Суд в Москве зарегистрировал иск активиста к клубу «Мутабор»

Власти ОАЭ не дадут Моргшенштерну вернуться в Дубай после интервью Собчак

Рэперу Моргенштерну не продлили туристическую визу в ОАЭ после интервью Собчак

Tекст: Денис Тельманов

«Когда у меня кончились дни, мне нужно было продлевать визу и мне отказали как туристу», – рассказал артист в личном блоге, передает StarHit.

Отмечается, что певца остановили на паспортном контроле после прилета в Дубай, сотрудник паспортного контроля сообщил, что ему закрыт въезд в страну.

Моргенштерн предположил, что решение заблокировать въезд в страну сыграло интервью с Ксенией Собчак», выпущенное в ноябре 2023 года.

Ранее власти ОАЭ внесли Алишера Моргенштерна* (признан иностранным агентом) в черный список из-за статуса иностранного агента в России и нарушения местных запретов и законов, сообщили СМИ.

Запрет вступил в силу через сутки после публикации нового интервью рэпера Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как обходит арабские ограничения.

В июне Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна за отказ указывать в соцсетях статус иностранного агента. Минюст включил рэпера в список иностранных агентов в начале мая.

