Сенатор Бондарев: Украина может получить около 50 истребителей F-16, однако они «сильно погоды не сделают» в ходе СВО

Украина может получить около 50 истребителей F-16, однако эти военные самолеты «сильно погоды не сделают», так как основная фаза противостояния в рамках СВО проходит на земле, высказал мнение глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор напомнил, что F-16 являются одними из самых выпускаемых военных самолетов на Западе (всего произведено около 5 тыс. штук). В связи с этим Бондарев допустил, что Украина вполне может получить столько истребителей, сколько запросила, то есть порядка 50 экземпляров, передает ТАСС.

При этом он отметил, что основная фаза противостояния (сами боестолкновения) в рамках СВО проходит на земле, поэтому боевые вылеты F-16 (для которых у Украины не хватает ни топлива, ни специального оборудования) «сильно погоду не сделают». Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности пояснил, что ВС России, конечно, уничтожают военные объекты противника с воздуха, так как у ВСУ нет такой мощной системы ПВО, как у России.

В прошлую пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признал неспособность истребителей F-16 изменить ход боевых действий на Украине. Он пояснил, что ВСУ нуждаются в артиллерии, танках, средствах ПВО и боеприпасах.