проезде в Москве один человек погиб.