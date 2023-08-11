Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа

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    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    15 комментариев
    Новости
    19:45Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа

    Московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    19:36В ЛНР ввели грантовую поддержку для фермеров

    В ЛНР утвердили меры господдержки развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Аграрии могут получить субсидию на проведение агротехнологических работ, возместить часть затрат на поддержку собственного производства овощей открытого грунта и на приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг.

    19:27Студентам-участникам СВО разрешили переходить на бюджет даже при отсутствии мест

    Правительство утвердило постановление о перераспределении вакантных мест для студентов-участников СВО.

    19:18Мигрант пытался поджечь военкомат в Петербурге ради интима

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице задержали мигранта с бутылкой бензина, он пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима.

    19:09Кулеба попросил ускорить поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus

    Украина просит западных партнеров поставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS как можно быстрее, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    18:46Прокуратура решила проверить актера Панина на публичные призывы к терроризму

    Прокуратура Москвы проверит слова актера Алексея Панина на предмет призывов к террористической деятельности в интернете, а также дискредитацию ВС России, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

    18:38В Петербурге задержали участников драки в Пугаревском карьере

    Полиция Петербурга установила и задержала троих активных участников драки в Пугаревском карьере, где пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

    18:29МИД России выступил против военного способа урегулирования кризиса в Нигере

    Москва выразила поддержку в посреднических усилиях Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые направлены на политико-дипломатическое разрешение кризиса в Нигере, сообщили в МИД России. При этом в ведомстве отметили, что военный способ урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой стране.

    18:21Эксперт: Использующим западные серверы российским компаниям угрожает промышленный шпионаж

    «Работа VPN-протоколов с использованием зарубежной серверной инфраструктуры несет в себе риски утечки личной, корпоративной и даже государственной информации», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Илья Массух. Ранее Роскомнадзор рекомендовал компаниям перевести бизнес-процессы на российскую инфраструктуру и отказаться от применения VPN-протоколов с использованием зарубежных серверов.

    18:20Девять человек пострадали на экскурсии в Сочи

    Девять человек пострадали в ДТП в Сочи, среди них – беременная женщина и ребенок, погибших нет, сообщили в Минздраве региона.

    18:12В Тюменской области участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий

    Удостоверения ветеранов боевых действий вручили 15 подопечным филиала фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области, сообщили в пресс-службе организации.

    18:03Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»

    На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.

    17:54Директора фирмы-арендатора просят арестовать из-за взрыва в Сергиевом Посаде

    Суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении технического директора фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщили в суде.

    17:46США внесли в санкционный список бизнесменов Фридмана и Авена

    США расширили санкционный список, куда включили четыре физических и одно юридическое лицо из России, следует из документов американского Минфина.

    17:38Искусственный интеллект возбудил 500 дел против российских должников

    Искусственный интеллект возбудил 500 исполнительных документов в рамках пилотного проекта ФССП России, при этом должники не нашли поводов для обжалования принятых роботом решений, заявил директор службы Дмитрий Аристов.

    11 августа 2023, 19:45

    Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа

    Участники преступной группы задержаны в Москве за организацию незаконной миграции украинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    Следствие считает, что в группе состояли россияне, граждане Молдавии, кроме того, на них работал сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу, следует из сообщения в Telegram-канале столичного СУ СКР.

    Подозреваемые искали украинцев, желавших получить российское гражданство. За вознаграждение готовили паспорта или вписывали в документы сведения о регистрации на территории ДНР до вступления региона в Россию.

    Все задержанные признались в совершении преступления, было проведено более 10 обысков и выемок на территории двух регионов, изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранных государств.

    Ранее ФСБ сообщила о пресечении канала незаконной миграции украинцев в Москве и Московской области.

    10 августа 2023, 21:39
    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Рогов сообщил об ударе по гостинице в Запорожье, где находились боевики ВСУ и иностранные наемники

    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, была слышна работа ПВО ВСУ, также местные жители говорили о не менее двух прилетах, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Один из взрывов произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    «На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ – представителей так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России.

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    10 августа 2023, 20:45
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на Купянском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live»

    Он уточнил, что силам России до Купянска остались считанные километры, занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Напомним, украинские власти объявили о принудительной эвакуации населения Купянского района.

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    10 августа 2023, 21:59
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    США увеличили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с 14 до 24 тысяч в месяц, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Также он отметил, что планируется увеличить их выпуск до 80 тыс. в месяц в следующем году, сообщает РИА «Новости». США, по его словам, поставили на Украину более двух миллионов таких снарядов для артиллерийских орудий западного образца.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на разные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву.

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    11 августа 2023, 13:22
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступление на широком фронте, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они улучшили тактическое положение около Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе активной обороны отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Потери противника составили более 165 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

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    11 августа 2023, 03:59
    Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    «Украинская правда»: Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента, пишут украинские СМИ.

    Отставка Резникова, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники во власти, перешла из «теоретически возможной» в «практически возможную», передает РИА «Новости».

    Украинское издание утверждает, что кандидатами на пост руководителя военного ведомства Зеленский рассматривает Александра Кубракова, нынешнего министра инфраструктуры, а также Александра Камышина, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

    Газета добавляет, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.

    Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.

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    11 августа 2023, 14:58
    Зеленский решил уволить всех областных военкомов

    Президент Украины Зеленский приказал уволить всех областных военкомов

    Зеленский решил уволить всех областных военкомов
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    По итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что принято решение об увольнении всех областных военкомов из-за «цинизма и взяточничества», передает ТАСС.

    Он обвинил их в госизмене и поручил назначить на их места прошедших СВО военных, которые уже не могут отправиться на поле боя.

    Ранее на Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева.

    До этого военкома города Южное Одесской области отправили в зону СВО после сообщений о коррупции.

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    11 августа 2023, 11:47
    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве
    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы.

    Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет.

    Мэр города Сергей Собянин сообщал, что беспилотник ВСУ был ликвидирован над Москвой в районе Карамышевской набережной.

    Коментарии (7)
    11 августа 2023, 11:30
    ПВО сбила беспилотник над Москвой

    Средства ПВО сбили над Москвой украинский беспилотник

    ПВО сбила беспилотник над Москвой
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ ликвидировали над Москвой силами противовоздушной обороны, сообщает мэр города Сергей Собянин.

    В своем Telegram-канале он указал, что при падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Также не зафиксировано серьезных разрушений.

    На месте работают экстренные службы.

    Ранее в пятницу сообщалось, что воздушное пространство над Внуково было закрыто, отложены вылеты и прилеты рейсов. В 10.50 ограничения на работу Внуково были сняты.

    Коментарии (12)
    11 августа 2023, 02:02
    Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя

    Президент Сербии Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя на Украине

    Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад, используя все свои силы, не сможет победить Россию на поле боя на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    При этом Вучич оговорится, что не уверен в том, что России удастся достичь желаемого в военном и политическом планах. Лучшим вариантом, считает он, было бы достижение перемирия, причем как можно скорее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Happy TV.

    Сербский лидер отметил, что перемирие отвечало бы интересам президента США Джо Байдена, который «хочет получить второй мандат». Вучич считает, что после заключения мира на Украине «экономика бы мгновенно расцвела», в мире установился бы такой «оптимизм», что быстрее росли бы зарплаты и пенсии, резко упали бы цены на энергоносители, «все бы было по-другому».

    Ранее Вучич заявлял, что победа России в конфликте с Украиной будет означать проигрыш всего коллективного Запада.

    Коментарии (4)
    11 августа 2023, 14:12
    В офисе Зеленского признали работу сети украинских спецслужб в России

    Глава офиса Зеленского Подоляк: Украинские спецслужбы имеют эффективную сеть в России

    В офисе Зеленского признали работу сети украинских спецслужб в России
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В России действует сеть украинских спецслужб Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ), заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    По его словам, ГУР и СБУ действуют эффективно, но в инцидентах в России задействованы некие «неустановленные беспилотники», передает ТАСС.

    Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России, им поставлена цель в том числе уничтожить российских генералов.

    Коментарии (15)
    11 августа 2023, 10:45
    Мощный взрыв прогремел в Киеве

    Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Жуляны в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве прогремел мощный взрыв, сообщают очевидцы.

    Уточняется, что взрыв большой мощности прогремел со стороны аэропорта Жуляны, в прилегающих районах содрогались оконные стекла, передает ТАСС.

    По информации Telegram-канала Киевской городской военной администрации, в столице работает система ПВО.

    Накануне взрывы были слышны в Киевской и Хмельницкой областях Украины.

    Коментарии (7)
    11 августа 2023, 18:03
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.

    Как сообщает «Лента.ру», журналисты которой провели расследование о том, как работают телефонные мошенники, сейчас на Украине активно действует целая сеть кол-центров, которые «обрабатывают» россиян: в Киеве, Сумах, Полтаве, Хмельницком и Днепре. Журналисты издания отмечают, что в украинских Telegram-каналах, особенно в Днепре, каждое второе предложение вакансий связано с работой в таком кол-центре. При этом в объявлениях по набору сотрудников мошеннических организаций указывается, что данные центры «помогают ВСУ, уничтожая экономику России».

