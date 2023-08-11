Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа

Участники преступной группы задержаны в Москве за организацию незаконной миграции украинцев

Tекст: Вера Басилая

Следствие считает, что в группе состояли россияне, граждане Молдавии, кроме того, на них работал сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу, следует из сообщения в Telegram-канале столичного СУ СКР.

Подозреваемые искали украинцев, желавших получить российское гражданство. За вознаграждение готовили паспорта или вписывали в документы сведения о регистрации на территории ДНР до вступления региона в Россию.

Все задержанные признались в совершении преступления, было проведено более 10 обысков и выемок на территории двух регионов, изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранных государств.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении канала незаконной миграции украинцев в Москве и Московской области.