Эксперты указали на необходимость запрета «аудионаркотиков» и «цифрового алкоголя» в случае подтверждения вреда от них

В случае подтверждения наукой вреда от приема «цифрового алкоголя» и «аудионаркотиков» распространение такого контента необходимо будет запретить на уровне законов, считают опрошенные РАПСИ эксперты.

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге делегация из Казахстана представила «цифровой алкоголь» – наушники, издающие специальные звуки, прослушивание которых, по словам разработчиков, «расслабляет, как шот алкоголя», передает РАПСИ.

Адвокат, заместитель председателя МКА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев указал, что сейчас законодательство не регулирует и не содержит запрета на производство и распространение такого рода продукции.

«В дальнейшем такое регулирование может появиться, но только в том случае, если будет научно доказано, что данные аудиофайлы негативным образом воздействуют на сознание или психику человека. Несомненно, если вред от прослушивания таких звуков будет доказан, то запрет на их производство и распространение будет необходим и принят путем внесения изменений в законодательные акты по аналогии с запретом на нежелательный контент, склоняющий подростков к суициду, или запрет на незаконное производство и распространение порнографических материалов», – уточнил Прокофьев.

Его коллега, партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности и информационного права «Максима Лигал» Максим Али в свою очередь предположил, что если «цифровой алкоголь» и «цифровые наркотики» привлекут внимание государства, то их распространение в Сети может блокироваться Роскомнадзором.

«Для этого даже не нужно расширять текущее понятие наркотиков. Блокировать можно любую информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. А в законе давно есть составы за причинение вреда здоровью и оказание небезопасных услуг. Не говоря уже о том, что в практике пропаганда наркотиков трактуется максимально широко – а это тоже блокировка, и еще штраф», – отметил эксперт.

При этом адвокат не исключил, что в случае если производители такой цифровой продукции обманывают клиентов относительно ее эффекта, то они вполне могут стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве.