Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Суд в Москве зарегистрировал иск активиста к клубу «Мутабор»
Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал иск активиста из Тюмени о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор».
О какой сумме в иске идет речь, в суде уточнять не стали, передает РИА «Новости».
Беседа по исковому заявлению назначена на 26 февраля. Как заявил активист, проведение вечеринки «almost naked party» «на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни».
Ранее Таганский суд принял иск к МТС на 1 млрд долларов из-за вечеринки в «Мутаборе», организованной Анастасией Ивлеевой.