    Сейчас у кол-центров Украины возник дефицит с кадрами, говорящими на русском без украинского говора. Ранее россияне, на которых выходили мошенники с Украины, часто обращали внимание, что у звонивших был специфический говор, не свойственный жителям большей части России.

    В рамках расследования журналистка издания решила откликнуться на несколько объявлений о трудоустройстве в такие кол-центры, представившись россиянкой, переехавшей в Казахстан. «То, что ты россиянка, для работы отлично – нам как раз нужны люди с русским говором», – сказал ей один из менеджеров в Киеве. 

    Главное правило при работе – не «шошокать». «Это самый легкий способ спалиться», – рассказала изданию бывшая сотрудница украинского кол-центра из Днепра.

    Мошеннические кол-центры на Украине существуют больше 20 лет, ранее они обманывали не только россиян, но и украинцев. Но после начала СВО украинская полиция перестала выявлять аферистов, которые переключились исключительно на обман жителей России. Кроме того, мошенники немалый процент похищенных денег стали перечислять на нужды ВСУ.

    Правоохранители отмечали, что такие звонки носили массовый характер и совпадали с датами успешного продвижения Российской армии в зоне проведения СВО

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых россиян совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов и диверсий.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 16:22
    Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА

    Эксперт Кнутов: России стоит предпринять комплекс мер для защиты Москвы от украинских дронов

    Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Атаки дронов на Москву нужны ВСУ, чтобы дотянуться до важных военных и гражданских объектов. Несмотря на то что все удары были предотвращены, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы.

    «Беспилотник противника был сбит в районе Карамышевской набережной. Соответственно, можно говорить о нескольких потенциальных целях атаки. Так, речь может идти об объектах Минобороны, а также гражданской инфраструктуре, удар по которой мог бы вызвать панику среди горожан», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Также нельзя забывать, что неподалеку расположен Курчатовский институт. В скором времени наши специалисты изучат карту памяти БПЛА противника, после этого станет известен запланированный маршрут», – отмечает эксперт. – «Вместе с тем это уже не первый случай, когда дроны ВСУ залетают в Москву со стороны Внуково и Одинцово».

    «На мой взгляд, для защиты регионов России стоит предпринять комплекс мер. В первую очередь речь идет об усилении ПВО по периметру Москвы. Кроме того, надо увеличивать зону покрытия РЛС в районе столицы. В долгосрочной перспективе может быть полезным создание линии защиты от беспилотников по всей западной границе страны», – резюмировал Кнутов.

    Напомним, силы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник в районе Карамышевской набережной Москвы. При падении обломков никто не пострадал. Серьезных разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Это уже не первая попытка противника атаковать российскую столицу при помощи БПЛА. Так, 30 июля один из дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два аппарата были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, беспилотники упали на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    Также в ночь на 1 августа российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Москвы от атак дронов.

    Коментарии (6)
    10 августа 2023, 23:42
    США остались довольны использованием Украиной кассетных боеприпасов

    Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, по оценке американского военного ведомства, «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заявил, что Украина использует данные боеприпасы «в соответствии со своими обещаниями», передает РИА «Новости».

    Спикер Пентагона добавил, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.

    10 августа украинская сторона передала Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов.

    Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.

    Российский военнослужащий рассказывал, что ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами и не берегут их.

    Коментарии (5)
    10 августа 2023, 20:54
    Во Львовской области снесли еще четыре памятника советским солдатам

    Во Львовской области демонтировали еще четыре памятника советским солдатам

    Во Львовской области снесли еще четыре памятника советским солдатам
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Четыре памятника советским солдатам демонтировали во Львовской области на западе Украины, опубликованы кадры сноса монументов в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

    Памятники снесли в населенных пунктах Балучин, Домашев, Низы и Спас, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. С начала 2023 года в регионе снесли 123 памятника.

    Борьбу с памятниками на Украине начали после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. Ранее глава администрации Максим Козицкий говорил о планах полностью избавиться от всех памятников.

    Коментарии (7)
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    Компания Microsoft перестанет с 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Причиной названа невозможность получать платежи на местный банковский счет. Об этом стало известно сразу после того, как в МИД заявили об антироссийской деятельности Microsoft. Почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей? Подробности

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    На Западе поспорили о причинах провала контрнаступления ВСУ

    В США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала. В Вашингтоне утверждают, что передали украинцам все необходимое, но против них «играет время». Поляки же считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ. На какие тенденции может указывать этот спор и что он означает для России? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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